Det viser sig, at livemusik forlænger dit liv, så jeg har beregnet, hvor gammel jeg bliver

Så er der gode nyheder til folk, der elsker at gå til koncerter og hader tanken om en dag at skulle stille træskoene. En ny undersøgelse foretaget for O2 – i et forsøg på at reklamere for O2’s priority-billetsystem – konkluderer, at livemusik er godt for helbredet. Ifølge undersøgelsen, som lektor ved Goldsmith’s University Patrick Fagan har foretaget for liveunderholdningsgiganten, kan deltagelse ved en koncert hver anden uge muligvis (og muligvis er nøgleordet her) forøge dit liv med ni år. NI ÅR.

Udover udsigten til at blive 100 og ikke bare sølle 91 år peger Patrick Fagans forskning også på, at der findes en forbindelse mellem koncertdeltagelse og ens følelse af velvære. “Personer, som var til koncert en gang hver anden uge eller oftere scorede højere på lykkeskalaen, følte sig mere tilfredse med deres liv og deres produktivitet i dagligdagen, og deres selvværd lå helt i top (10/10),” står der i pressemeddelelsen fra O2. “Det peger alt sammen på, at nøglen til et bedre og længere liv er regelmæssige oplevelser med livemusik.”

Det er selvfølgelig fremragende nyt for alle, der arbejder i musikbranchen, eller almindelige dødelige, som bruger alle deres lommepenge på koncertbilletter. Det trækker selvfølgelig lidt ned i regnskabet, når man medregner de sene aftener, manglen på motion, og forbruget af sprut og stoffer, der jo tit er uundgåelige i en verden, der fortrinsvis udfolder sig i de sene nattetimer. Det udligner sikkert de ni år, ikke? I stedet for at gætte har jeg sat mig for at lave regnestykket for at finde ud af, hvordan den her nye viden vil påvirke mit liv, og hvornår jeg kan regne med at dø. Spænd sikkerhedsselen!

MIT UDGANGSPUNKT – ET GÆT

Nu skal jeg ikke kaste tvivl over mine forfædres gener, men jeg regner cirka med at leve, til jeg er 79. Jeg ved ikke helt hvorfor. Den anden dag kiggede jeg på mine hænder og lagde mærke til, hvor rynkede de allerede er og tænkte: “Der er sgu ingen grund til at leve langt op i 90’erne, når vi alle sammen alligevel er slaver under Elon Musks koloniherrer på Mars.” Men helt alvorligt: baseret på hvor lidt motion jeg dyrker, min etnicitet og en masse andre faktorer, så lad os bare gå ud fra, at jeg bliver 79.

LIVEMUSIK: TILFØJ NI ÅR

Det er sgu ret vildt. Jeg har det allerede, som om jeg er ved at krepere, hvis jeg går ud mere end tre aftener i træk, men det er åbenbart godt for mit helbred. Patrick Fagan fra undersøgelsen, som har en baggrund i forbrugerpsykologi, skriver: “Vores forskning viser, at livemusik har stor indflydelse på individets helbred, lykke og trivsel – nøglen er at gå til koncert en gang hver anden uge.” Jeg går cirka til koncert to gange om ugen, så jeg passer vist meget godt i den ramme.

Dødsalder: 87

SELVDESTRUKTIVE TENDENSER: TRÆK, TJA, NOK OMKRING TI ÅR FRA

I 2016 kørte Guardian en overskrift, der lød: “Computere og dit helbred: ‘Når du sidder ned, har du én fod i graven,’” og den har hjemsøgt mig lige siden. Det er lidt ligesom pavens famøse tweet fra 2015: “Jorden, vort hjem, ligner mere og mere en stor losseplads.” Når man først har læst det og tænkt: “tag dig selv, jeg er alt, hvad han siger der,” så er det svært at glemme igen. Jeg arbejder på et kontor og sidder ned mindst otte timer om dagen, så vi må hellere barbere yderligere ti år af.

Dødsalder: 77

IKKE-RYGER: TILFØJ TRE ÅR

Jeg hader lugten på fingrene. En hurtig Google-søgning viser, at den gennemsnitlige levealder for en kvindelig ikke-ryger er 85 og 82 for en kvindelig ryger, så jeg kan lige smække tre år oveni.

Dødsalder: 80

JEG DRIKKER NÆSTEN KUN RØDVIN, NÅR JEG FESTER: DET ER NOK MINUS ET ÅR ELLER SÅDAN NOGET???

Der er ingen, der kan blive enige om, hvorvidt rødvin er godt for os, eller om det tager livet af os, hvad et hårdt forbrug af alkohol jo typisk gør. Jeg ligger nok et sted i mellem ‘et glas rødvin om dagen forlænger dit liv‘, og ‘drik til du brækker dig hver aften og dø tidligt‘. Lad os sige, at jeg drikker et par glas til maden en håndfuld dage om ugen. Vi trækker et enkelt år fra.

Dødsalder: 79

