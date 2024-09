Dinah Shore Weekend er verdens største fest for lesbiske

Det startede som en golfturnering kun for kvinder i Palm Springs i 1970’erne, men har udviklet sig til den største girl power-fest i verden: Dinah Shore Weekend. Det er de lesbiskes Roskilde Festival, og der er ingen begivenheder, der minder om den.

Keenan MacWilliam tager med Broadly til Dinah for at udforske, hvordan en sportsbegivenhed er blevet til et helligt sted for kvinder, der elsker kvinder. Vi taler med både nye og garvede deltagere – fra poolkanten til det beskyttede bofællesskab i Stonewall Gardens.

For de fleste af deltagerne er Dinah meget mere end en fest eller et sted at score – selvom det også handler rigtig meget om det.

