Dine teenagedrukture har gjort uoprettelig skade på din hjerne

Der findes ikke noget federe, end udsigten til at forvolde sin hjerne permanente skader, til gengæld for en nat fyldt med bræk, slagsmål og generelle pinagtigheder, vel? Ville der være noget sjovt ved Fernet Branca-shots, hvis ikke de rangerede lige så højt på den internationale hjernetraume-skala som et hårdt los i hovedet?

Forbered dig på at få bekræftet dine bange anelser. En artikel i tidsskriftet Alcoholism: Clinical & Experimental Research har undersøgt, hvordan indtagelse af alkohol tidligt i livet påvirker indlæringsevnen og hukommelsen senere i livet.

Videos by VICE

Tænker du det samme som jeg? Vi er alle fucked!

Undersøgelsen, der er blevet foretaget af center for psykiatri og adfærdsvidenskab ved Duke University Medical School, udsatte nogle halvvoksne rotter for alkohol, for at finde ud af hvordan alkoholen påvirker hjernens celler og synapse. Problemet er, at hjernen i det tidlige stadie af tilværelsen endnu ikke er fuldt udviklet. Og bliver den, i den periode, gentagne gange udsat for alkohol, vil det gå ud over nogle af de forbindelser oppe i hjernen, man kan drage nytte af senere i livet.

Jeg ved ikke med dig, men det eneste jeg tænkte på, når mine forældres barskab stod ubevogtet var: “Skål!”

Nå, men hvad er det egentligt, forskerne mener, når de snakker om ‘tidligt i livet’? “Når man fylder 18, bliver man juridisk set voksen, men hjernen fortsætter med at udvikle sig langt op i tyverne,” skrev hovedforfatter og post doc. Mary-Louise Risher. Er de seriøse? Må man ikke drikke sig stiv før man er langt oppe i tyverne? Hele landet er i seriøs fare.

Hold nu kæft! Jeg husker svagt en gang for ni år siden, da jeg gik kold – nøgen i en pøl af tis – på mine forældres sofa med en flaske whisky-likør, der havde stået og samlet støv bagerst i barskabet. Du kan selvfølgelig ikke se det, men der strømmer faktisk blod ud af ørerne på mig, mens jeg skriver det her.

Okay så, her er hvad forskerne fandt frem til. De udsatte rotterne for en mængde alkohol der “resulterede i, at de blev svækkede, uden at blive bedøvede”. Selv uden at blive eksponeret for alkohol senere i livet, var disse gnavere, ja, dummere end deres afholdende artsfæller. “Gentaget alkoholindtag … resulterede i vidtrækkende ændringer i det område af hjernen, der kontrollerer indlæring og hukommelse,” skrev forskerne.

Sådan noget lort. Jeg kom pludselig i tanke om de dér flasker med limoncello-likør. Dem jeg bundede, da jeg var omkring de 12 …

Tilbage til undersøgelsen: Rotternes hukommelse og kognitive kunnen blev hæmmet på grund af hyperaktivitet i den langsigtede potensering (LTP), en synaptisk mekanisme der har indvirkning på både korttids- og langtidshukommelsen. Kort fortalt, så blev synapsen i de festglade rotters hjerner opløst, og de blev ude af stand til at lære.

Wow. Nu kom jeg i tanke om de mange sake-martinier, jeg drak, da jeg var omkring 15, da mine venner og jeg fandt ud af, at det eneste sted i byen, der ikke krævede ID, var en japansk restaurant.

Ydermere, så fandt forskerne ud af, at der skete en basal ændring i rotternes adfærd, når de havde fået for mange rotte-daiquiris. De dendritiske celler, der har små udløbere, der sørger for at forbinde hjernecellerne, forblev underudviklede på grund af alkoholen. Forskerne beskrev det på denne måde: “Der sker noget med hippocampus og andre dele af hjernen, når man drikker alkohol i en ung alder.” Og det “noget” er ikke en god ting.

Jeg husker det hele nu! Billig hvidvin, vodka, Bacardi Breezer, Smirnoff Ice. Jeg er fortabt!

Det eneste jeg kan sige er: Hvad fanden, det er 2016. Mental kapacitet er totalt overvurderagdalxq ….

Lad os lige lægge hele idéen om uoprettelige hjerneskader lidt til side, og så forestille os en ungdom komplet blottet for sprut. Lad os bare være ærlige. Enhver form for diskurs og kognition bliver komplet umulig, hvis ikke man sipper vodka fra en gammel vandflaske og kaster voldsomme mængder af likørfyldte chokolader ned i sin pubertetsramte kæft.

Denne artikel blev oprindelig publiceret af MUNCHIES US i juli 2015.