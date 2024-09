Det tænker ansatte i den britiske fødevareindustri om Brexit

For to en halv uge siden besluttede det britiske folk at forlade Den Europæiske Union, en beslutning, der gjorde landets politiske og økonomiske fremtid usikker og resulterede i en hvirvelvind af opgivende og chokerede svadaer på de sociale medier rettet mod nej-sigerne.

I denne nye post-Brexit verden ved de færreste, hvad der nu kommer til at ske. Og det gælder ikke mindst for dem, der arbejder med mad- og drikkevarer. Næsten tre fjerdedele af Storbritanniens samlede eksport af mad- og drikkevarer bliver solgt til lande i EU, og én ud af otte ansatte i den britiske fødevaresektor—folk, der arbejder med fødevareproduktion og landbrug—er immigranter fra det europæiske kontinent.

I marts udsendte den britiske fødevareindustris brancheorganisation et spørgeskema, hvori de spurgte de 300 virksomheder, der er medlemmer af organisationen, om de mente, det var til deres fordel eller ulempe, hvis Storbritannien forblev i eller forlod det europæiske samarbejde. Ud af de 150 virksomheder, der svarede, mente 71 procent, at det ville være til deres fordel, at Storbritannien forblev medlem, 17 procent valgte “ikke at tilkendegive en præference,” og 12 procent foretrak, at man stemte sig ud.

Selvom de præcise betingelser for, hvordan Storbritannien skal forlade EU, endnu ikke er fastlagt, så bad vi landmænd, kokke, restaurantanmeldere, fiskere og bagere fra rundt om i Storbritannien om at fortælle, hvordan resultatet af folkeafstemningen vil påvirke den britiske fødevareindustri.

Ian Wright, generaldirektør i brancheorganisationen Food and Drink Federation (FDF) “I marts frigav vi resultaterne af den rundspørge, vi havde foretaget blandt vores medlemmer, og der tilkendegav 70 procent af respondenterne, at de foretrak, at Storbritannien forblev i EU. Det står derfor klart, at størstedelen af vores medlemmer vil se resultatet som værende negativt for den britiske mad- og fødevareindustri.

Vi vil fokusere på at arbejde sammen med regeringen for bedre at kunne forstå, hvad resultatet vil betyde for handlen, adgangen til markedet og lovgivningen, og for at sikre de bedst mulige forhold for den britiske mad- og fødevareindustri og deres kunder.”

Foto via National Farmers Union.

Gareth Wyn Jones, fårefarmer fra det nordvestlige Wales

“Min største bekymring er, at vi lige nu eksporterer størstedelen af de små walisiske bjergfår til lande som Frankrig, Italien, Portugal og Spanien. Alle disse europæiske lande tager imod store mængder af vores kød. Hvis jeg var fårefarmer i Frankrig, Italien eller Spanien, så ville jeg ikke være glad for lammekød fra Storbritannien. Og særligt nu, hvor vi har stemt for at forlade det frie marked. Man kan i hvert fald ikke bebrejde dem, hvis de indfører særlige afgifter på vores fødevarer. Man kan ikke bebrejde dem, hvis de vil forhindre os i at sende vores kød over på den anden side af Den Engelske Kanal. Det er meget bekymrende.

Men sket er sket. Vi lever i et demokrati. Det, vi nu skal koncentrere os om, er at sælge walisisk lammekød, der er noget af det bedste i verden, til kunder i Storbritannien og forsøge at gøre vores egne supermarkeder interesserede i at sælge britiske og walisiske råvarer. Skal Storbritannien være ypperlig igen, så skal vi starte helt fra bunden med fødevareindustrien og små virksomheder.”

Den direkte konsekvens af det vil være, at det bliver endnu dyrere at spise ude.

Sonia Blasco, Barcelona-baseret rejseleder, der er specialiseret i at guide turister rundt til kulinariske destinationer “Jeg bor i Barcelona og driver en tapas- og vintur i samarbejde med trip4real (en virksomhed, der forbinder lokale guides og aktiviteter med turister), der gør det muligt for rejsende at spise, som de lokale spiser, når de besøger min hjemby. Vi er meget kede af Brexit, men vi håber, at det ikke vil gå ud over madturismen i Barcelona, da Spanien har en fantastisk gastronomiscene, som vi elsker at dele med rejsende.

Selvom de kommende måneder vil være præget af usikkerhed for det britiske folk, så vil jeg blive ved med at tilbyde mine rundture som en alternativ og venlig måde at opleve vores by på. Det er mit gæt, at turister fra Storbritannien vil gøre mere brug af tilbud, der sætter dem i forbindelse med lokale i fremtiden for at føle sig mere forbundet til andre europæere.”

Mark Douglas, bager fra County Down “Lige nu mener jeg, at det er alt for tidligt at sige noget om, hvordan det vil påvirke fødevareindustrien—og Storbritannien i det hele taget. For mig personligt, regner jeg ikke med, at det vil betyde det store, da jeg sælger direkte til forbrugerne ved markeder og arrangementer.”

Meurig Raymond, leder af den britiske landmandsfagforening, National Farmers Union (NFU) “Beslutningen om at forlade EU vil uvægerligt føre en usikker periode med sig indenfor en række områder, der er af vital vigtighed for de britiske landmænd. NFU vil samarbejde konstruktivt med den britiske regering og konstruere nye samarbejdsmuligheder. Det skal ske så hurtigt som muligt.

Vores medlemmer vil med rette kræve indsigt i, hvordan deres virksomheder vil blive påvirket af det her. Vi forstår godt, at forhandlingprocessen vil komme til at tage tid, men det er yderst nødvendigt, at alle parter er forpligtet til at sikre, at de britiske landmænd ikke bliver dårligere stillet. Det er vitalt, at den britiske landbrugssektor forbliver profitabel og konkurrencedygtig. Den er fødevareindustriens rygrad—Storbritanniens største produktionssektor”.

Suzanne Vallance, talsperson for chokoladeproducenterne Highland Chocolatier fra Perthshire “Fødevaresektoren er en af de vigtiste industrier i Storbritannien, og vi, der arbejder i industrien, er naturligvis bekymrede omkring, hvad resultatet kommer til at betyde for os. Hvad mere er, så forudser man, at omsætningen af konfekture vil falde hurtigere end andre emballerede fødevarer.

Vi befinder os naturligvis i lidt af en omstillingsperiode, og ofte er bekymringen størst, når usikkerheden også er stor. Vi er blandt andet bekymrede omkring landbrugssektorens fremtid, da vores produkter laves med lokale råvarer. Alene igår blev jeg advaret af landmændende om, at priserne vil stige som en direkte konsekvens af Brexit. Det vil betyde en forandret forhandlingssituation og forandrede priser på vores ingredienser, emballage og forandrede forsendelsesafgifter i forbindelse med eksport til andre lande.”

Foto via National Farmers Union.

Adam Rawson, tidligere køkkenchef på restaurant Pachanama i London

“I London er jeg afhængig af internationale ingredienser, når jeg laver mad, og jeg er bekymret over, hvad Brexit vil komme til at betyde for importerede fødevarer, da jeg tror, at prisen vil komme til at stige, hvis der kommer flere afgifter på.

På den anden side tror jeg, at den britiske landbrugssektor vil blive stærkere—hvilket er godt—men da vi er en multikulturel smeltedigel, er jeg lidt bekymret. Jeg tror, det vil blive sværere for restauranter at finde ansatte. Jeg vil tro, at omkring 90 procent af de ansatte i serviceindustrien kommer udefra. Den direkte konsekvens af det vil være, at det bliver endnu dyrere at spise ude.

Så hvordan vil det påvirke London i de kommende år? Jeg tror, at vi som nation vil overkomme alle disse udfordringer, men det vil tiden vise.”

Richard Loose, Østersfarmer fra Norfolk “Jeg tror, det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne af vores farvel til EU, da alt synes at være på bordet lige nu. Vi ved endnu ikke, hvad betingelserne for vores exit vil indebære.

Vores økonomiske styrke er åbenlyst den vigtigste faktor for alle vores industrille sektorer, og det vil påvirke selv de mindste producenter, der sælger fødevarer ved lokale markeder. Jeg mener, det er helt essentielt, at vores post-Brexit regering støtter både landbrug og fiskeri og alle de andre drikke- og fødevareproducenter, der er afhængige af deres virke.”

Foto via Chuck Burger.

Basit Nasim, grundlægger af street food-boderne HotBox og Chuck Burger i London “Serviceindustrien i London er en smeltedigel af forskelligartet kultur og demografi, og den arbejdsetik og erfaring, migrantarbejderne har med sig, er uvurderlig. Disse hårdtarbejdende, skattebetalende mennesker føler nu, at de ikke længere er velkomne i det land, de har taget til sig, som var det deres eget. Man kan allerede nu fornemme deres frygt og forvirring, der er en konsekvens af, at de i øjeblikket ikke ved, om de kan få lov at blive eller vil blive sendt tilbage til deres oprindelseslande.

Selvom turismen måske vil blomstre på grund af det svækkede pund, så vil mindre virksomheder som vores skulle betale højere priser for importerede råvarer. Jeg har svært ved at komme i tanker om et tidpunkt, hvor en beslutning har været så gennemgribende negativ for både et land og for små virksomheder som vores.”

Rose McCullough, PR-professionel med speciale i fødevarer med base i Berlin “For omkring halvandet år siden flyttede jeg til Berlin for at arbejde som britisk chef for Marley Spoon, der leverer måltidskasser, efter jeg i fire år havde arbejdet i London hos et PR-firma, der specialiserer sig i fødevarer. Da vi er en global virksomhed med et internationals hold af medarbejdere, fyldte Brexit meget i virksomheden—særligt i forhold til hvilke konsekvenser, det vil have for vores britiske medarbejdere og vores ageren på det britiske marked.

Personligt er jeg ked af, at Storbritannien valgte, som de gjorde—heldigvis sørgede jeg for at stemme, men mange af mine venner her var ikke i stand til at stemme. Beslutningen vil have konsekvenser for mig selv, mine britiske kolleger og venner, hvis vi nu skal til at have visum for at få lov til at bo og arbejde her. Jeg synes, det er en frygtelig skam, at yngre generationer ikke vil have samme mulighed for at “rykke teltpælene op” og udforske et nyt land på samme måde, som jeg har gjort.”

Bob Lindo, grundlægger af vingården Camel Valley i Cornwall “Jeg er skuffet på vegne af de unge mennesker i vinbranchen, der nyder godt af muligheden for at arbejde på vingårde rundt om i Europa. Den mulighed lader til at forsvinde. Jeg er 67 år gammel, og der er derfor ikke den store sandsynlighed for, at jeg skal udenlands og arbejde, men på trods af det føler jeg stadig, at min frihed er blevet begrænset. Jeg tror, folk har undervurderet, hvor høj en grad resten af Europa bidrager til vores økonomi og vores liv.

Jeg føler også, at vinens naturlige hjem er Europa, og det var vi en del af. Det var den kontekst, vores vine også figurererede i. Vi forsøger for eksempel ikke at konkurrere med mousserende vine fra New Zealand. Vi føler, vi hører sammen med eksempelvis Champagne. Og i den forbindelse føler jeg, at Brexit efterlader os dårligere stillet.”

Jay Rayner, restaurantanmelder “Nogle folk bliver ved med at hævde, at vi er blevet en kosmopolitisk kulinarisk nation som en direkte konsekvens af vores medlemskab af EU. Det mener jeg er helt forkert. Det ville være sket uanset hvad—medlemskab eller ej. Grundlæggende mener jeg, det handler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Jeg mener ærlig talt ikke, at vi vil kunne få det maksimale ud af vores land, hvis ikke vi har adgang til den kontinentale arbejdskraft.

Jeg har besøgt rigtig mange fødevareproducenter—dem, der laver det mad, vi spiser, når vi er hjemme. Majoriteten af de ansatte de steder er tosprogede, da det ikke er til at finde nok britiske ansatte. Manglen på arbejdskraft, og at vi som en konsekvens deraf ikke vil kune høste frugten af vores arbejde, vil give os mange problemer fremover.

Alle beviser taler for, at der indenfor Storbritanniens grænser ikke findes nok britisk arbejdskraft. De seneste ti år er arbejdet blevet udført af østeuropæere. De danner rygraden i vores landbrugsindustri, og nu står vi overfor et kæmpe problem. Priserne vil blive presset, når virksomhederne skal tiltrække arbejdskraft. Priserne bliver allerede presset heftigt, og nu har vi så lige givet os selv endnu en konkurrent.”

Foto via Camel Valley vineyard.

Anthony Legge, slagter og ejer af Legges of Bromyard deli i Herefordshire

“Som virksomhed er vi ret begejstrede for at forlade EU. Vi føler, at Brexit kun kan være til fordel for vores forretning: salg af lokalproducerede mad- og drikkevarer. Jeg har flere ansatte fra Østeuropa, og jeg har tiltro til, at resultatet af afstemningen ikke vil have konsekvenser for deres fremtid her hos os.

Jeg har altid ment, at det var vanvittigt, at Europa skulle bestemme, hvordan vi gør tingene her i landet. Jeg ser meget frem til at blive ved med at gøre som hidtil og specialisere i lokaltproducerede råvarer. Jeg er meget positiv, hvad angår fremtiden.”

Csaba, kok fra Manchester “Tidligere boede jeg i Ungarn, men jeg kom hertil for at tjene nogle penge og for at få et bedre liv. Jeg elsker at arbejde med mad og at være kreativ med ingredienser. Jeg bekymrer mig ikke så meget for min egen fremtid, da virksomheden, jeg arbejder for, er en fantastisk virksomhed, der har understreget, at det ikke vil få konsekvenser for vores fremtidige ansættelse. Lige nu er der ikke rigtig nogen, der ved, om Storbritannien rent faktisk vil forlade EU, så det er derfor svært at forudsige, hvad det vil have af konsekvenser for folk, der i fremtiden gerne vil komme hertil for at arbejde.”

Pew Manners, ejer af Belvoir Fruit Farms i Leicestershire “Hvor de fleste af dem, der hjælper os med hyldeblomsthøsten, er fra lokalområdet, så har vi også grupper af østeuropæere, der kommer hertil for at hjælpe til. Den frie bevægelighed er fantastisk i den henseende. Jeg er usikker på, om de mennesker ville få arbejdsvisum, hvis det ikke var sådan. Forlader vi EU, vil det have en marginal effekt på os, da de fleste af vores plukkere kommer fra området og ikke fra udlandet. Men vi har mange polske ansatte. De er fantastiske og meget arbejdsomme. Det kan Brexit måske lave om på.

Jeg håber – og har rimelig meget tiltro til – at vi kan indgå et stærkt handelsamarbejde med EU. Hvis de føler sig nødsaget til at indføre en eller anden slags afgift, bliver det nok en minimal en af slagsen. En procent eller sådan noget, da ingen er interesserede i yderligere afgifter. Jeg vil gerne befinde mig i et fællesmarked, men jeg gider bare ikke være en del af EU. De migranter, der lige nu arbejder for mig, er ret bange for, hvad der kommer til at ske, for at de bliver smidt ud, og for at de bliver mødt af mere racisme. Men jeg har understreget overfor dem alle, at de kan blive. Jeg skal nok kæmpe for dem, da de er fantastiske mennesker, der har kæmpet for at være der, hvor de er nu, og de har brug for hjælp og støtte. De har slået sig ned her.”

Mikey Harvey, bryggeriassistent fra Bristol “Jeg arbejder for et uafhængigt bryggeri, der skal lanceres i august. Vi er allerede begyndt at sælge til distributører, men nu er vi nødt til at genoverveje vores priser, og de kan ændre sig. Vores humle og vores malt kommer fra britiske virksomheder, der tilbyder både lokale og udenlandske varianter. Forlader vi EU, vil det påvirke deres priser og derfor også vores.

Vi skal til at købe en tappemaskine, men vi har været nødsaget til at nedgradere modellen, fordi pundet står svagt overfor euroen. Vi er nødt til at gå på kompromis og i stedet købe en mindre og dermed mindre effektiv maskine, der på længere sigt vil øge vores omkostninger. De omkostninger vil blive sendt videre til forbrugerne og dermed påvirke alle.”

Jeg mener ærlig talt ikke, at vi vil kunne få det maksimale ud af vores land, hvis ikke vi har adgang til den kontinentale arbejdskraft.

Claire Head, landmand fra Cedar Organic i Dorset “Jeg tror ikke, at det vil påvirke vores forretning alt for meget, da alt alligevel var i forandring: både EU og Storbritannien forsøger at mindske statsstøtten, hvilket stadig udgør en stor del af landmændenes indkomst, og vi arbejder allerede nu hårdt på at gøre os mindre afhængige af den støtte.

Vi er et økologisk landbrug på 215 hektar, og vi sælger vores produkter direkte til lokalområdet eller som en del af et andelsforetagende til supermarkeder, så selvom eksporten til EU ikke påvirker os direkte, bliver vi påvirket af priserne på råvarer, der også påvirker den pris, vi bliver betalt for vores produkter.

En af de ting, der frustrerer os mest, er forskellen på produktionsstandarder—for eksempel på importeret bacon. Generelt bruger konventionelle britiske landbrug en tredjedel mindre antibiotika end i mange af de europæiske lande, men det er ikke tilladt for os at sige, at vores bacon er bedre end deres, selvom det ikke er det samme produkt.

Men handlen vil nok bare fortsætte, som den gør nu, så vi er bare nødt til at holde ud og se, hvad der sker. Generelt mener jeg, at de langsigtede konsekvenser af et britisk farvel til EU vil være positive, da jeg tror, det vil styrke det britiske demokrati.”

Foto via National Farmers Union.

Medarbejdere fra den indiske restaurantkæde Dishoom med afdelinger rundt omkring i London

“Det er en svær tid, synes du ikke? Der er en sur og gennemtrængende lugt i luften. Vi håber, det er noget midlertidigt, og at Londons naturligt gode humør og åbenhed hurtigt vil vende tilbage.

Umiddelbart omhandler vores største bekymring vores medarbejdere. Vi har mange ansatte fra EU, der har slået sig ned i London. De anså byen for at være sikker og åben og for at være et sted, hvor man hyldede forskellighed og var gæstfri. Mange er oprevede og forståeligt nok usikre. De føler sig ikke velkomne.

Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem og understrege over for dem, at de er velkomne. Et par af vores medarbejdere er endda blevet chikaneret. Det er sådan noget lort—i vores by er der ikke plads til dem, der får andre mennesker til at føle sig uvelkomne på baggrund af race eller nationalitet. Selve idéen med London er jo, at den er enormt mangfoldig.”

David Frost, CEO i Scotch Whisky Association “Hele denne proces vil helt sikkert medføre gennemgribende usikkerhed. Vi er selvfølgelig sikre på, at skotsk whisky vil blive ved med at være den førende internationale spiritus. Men der er selvfølgelig nogle seriøse problemstillinger, der skal løses inde for nogle områder, der er yderst vigtige for vores industri, og som kræver lynhurtig handling. Her tænker jeg hovedsageligt på fremtidige handelsaftaler—bilaterale såvel som multilaterale.

Regeringen er nu nødt til at gå i tænkeboks frem mod sådanne forhandlinger. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med dem i den proces.”

Philip Crouch, ejer af The Parma Ham and Mozzarella Stand på Borough Market i London. “Jeg har solgt mine varer her i otte-ni år. Vi er meget bekymrede på grund af den store usikkerhed. Jeg har tre italienske ansatte, der ikke aner, hvad der kommer til at ske. Os, der handler ved Borough Market, har en meget kosmopolitisk kundebase—mange af dem kommer fra det kontinentale Europa, og det bekymrer os. Vi importerer fra mellem seks og syv små producenter i Italien og vi ved ikke, hvad der vil ske fremover. Jeg er sikker på, at det vil løse sig med tiden, men det er da en kilde til uro.

Vi, der sælger italiensk mad, er usikre og bekymrede. Ingen kan fortælle os, hvad der vil ske.”

Matthew O’Callaghan, bestyrelsesformand for Storbritanniens forening for beskyttede fødevarebetegnelser (PFNA) og for Melton Mowbray Pork Pie Association “Et land behøver ikke være medlem af EU for at få dets varer beskyttet indenfor EU-regi. Colombiansk kaffe bliver for eksempel ikke produceret i et land, der er medlem af EU, men colombiansk kaffe er en beskyttet fødevarebetegnelse i EU. Det er nødt til at være gensidigt.

Jeg forstår det sådan, at vores produkter, der er blevet godkendt af EU, vil fortsætte med at være beskyttet i det reducerede EU, hvis altså Storbritannien får forhandlet sig frem til en gensidig aftale.

Men hvis EU-lovgivningen i fremtiden ikke længere vil gælde i Storbritannien, så ville vores beskyttede fødevarebetegnelser miste deres beskyttelse indenfor Storbritannien, hvilket den britiske regering vil kunne løse ved at vedtage en lovgivning, der svarer til den lovgivning, man har i EU. Som jeg forstår det, så har Storbritannien to år til rent formelt at forlade EU, og det er derfor sandsynligt, at den nuværende lovgivning vil fortsætte indtil da, hvilket vil give regeringen masser af tid til at genintroducere lovgivningen indenfor området.”