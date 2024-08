Det siger stjernerne om dit kærlighedsliv og din økonomi i 2019

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Folk elsker at brokke sig over retrograderne og give dem skyld for alle dårligdomme – og 2018 var i sandhed retrogradernes år! Men første del af 2019 (i hvert fald efter 6. januar, hvor Uranus træder ud af retrograd) er fri af retrograder og klar til at rykke fremad. Betyder det, at livet bliver lidt lettere? Selv om 2018 på mange måder var et lorteår, så vil 2019 afsløre, om vores vildeste drømme går i opfyldelse. Var dine forventninger realistiske eller helt ude i hampen? Nogle drømme dør, mens nye kommer til i det kommende år, men hvordan kommer det til at se ud for dit stjernetegn? Læs med herunder:

Skytten (21. november – 21. december)

Kærlighed: Der vil ske uventede ting i 2019, som har fantastiske muligheder for at udbygge og intensivere dine romantiske forhold på et følelsesmæssigt niveau.



Penge: Desværre kommer pengene ikke til at vælte ind af døren i år, og budgettet bliver stramt. Men du får mulighed for at lave nogle kloge investeringer i løbet af året, der med hårdt arbejde vil betale sig på længere sigt.

Åndeligt: Du har virkelig ransaget din sjæl i 2018, og nu er det tid til at komme ud af din boble og præsentere dit nye jeg for verden.

Stenbukken (21. december – 19. januar)

Kærlighed: Det er nu eller aldrig, stenbuk! Du er nået til et afgørende sted, og timing bliver utroligt vigtigt i 2019.



Penge: 2019 er ikke året, hvor du skal have de helt store spenderebukser på – Saturn står i dit tegn og maner til ansvarlighed. Med det in mente vil dit hårde arbejde endelig betale sig!

Åndelighed: Du er typen, der begraver dig i dit arbejde, men i 2019 vil du begynde at fokusere mere på det sjælelige arbejde. Det er vigtigt, at du fokuserer på at tyde dine drømme og udvikle din intuition i det kommende år. Det er heller ikke en dårlig ide at få hvilet ordentligt ud.

Vandmanden (19. januar – 18. februar)

Kærlighed: På den romantiske front var 2018 et fantastisk år – men i 2019 kommer tingene for alvor til at rykke. Store muligheder vil præsentere sig i dit kærlighedsliv. Om de bliver gode eller dårlige vil afhænge af, om du er klar til kærlighed.



Penge: Du har fantaseret om at have millioner på kontoen, og du er af den opfattelse, at hvis du kan forestille dig det, så kan det også blive virkelighed. Men i 2019 skal du tænke i realistiske baner og bruge dine penge praktisk, ellers bliver du slemt skuffet.

Åndelighed: Selv om du altid siger, du er klar på at prøve noget nyt, så kan du være meget konservativ. I det kommende år vil du erfare, at du stiller dig i vejen for dig selv, når du altid tænker inden for faste rammer.

Fiskene (18. februar – 20. marts)

Kærlighed: Du får altid skudt i skoene, at du er den håbløst romantiske type, men din holdning til romantik har ændret sig i 2018. I 2019 vil du undergå videre udvikling, og du vil opleve en ideologisk transformation af dit kærlighedsliv, som vil påvirke dig dybt.



Penge: Beklager, fisk, men du er rigtig dårlig til det med penge. I det kommende år skal du have styr på tingene – du skal lægge budget og holde op med at impulskøbe, ellers vil dine dårlig beslutninger hjemsøge dig. Til gengæld bliver det et fantastisk karriereår.

Åndelighed: Du er en følelsesladet person, og din styrende planet er Neptun, som vil være i dit tegn i 2019, så du vil måske være lidt overfølsom. I år skal du finde tid og plads til dig selv og lære at sætte pris på dit eget selskab. Hvis folk ikke kan forholde sig til din følsomhed, skal du droppe dem.

Vædderen (20. marts – 19. april)

Kærlighed: Din styrende planet, Mars, var i retrograd over sommeren 2018, hvilket kostede dyrt på kærlighedsfronten. Men 2019 ser ud til at blive et meget mere lidenskabeligt år – helt perfekt til et ildtegn som dig.



Penge: Du er stjernetegnenes modige kriger, og folk både elsker og hader dig for din kommanderende facon. Næste år skal du tage din karriere seriøst og påtage dig nyt ansvar!

Åndelighed: Det sidste års tid var vigtigt for dig i din selvudvikling, og du har lært meget om dig selv. 2019 bliver det perfekte tidspunkt at bruge, de ting du har lært ude i virkeligheden.

Tyren (19. april – 20. maj)

Kærlighed: I det kommende år vil du have masser af succes på romantikfronten. Du vil lære dine partnere at kende på et dybere niveau og takle problemer, der handler om penge og ressourcer. Du skal også takle svære diskussioner om ting som døden – men hvis du gør det sammen med dine partnere, så skal det nok gå godt.



Penge: Du er kendt som et af de stædigste stjernetegn, og det viser sig tit, når du har svært ved at overskue problemer med kommunikationen. Din evne til at tale tingene igennem vil i 2019 været dybt forbundet med din økonomiske situation, så hold det i tankerne!

Åndelighed: Du er ikke den uberegnelige type, tyr. Det er den slags person, der bestiller den samme ret hver gang på din yndlingsrestaurant. Men i 2019 kan det godt være, du får lyst til at eksperimentere og prøve noget nyt. Du kan følge impulsen, hvis du vil, men hvis det ikke føles rigtigt, skal du prøve noget, der får dig til at føle, at du har fødderne plantet på jorden – for eksempel yoga.

Tvillingen (20. maj – 21. juni)

Kærlighed: Du kan godt forberede dig, for 2019 bliver et kæmpe stort år på den her konto! Du kan godt forvente flere forhold – eller, hvis du er monogam, at dit nuværende forhold vokser og bliver dybere.



Penge: I år har du været lidt for god til at svælge i dårlige vaner, og lorten rammer virkelig ventilatoren i 2019 – for at bruge et godt dansk udtryk. Lidt held kan dog vise sig at redde dig, men kun hvis du oprigtigt forsøger at lægge et budget og holde dig til det.

Åndelighed: Som et intellektuelt lufttegn sætter du pris på alle intellektuelle øvelser. Heldigvis har 2019 store psykiske åbenbaringer i godteposen til dig, så det vil være smart at læse lidt op på intuitiv selvudvikling.

Krebs (21. juni – 22. juli)

Kærlighed: Der er store omvæltninger på vej i dit kærlighedsliv. Du skal give slip på længerevarende forhold og gøre plads til nye. Tiden er et mærkeligt koncept i forhold til kærlighed – en person, du lige har mødt, vil føles som en gammel ven, og en person, du ikke har set i en evighed, lader til aldrig at have forladt dig.



Penge: Det bliver et stort år for din karriere, der er masser af muligheder på vej! Din kalender bliver booket helt op i 2019, så det er vigtigt, at du bruger din tid fornuftigt og lader være med at tage for mange opgaver på dig. Du vil føle dig presset, men det er bedre at takke nej end gøre noget dårligt.

Åndelighed: Det kan være svært at give slip på fortiden, når man er et følelsesladet vandtegn, men det får du mulighed for i 2019. Du vil blive præsenteret for masser af nye oplevelser, så det bliver ikke så svært at lægge fortiden bag dig – det bliver bare et naturligt skridt i den rigtige retning.

Løven (22. juli – 23. august)

Kærlighed: Du vil opleve skæbnesvangre møder i 2019 og smede intime bånd til mennesker i dit liv. Når det er sagt, vil du også møde en udfordring: hvis du ikke kan komme en anden person nær uden at være beruset eller bekymre dig om fremtiden, så vil du aldrig høste goderne ved et intimt forhold.



Penge: Store karrieremuligheder vil præsentere sig i år, og det kan gå meget stærkt lige pludseligt. Vi ved jo også godt, at du arbejder længe og hårdt for det.

Åndelighed: Der skete store forandringer på hjemmefronten i 2018, men heldigvis byder 2019 på mere stabilitet og ro. Du får mulighed for at udtrykke dig kreativt og udvikle et nært forhold til din indre stemme. I 2019 vil du lære at overkomme din frygt for uvisheden.

Jomfruen (23. august – 22. september)

Kærlighed: Du kunne slet ikke følge med på det her område i 2018 – og du kommer ærligt talt også til at mærke forvirringen i 2019. Men der sker forandringer, og du vil danne nye, spændende forbindelser. Det plejede at være let og sjovt at date for dig, men nu tager du det mere alvorligt. Den udvikling fortsætter i 2019, men hold dig for øje, at du skal kommunikere dine tanker og følelser klart til dine partnere.



Penge: 2018 var et vildt år på den økonomiske front, men i 2019 falder der heldigvis ro på, når det handler om penge. Du kommer til at bruge din unikke kreativitet i mere konkrete sammenhænge på dit arbejde.

Åndelighed: Du er tegnet, som har det med at blive fanget i dine egne tanker, men 2019 kommer til at handle om at finde dig selv spirituelt. Dine intuitionsevne bliver stærkere, og det betyder, at du skal fokusere på at lære at adskille dine egne forventninger og følelser fra andres. Det bliver også vigtigt for dig at arbejde på at skabe en hjemlig atmosfære, hvor du bor.

Vægten (22. september – 23. oktober)

Kærlighed: Dit tegn er styret af Venus, og derfor kan du ikke få nok af kærlighed! Heldigvis for dig, vil dine forhold føles mere stabile, og du vil få mulighed for at dykke længere ned og lære dine partnere bedre at kende. Du vil også lære overraskende, nye ting om de mennesker, du knytter bånd til.

Penge: Du vil opleve store omvæltninger på karrierefronten i 2019, og der sker noget helt fantastisk nyt til sommer. Selv om det føles skæbnebestemt, kan det også godt virke skræmmende, hvis du ikke er sikker på, hvad dit mål er. Prøv at være til stede i nuet.

Åndelighed: Du er det diplomatiske tegn, der vil behage alle, men i 2019 skal du lære at sætte grænser. Dit privatliv, dit personlige rum, din tid og energi skal respekteres – det samme gælder dine følelser. Du skal lære at sige nej, selv når det er svært.

Skorpionen (23. oktober – 22. november)

Kærlighed: Hvis du troede, 2018 var en rutsjetur i parforholdet, vil 2019 helt sikkert blive ved med at overraske. Uventede møder præsenterer sig. Du er normalt lidt for kinky til eventyrromancer, men det er lige præcis det, 2019 har i vente. Forbered dig på at få benene fejet væk under dig.

Penge: Det bliver et vildt år økonomisk – det er helt op til dig, om det bliver godt eller dårligt.

Åndelighed: Det bliver vigtigt for dig at skabe en tryg, hyggelig og behagelig atmosfære i dit hjem i 2019. På et følelsesmæssigt plan betyder det, at du skal lære at sætte grænser. Du skal også takle problemer i familien i det kommende år, så vær opmærksom på at få masser af ro og hvile.