​DF er imod forslag om at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser – men ikke af den grund som du tror

Det har længe været betragtet som et af de største diskriminationsspørgsmål i LGBT-miljøet, og nu vil miljøets anbefalinger måske endelig bliver efterkommet af de folkevalgte: I Torsdags, i ly af dramaet om Eva Kjer Hansen, fremsatte Alternativet og Enhedslisten et forslag om én gang for alle at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Forslaget vil i praksis ikke have særlig stor betydning for danske transpersoners hverdag, men signalværdien er ikke til at komme uden om, fortæller transpolitisk talsperson Linda Pedersen fra LGBT Danmark:

“Vi skal have fjernet det fra det psykiatriske kapitel, fordi det stigmatiserer alle transpersoner. Der opstår den misforståelse, at vi lider af en personlighedsforstyrrelse. Det gør vi absolut ikke.” Hun tilføjer desuden, at diagnosen medfører misforståelser i dagligdagen, når man er diagnosticeret som psykisk syg.

Selvom der under torsdagens førstebehandling var bred enighed om, at transseksualitet ikke er en psykisk sygdom og derfor heller ikke bør klassificeres som sådan, fik forslaget alligevel en lunken modtagelse. Venstre gav blandt andet udtryk for, at man bør afvente WHO’s reklassificering af transseksuelle, der har været under udarbejdelse i adskillige år. Men partiernes helt store anke ved forslaget var den teknikalitet, at det ikke nævner, hvilken kategori transseksualitet så bør placeres i. Dette erkendte blandt andre LA, der nævnte, at man i det danske sundhedssystem simpelthen skal diagnosticeres, før man kan modtage behandling.

Også hos Dansk Folkeparti støtter man i princippet forslaget, da man ikke betragter transkønnede som psykisk syge. Men ligesom for flere af de ovennævnte partier kan det i sidste ende blive et nej til lovforslaget fra Dansk Folkeparti, hvis ikke de tekniske fodfejl bliver revideret. Vi tog en snak med Jeppe Jacobsen, medlem af Sundhedsudvalget for DF, om hvorfor.

VICE: Hvad mener I om forslaget?

Jeppe Jacobsen: Vi er helt enige med intentionen i forslaget – nemlig, at transkønnede ikke er psykisk syge. Det kor tilslutter vi os. Det er enormt stigmatiserende at blive kaldt syg, når man på ingen måde føler sig syg. Problemet er bare, at forslaget får nogle praktiske konsekvenser, som rammer de samme personer – altså de personer, som er i gang med en kønsskifte operation.

Hvordan det?

Vores sundhedssystem er skruet sådan sammen, at du kan ikke få en behandling, hvis ikke der er stillet en diagnose. Det er lidt det samme med graviditet – det er heller ikke en sygdom, men der stilles stadig en diagnose, for at man kan blive håndteret i sundhedsvæsenet. Så man får en form for diagnosekode.

Kan man så ikke bare lave en ny diagnosekode, der ikke er stigmatiserende?

Det er også det, vi gerne vil. WHO har langt om længe fundet ud af, at transseksualitet ikke er en sygdom. Vi vil gerne have, at det her sker igennem WHO, fordi der er brug for international koordinering på området. Mange tager netop til udlandet for at få foretaget de behandlinger, der skal til. Derfor er det vigtigt, at vi bruger samme koder og taler samme sprog.

I tillæg til det, så vil vi helt holde op med at bruge ordet diagnosekode. En diagnose er noget, man giver til folk, som er syge. Så vi tænker, at man måske kunne kalde det en tilstandskode – så undgår vi at bruge ordet diagnose.

Og så i samme ombæring fjerne det fra listen over psykiske sygdomme?

Jamen altså halvdelen af Folketinget siger, at det kan man sagtens, og den anden halvdel siger, at det kan man ikke. Det skal vi lige have afklaret.

Hvis man kan flytte det fra psykiske sygdomme over i en anden kategori, uden det har konsekvenser for de personer, det handler om, så gør vi bare det. Hvis det betyder, at nogle ikke kan få deres behandling og kønsskifte, så synes vi ikke, at en symbolsk handling skal stå i vejen for den behandling, som de mennesker her har brug for.

Men I vil ikke lægge stemme til forslaget, som det ser ud nu?

Nej. For vi risikerer at gøre de mennesker her en gedigen bjørnetjeneste. Hvis vi fjerner diagnosen, så kan de ikke få hjælp i det danske sundhedssystem. Jeg tror, at der er folk derude, som hellere vil have den hjælp, de har brug for, end en symbolsk oprejsning ved at fjerne dem fra listen.

LGBT har lobbyet meget for at få fjernet transseksualitet fra listen over psykiske sygdomme. Giver det ikke mening at rette sig efter deres anbefalinger og efterfølgende løse teknikaliteterne?

Nogle gange skal man passe på med at gøre LGBT som talerør for alle. Det er jo ikke alle homoseksuelle, lesbiske, biseksuelle eller transseksuelle, som føler sig repræsenteret af LGBT. Jim Lyngvild er jo eksempelvis rigtig ofte i clinch med LGBT, fordi han ikke føler sig repræsenteret af dem, men organisationen er ligesom blevet talerør for alle med den seksualitet.

Kan du forklare mig, hvorfor Alternativet og Enhedslisten øjensynligt ikke har haft det med i deres overvejelser?

Det argument jeg hører er, at den symbolske handling var vigtigere. Det er vi så bare ikke enig i. Der har vi mere tålmodighed med WHO.

