Din telefon er meget klammere end et toiletsæde, men du er ligeglad

Jeg har en teori: Sidste gang, nogen var ude at skide uden at være på Instagram, var engang omkring 2011 eller 2012. Det er sjovt, hvordan appen har ændret sig: Først brugte vi den kun til at lægge nuancer og filtre ned over vores billeder, så de fik sådan en lilla-orange æstetik, og nu bliver appen enten brugt til at flirte eller til at holde os med selskab på lokummet – og nogle gange begge dele. Konsekvensen er, at din telefon – den, du sidder og kigger på eller minimum har lige ved hånden – din telefon er dækket af, smurt ind i, små lortepartikler og alle de bakterier, der følger med. Velkommen til fremtiden! Fremtiden er for fed!

Men sandheden er, at du har vidst det længe, det om lorten. Af en eller anden grund er den acceptable mængde skidt den samme som et toiletbræt (1 toiletbræt = 1 måleenhed klamhed). Det er i øvrigt lidt af en misforståelse, for et spækbræt er teknisk set mere beskidt end et toiletbræt, hvis man ser på, hvad du har derhjemme, men toiletsæder har bare en klammere vibe). I et stykke tid har du vidst, at din smartphone eller computerkeyboard er minimum to eller tre gange så beskidt. Det har aldrig stoppet dig. Nu er det så kommet frem, at din telefon måske svarer til hele tre toiletsæder, og det kommer heller ikke til at gøre en forskel for dig.

Den gennemsnitlige smartphoneskærm er over tre gange mere beskidt end et toiletbræt, ifølge ny forsking fra forsikringsselskabet Insurance2go. Det skrev det britiske medie Metro tidligere på måneden. Undersøgelsen inkluderede tre forskellige telefoner – iPhone 6, Samsung Galaxy S8 og Google Pixel.

Forskerne fandt store mængder gærpartikler, mug og aerobebakterier overalt på telefonen. Og så Metro skrev: Det er ikke så overraskende, når man tænker på, at vi i gennemsnit rører ved skærmen på vores telefon 3000 gange om dagen.



Her er nogle billeder af mug og andet godt:

Her er, hvad det ansigtsløse firma, der lavede undersøgelsen, havde at sige om din klamme telefon:

“Vores undersøgelser viste, at smartphoneskærme havde den højeste mængde bakterier, gær og mug med 254,9 enheders infektion per cm2,” sagde virksomheden til Metro. “De smartphoneskærme, vi testede, var over ti gange mere inficerede end et toiletbræt,” sagde Insurance2go. “Det er ikke rar viden, når man tænker på, at vi presser telefonen mod vores ansigt.”

Kan jeg godt lide tanken om gær? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg lide tanken om lortepartikler, der er smurt udover den ting, jeg rører allermest hver dag? Heller ikke. Nogle gange rører jeg ubemærket min telefon med fingerspidserne som et lille tic, fordi jeg bliver underligt afslappet af at mærke den kolde, glatte telefon mod mine negle. Hver morgen er min telefon det første, jeg kigger på, når jeg vågner. I går aftes inden jeg gik i seng? Også min telefon. Jeg ser på min telefon, mens jeg ser fjernsyn, hvilket nogle gange betyder, at jeg bliver nødt til at spole tilbage og gense noget vigtigt, fordi jeg havde travlt med at kigge på Fortnite-memes på Instagram, og nu viser det sig, at hver eneste berøring – hver gang jeg scroller, sætter min alarm eller klikker – det er mig, der tager mine fingre, mine dejlige fingre, og gnubber dem op og ned af tre toiletter på én gang. Det er ligesom at kigge på mine beskeder nede i et pissoir. Sandheden er, at hvis jeg kunne kigge på selfies på selve toiletbrættet, ville jeg sikkert gøre det. Jeg er afhængig af at se folks mad på Instagram, og jeg er åbenbart klar til at stikke mine hænder direkte ned i lortehelvede for at kunne blive ved.

Men der er en slags løsning: Gør din telefon ren. Undersøgelsen fra Insurance2go viste, at det kun er 1 ud af 20 brugere, der rengør deres telefon hvert halve år eller mindre, og resten af os går bare rundt og presser toiletter mod vores kind. En klud med en lille bitte smule sprut, som du lader glide over den belortede bagside og skærmen en gang om ugen burde være nok (eller du kan gøre som Jeremy Kyle og slikke din telefon ren, som en velmenende, men vanvittig ko, der roligt slubrer moderkagen af en nyfødt kalv).

Men det gør du ikke, gør du vel? Lad os nu være ærlige. Du gør det måske én gang. Måske læser du det her og løber direkte ud og tørrer telefonen med en vådserviet. Men i sidste ende vil du vende tilbage til din toilettilværelse med din toilettelefon og sidde og stirre på begge dele, når du er på toilettet. Vi griner af tumperne i middelalderen, som var klamme nok til at få pest, men se på os. Her i fremtiden går vi rundt med små anordninger i vores lommer, som er smurt ind i gær og afføring. Er vi overhovedet kommet videre? Er vi overhovedet? Kommet? Videre?!