Din vinylsamling smadrer miljøet

Nu skal vi snakke om vinyl. De store sorte skiver med musik på, som primært bliver brugt af din far, af DJs og af folk, som elsker at fortælle alle andre, at de har en stor vinylsamling, fordi “det bare lyder bedre end alt andet!”

Men vinyl kan ikke nedbrydes af naturen.

Hvor stort er problemet?

Når vi snakker om vinyl, er det faktisk en forkortelse for polyvinyl klorid – også kendt som PVC. Ordene dækker over en udbredt form for plastikpolymer, der bliver brugt til at lave alt fra kreditkort til vinduesrammer. Langt størstedelen plastikken bliver fremstillet af råolie, selvom en lille, men voksende andel bliver lavet af genbrugt, gammel plastik. Og den produktion belaster miljøet.

“Der er en miljømæssig konsekvens, hver eneste gang der bliver brugt energi i en produktion,” forklarer Andie Stephens, der er med-direktør for Carbon Trust, som udmåler firmaers CO2-belastning. “Det gør sig også gældende, når der skal udvindes råolie fra undergrunden, da det skal raffineres, og olien derefter skal laves om til PVC, som så igen skal laves til vinyl. Den sorte farve kommer fra en tilsætning af sort kulstof, som også er lavet af fossile brændstoffer.”

Vinyl er ikke alene lavet af døde pterodaktyler, men både produktionen og brugen skaber også problemer for kloden: “Der er også miljømæssig belastning ved indpakningen, for der fældes træer, som bliver lavet om til træmasse, der igen ender som papstykker, og der bliver brugt energi på at trykke motiver på coveret,” tilføjer Andie. “Så er der transport og logistik mellem hvert eneste led – og CO2-udledning, hver eneste gang pladen bliver spillet. Derudover kommer også et – omend lille – energiforbrug på det studieudstyr, der bruges til at producere musikken til at begynde med.”

Hvad er løsningen?

Selvom PVC teknisk set kan genbruges, så er det ikke noget, man selv kan gøre – du skal altså ikke smide det i din plastikcontainer – det ender alligevel bare på en losseplads, og så kan det ligge der i flere årtier. Du kan til gengæld godt genbruge de papcovers, pladerne kommer i, og hvis det er mange plader, du skal af med på en gang, kan du sende dem til et særligt sted, hvor de genbruger vinyl. Hvis det ikke er en mulighed, skal du ikke fortvivle: Du kan genbruge uønsket vinyl på andre måder.

“Der er stor efterspørgsel på vinylplader, så du kan helt sikkert forsøge at sælge dem til samlere eller på et loppemarked, eller du kan give dem til en genbrugsbutik,” foreslår Andie, og tilføjer: “Der er også mange mennesker, som har fundet på at bruge gamle vinylplader til at lave nye produkter, fra ure til pynteskåle.”

Men hvis ikke du kunne tænke dig et ur lavet af gamle Peter Frampton-vinyler – hvilket er helt forståeligt – og du godt kan klare dig uden den lille skratten fra nålen, der rammer pladen, så er der en anden løsning: Hør din musik digitalt. Det lyder lige så godt som vinyl, det fylder ingenting, og skiftet kan ifølge Andie være dagens gode gerning.

“Der er lavet undersøgelser, der sammenligner den miljømæssige belastning mellem CD’er og MP3-filer, og de kom frem til, at MP3 er langt mindre skadeligt for miljøet, end en fysisk CD er,” forklarer han. “Det er, fordi CO2-udledningen i forbindelse med den fysiske CD er langt større end de udledninger af energi, der kommer fra de datacentre og servere, der indeholder de digitale filer.”

Hvis du samtidig ved, at en vinyl er meget værre for miljøet end en CD, så bliver det klart, at dit nørderi gør dig til et monster, som er fuldkommen ligeglad med planetens fremtid. Men hvad hvis du ikke kan give slip? Hvad hvis du bare må blive ved med at købe vinyl, fordi det er “håndgribeligt” og “ægte”? Så er der stadig noget du kan gøre.

“Hvis en DJ gerne vil være mere miljøbevidst, kan han sørge for, at de lys- og lydsystemer, han bruger, er så energibesparende som muligt, og så kan han kan rejse rundt i et fornuftigt køretøj,” siger Andie. “I en traditionel pladeproduktion skal der produceres en aluminiumsskive, og PVC skal opvarmes i en presse for at lave vinylpladen, men der findes en støbeproces, hvor man benytter indsprøjtning, og det bruger 65 procent mindre energi end den konventionelle pladeproduktion.”

Så nu ved du det: Hvis du er professionel vinylproducent, så overvej at skifte til den proces. Hvis du er DJ, der turnerer rundt i verden, så køb en ordentlig bil. Hvis du køber vinyl for at lytte til det derhjemme, så stop med det.