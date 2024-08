“Det sjove er, at de poserede på præcis samme måde som danske børn”

I Atlanterhavet ud for Afrikas vestkyst ligger Kap Verde. Her hopper vestlige turister i sarong-og-stråhats-uniformen og smelter ned i liggestolene for at få en pause fra hverdagen. Men øgruppen er mere end et turistparadis. Mange af Kap Verdes lokale lever livet tæt på – og alligevel langt fra – luksushotellerne, og de lokale bydele rummer både liv, glæde, fattigdom – og masser af børn, der cykler, står på løbehjul i gaderne. Amanda Hjernø ønskede at indfange børnenes hverdag, da hun bevægede sig væk fra strandene med sit kamera. Vi talte med hende om billederne.

VICE: Hvorfor valgte du at tage portrætter af lokale børn?

Amanda Hjernø: Børn er ekstremt nemme at fotografere, også selvom man ikke taler samme sprog. Voksne tror tit, at man har en bagtanke, så de er ofte ikke helt med på den. Og så poserer de rigtig meget. På den måde ender man nemt med en række billeder af voksne mennesker, der smiler. Børn er mere interessante, fordi de ikke stiller sig an, men bare bliver ved med at gøre deres egne ting. De er på og synes bare, det er sjovt. Det er min erfaring, at man kommer langt med “knuckles”.

Hvordan oplevede du børnenes hverdag?

Jeg arbejder med børn og unge til daglig herhjemme i Danmark. Danske børn er lidt forkælede og chiller bare med deres iPhone. De går i skole, hygger sig og har det generelt godt.

Børnene, jeg mødte i Kap Verde, arbejder rigtig meget og har meget ansvar – måske lidt for meget. De arbejder også til sent ud på natten, og jeg så med mine egne øjne, at lussinger var en fast del af mange af børnenes opdragelse. Når de ikke arbejdede, hang de meget ud sammen på gaden, hvor de cyklede og skatede til sent om aftenen. De holdt sammen på en måde, jeg ikke har oplevet andre steder. Men det sjove er, at når jeg fotograferede dem, så lavede de håndtegn og poserede på præcis sammen måde, som danske børn ville gøre det.

Hvad fik dig til at tage de her billeder?

Til at starte med troede jeg faktisk heller ikke, at jeg ville komme til at bruge mit kamera. Vejret var godt, og strandene er flotte, men ellers var der ikke så meget at lave. Der var ingen aktiviteter eller seværdigheder, så jeg endte alligevel med at bruge en masse tid på at fotografere.

Der er stor forskel på gaderne i Santa Maria, hvor vi boede. Hvis man går til højre ned mod stranden, er der smukke, farverige huse, som turisterne kan tage billeder af. Hvis man går den anden vej, kommer man til den del af byen, hvor de lokale holder til. Her er husene faldefærdige eller bare aldrig blevet bygget færdige.

Der ser ret øde ud på billederne. Hvordan kan det være?

Jeg stod virkelig tidlig op for at få en anden slags billeder end dem, som alle de andre turister tog hen over frokosten. Og så gik jeg den modsatte vej af alle andre, når jeg gik ud af mit hotel.