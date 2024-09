Dette er uden tvivl den bedste guacamole-opskrift

Det er ikke ligefrem svært at lave guacamole. Det er jo egentlig bare en himmelsk, grøn avokadomos, ikke?

Forkert. Helt forkert. Guacamolen er en fintfølende størrelse, og lad os ikke glemme dengang New York Times publicerede en opskrift på guacamole med ærter i, hvilket gjorde den amerikanske offentlighed så harm, at man var nødt til at køre et par (lettere sleske) debatindlæg i forsvar for den yderst tåbelige opskrift. Prominente personligheder – fra Barack Obama til Jeb Bush – afskrev kollektivt “peacamolen”, og det var i det hele taget en tragisk hændelse.

Der er den rigtige måde at gøre tingene på, og så er den den forkerte måde at gøre tingene på. Særligt når det kommer til guacamole. Og det er der, vi kan hjælpe dig.

Det er nemt at lave guacamole. Det handler bare om at gøre det enkelt. Man skal bruge flere essentielle ingredienser ud over avocado: lime, salt, peber, jalapeño, løg, tomat og koriander. Hold ærter, salsa på glas og spidskommen langt væk. Du skal bare gøre sådan hér.

Og hvis du virkelig er nødt til at smide ærter i, så hold det for dig selv. Den slags er bare ikke velanset i langt størstedelen af samfundet.