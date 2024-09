Det ved vi om terrorangrebet i London

(Foto: Victoria Jones/PA)

Seneste nyt er, at Islamisk Stat har taget ansvaret for angrebet, men det er endnu ikke bekræftet af myndighederne. Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at gerningsmanden var på efterretningsvæsenets radar, dog kun “perifert”.

The Guardian mener at vide, at manden ikke var på listen over de 3000 personer, som myndighederne har identificeret som de største sikkerhedstrusler mod nationen.

I går klokken 15.40 dansk tid pløjede en bil ind i adskillige fodgængere på Westminster Bridge i det centrale London. Bilen fortsatte og kørte ind i et hegn nær det britiske parlament. Kort efter angreb bilens chauffør, der var bevæbnet med en kniv, de politibetjente, der bevogtede parlamentet. Gerningsmanden nåede at stikke en betjent ned, før han blev skudt og dræbt af politiet.

Den omkomne betjent er den 48-årige familiefar Keith Palmer, som havde 15 års tjeneste i politiet. Yderligere to omkom, da de blev kørt ned på broen, mens den sidste omkomne er gerningsmanden. Antallet af sårede er i løbet af det seneste døgn blevet opjusteret fra 20 til mindst 40. Syv af de sårerede befinder sig fortsat i kritisk tilstand.

Otte mennesker er blevet anholdt i forbindelse med sagen. Det bekræfter politiets talsmand på et pressemøde, skriver BBC.



Både premierminister Theresa May og politiet har betegnet angrebet som et terrorangreb, og politiet har udtalt, at gerningsmanden handlede alene og var “inspireret af international terrorisme”.

Forsvarsminister Sir Michael Fallon har sagt til BBC’s Radio 4, at “antagelsen er, at angrebet har forbindelse til islamisk terrorisme”, men afviste at udtale sig om gerningsmandens identitet.

I aftes blev seks adresser i London, Birmingham og andre steder ransaget, og aktionerne har forbindelse til angrebet, siger Mark Rowley, anti-terrorchef i britisk politi ved et pressemøde torsdag morgen.

Theresa May beskrev i går angrebet som “sygt og depraveret” men understregede ved samme lejlighed, at handlingen ikke må underminere britiske værdier.



Parlamentet er torsdag genåbnet.

Artiklen opdateres løbende