Din latterlige trang til lattergas smadrer miljøet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Kan du huske sidst, du tog lattergas? Du stod der helt omtumlet med et saligt smil på læberne, og smed den lille metalbeholder på jorden, da du var færdig, gjorde du ikke? For hvis man er på festival, må man gerne smide skrald, og hvis man går rundt i byen, har kommunen ansat folk til at rydde op, ikke? Det hele bliver jo genbrugt, ikke?

Nej. For selvom de ganske rigtigt bliver samlet op, og selvom patronerne er lavet af noget meget genanvendeligt stål, så er de ikke så nemme at genbruge.

“Problemet er, at hvis de skal genbruges, skal en skrothandler kunne mase dem,” forklarer Amie Green, der er ejer af Green Chief Recycling. “Men hvis der bare er en enkelt uåbnet patron, kan man risikere, at det hele eksploderer. Så selvom materialet er mange penge værd, er det for farligt.”

Billeder af forfatteren

Green Chief Recycling er en virksomhed, som bliver hyret til at rydde op efter store festivaler, og Amie forklarer, at de i gennemsnit indsamler mellem 500 kilo og et ton tomme lattergaspatroner efter sådan en omgang. Og fordi det er for farligt at genbruge dem, ender de tit på en losseplads.

Det er ikke som sådan et problem. Patronerne er lavet af et rimelig nedbrydeligt materiale, så det har ikke den store påvirkning på miljøet. Men som Amie forklarer, “problemet er hvor meget energi og hvor mange ressourcer, der bliver brugt på at lave patroner, som kun skal bruges én gang.”

Der skal meget til for at lave en patron, der på sikker vis kan fyldes med gas under højt tryk. Derfor bliver de lavet af 3 millimeter tykt galvaniseret stål. Hvis man ser bort fra, at al den stål kunne bruges til noget mere fornuftigt, så er det alligevel problematisk, at nedsmeltningen producerer så mange drivhusgasser. Ifølge en rapport fra FN’s klimapanel producerer et ton stål mellem 1,25 og 3,8 ton kuldioxid. Når lattergas er det syvende mest populære stof i verden, betyder det, at rigtig meget CO2 ender i atmosfæren mere eller mindre uden grund.

Så er der alt det stål, der ender i undergrunden. Baseret på Amie vurdering er det ikke helt urimligt at antage, at der bliver begravet 10 tons brugte lattergaspatroner hvert år, og det er bare i Australien. Det svarer til vægten af omkring syv biler. Patronerne er også galvaniserede, hvilket betyder, at de er dækket af et lag zink, så de ikke ruster så hurtigt, så de kan holde i 50 til 75 år.

Spørgsmålet er, om noget af det vil ændre sig i den nærmeste fremtid? Amie siger, at hun har fundet en person, der vil genbruge dem, men de råber ikke så højt op om det. Og så længe det ikke er til at vide, hvem der er villige til at genbruge patronerne, vil de fleste skrothandlere ikke tage imod patronerne.

Patroner i en skraldespand, på vej til lossepladsen

“Efter festivaler har vi rigtigt meget metalaffald at tage os af, så vi er faktisk nødt til at adskille patronerne fra resten. Det er virkelig sørgeligt, når man tænker på, hvor meget tid og arbejdskraft, der er brugt på at sortere, og så ender de bare på en losseplads.”

Så hvis du har lyst og vil tjene mindst 5 kroner per kilo, så ring rundt og spørg, hvem der vil tage imod dine brugte patroner. Du kunne blive rig. Eller også kunne du holde op med at sidde og suge lattergas, mens du snakker om klodens fremtid, for du hjælper ikke til.