Det ville kun tage Google to uger at betale EU-bøden på 4,3 milliarder euro

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE News.



EU har i dag udstedt en rekordstor bøde på 4,3 milliarder euro (cirka 32 milliarder danske kroner) til techgiganten Google, fordi firmaet har misbrugt sin dominerende rolle på smartphone-markedet – nu kræver flere firmaer og interesseorganisationer, at de amerikanske myndigheder følger trop.

Videos by VICE

Hvad der er endnu værre for Google er, at virksomheden ikke længere kan tvinge smartphone-producenter som Samsung til at installere Googles egen søgemaskineapp og browser, hvilket åbner markedet for firmaer som Microsoft, der nu har mulighed for at øge omsætningen på det område.

Under pressekonferencen i Bruxelles tidligere i dag udlagde Margrethe Vestager, der er EU’s konkurrencekommissær og den mest forhadte kvinde i Silicon Valley, EU’s begrundelse for at pålægge Google bøden.

”Google har brugt Android til at cementere sin dominans som søgemaskine. Det er en praksis, der har gjort, at andre firmaer ikke har haft mulighed for at konkurrere på lige fod. Google har sat en stopper for, at europæiske kunder kan nyde godt af effektiv konkurrence i den meget vigtige mobilsfære. Det er ulovligt i henhold til EU’s lovgivning om monopoldannelse.”

Margrethe Vestager har givet firmaet 90 dage til at ophøre al ”ulovlig aktivitet” ved at nedlægge restriktionerne, Google har indført blandt mobiltelefonproducenter.

Google har omgående annonceret, at firmaet vil appellere kommissionens beslutning.

EU-kommissionen har ret til at pålægge Google en bøde svarende til op til 10 procent af firmaets globale omsætning, der i 2017 var op mod 110 milliarder dollars.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it — Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018

Bøden er den største af sin slags, som EU har pålagt et enkelt firma, men for Google svarer beløbet til lidt over to ugers omsætning.

Afgørelsen kommer, lige som en handelskrig er ved at bryde ud mellem EU og USA. EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker, som er Margrethe Vestagers chef, skal efter planen rejse til Washington i næste uge, hvor han skal mødes med Trump-regeringen for at diskutere nye afgifter på importvarer fra EU-lande samt præsidentens bekymringer over handelsunderskuddet.

Henover det sidste årti har EU udstedt bøder til Silicon Valley-giganter som Microsoft, Google og Intel for mere end 12 milliarder dollar. Det er ud over de 13 milliarder dollar, som de europæiske myndigheder har pålagt Apple at betale i forbindelse med firmaets manglende skattebetaling til Irland.

Nærværende sag er kun en af tre, som EU på nuværende tidspunkt efterforsker i forbindelse med Google. Sidste år pålagde EU Silicon Valley-giganten en bøde på 2,8 milliarder dollar i forbindelse med onlineshopping – Google har siden da ændret måden, hvorpå produkter dukker op i søgninger.

Mens Google forsøger at fremstille sagen som en krig mod Silicon Valley, hilses beslutningen velkommen blandt mange amerikanske firmaer og interesseorganisationer, som opfordrer de amerikanske myndigheder til at stramme op på området.

”Vi mener, det er på tide, at Google kigges efter i sømmende i forbindelse med monopoldannelse i USA også,” udtaler Luther Lowe, som er kommunikationschef hos Yelp, til VICE News i en e-mail. ”I de kommende måneder vil vi fremlægge sagen for den nye monopoldannelsesmyndighed ved Federal Trade Commission og Justitsministeriet.”

Hvad har Google gjort galt?

Googles Android er det altdominerende styresystem til mobiltelefoner på verdensplan. I USA holder Android på 60 procent af markedsandelene, mens det visse steder i Europa ligger på 90 procent.

Selv om Android er ”gratis” for enhver producent at bruge, tvinger Google firmaerne til at underskrive en ”distributionsaftale for mobile applikationer” til gengæld for adgang til Google Play Store, Androids appstore. Uden adgang til den begrænses udvalget af apps, som kunderne kan tilbydes. Men som del af aftalen tvinger Google producenterne til at præ-installere en Google-søgebar, Chrome-browseren og andre apps som Maps og Gmail – og allervigtigst, gøre dem til standardløsninger.

Selv om mange forbrugere downloader de apps under alle omstændigheder, så er det EU’s vurdering, at Google, ved at tvinge producenterne til at præ-installere dem, udnytter sin position på markedet og hæmmer den fri konkurrence – blandt andre for Microsofts Bing-søgemaskine.

Hvordan påvirker dommen Google?

EU påbegyndte sin efterforskning af Google for over tre år siden, efter man for cirka fem år siden første gang modtog klager. Siden da er Googles Android blevet førende på markedet på globalt plan, og det er usandsynligt, at dommen vil have nogen indflydelse der.

”Det har taget EU så længe at votere over afgørelsen, at man for længst har misset chancen for at gøre noget ved Androids dominans på det europæiske marked,” siger Richard Windsor fra Edison Investment Research.

Ved at pille app-pakken fra hinanden i Googles Android-system giver EU dog smartphone-producenter en chance. De har nu mulighed for – i hvert fald i unionens 28 medlemslande – at lede efter mere lukrative partnerskaber med for eksempel Microsofts Bing, Here Maps eller andre regionale tjenester.

Hvad siger Google selv?

Googles direktør fik besked fra Margrethe Vestager forud for offentliggørelsen i dag. Onsdag morgen har firmaet udtalt, at man har planer om at appellere afgørelsen. Google tilføjer: ”Android har givet alle flere valg, ikke færre. Et livligt økosystem, hurtig innovation og lavere priser er det, der kendetegner sund konkurrence.”

Den Washington-baserede lobbyist-gruppe Information Technology and Innovation Foundation, som Google er medlem af, påstår, at EU’s afgørelse i sidste ende vil ramme forbrugerne.

”EU-kommissionens afgørelse er fejlagtig og kortsigtet.” Det udtaler gruppens vicepræsident Daniel Castro til VICE News og tilføjer, at afgørelsen ”bare vil fylde lommerne i EU på bekostning af amerikanske firmaer.”

Hvordan har resten af teknologisektoren reageret?

Selv om mange har forsøgt at portrættere sagen som en kamp mellem Silicon Valley og politikerne i EU, så er der mange firmaer i USA, forbrugerorganisationer og interesseorganisationer, der støtter Margrethe Vestagers afgørelse.

”Googles strategi handler om at bevare dominans på smartphone-markedet for at sikre dominans på søgemaskine-markedet,” siger Luther Lowe. ”EU skal sikre sig, at Google bøjer sig for afgørelsen, og de amerikanske myndigheder skal sørge for, at amerikanske forbrugeres vilkår beskyttes på lignende vis.”

Disconnect er en startup med kontorer tæt på Googles i Silicon Valley, og firmaet var blandt de første til at kontakte Bruxelles om problemet, fordi man ikke mente, amerikanske myndigheder ville gøre noget ved Googles konkurrenceforvridende praksis.

”Afgørelsen kommer ikke til at påvirke udviklere eller forbrugere negativt,” udtaler Disconnect-direktør Casey Oppenheim. ”Tværtimod betyder den, at andre spillere i det digitale økosystem nu får mulighed for at konkurrere med Google på lige fod.”

Hos DuckDuckGo, en privacy-orienteret søgemaskine, der konkurrerer med Google om markedsandele, vækker afgørelsen også begejstring. ”Det bliver en stor hjælp for os,” udtaler direktør og grundlægger for firmaet, Gabriel Weinberg til Bloomberg. ”Hvis muligheden er der, er jeg sikker på, folk vil vælge anderledes.”

Og der er mange andre, som nu opfordrer de amerikanske myndigheder til at følge EU’s eksempel.

”Vi håber, de amerikanske konkurrencemyndigheder vil tage ved lære og følge EU’s eksempel i begge sager,” siger Barry Lynn, som er direktør for Open Markets Institute.

Josh Simpson, direktør for Consumer Watchdog, tilføjer: “USA Federal Trade Commission eller Justitsministeriet bør også skride til handling for at afslutte Googles monopol i stedet for at lade europæerne gøre alt arbejdet, når det handler om bekæmpe monopoldannelse.”

Coverbillede: EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager taler 15. april, 2015 i Bruxelles, da EU formelt anklager Google for at misbruge sin dominans på søgemaskinemarkedet. (JOHN THYS/AFP/Getty Images)