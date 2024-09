Dine Tinder-dates vil bedre kunne lide dig hvis du bestiller samme mad som dem

Alle, der har forsøgt at presse en lønforhøjelse ud af en ubarmhjertig chef, eller desperat forsøgt at overbevise deres Tinder-dates om, at man er totalt normal på trods af, at man har flere katte end familiemedlemmer, ved, at det kan være hårdt arbejde at få folk til at stole på en.

Men det kan være fordi, vi har opført os helt forkert. Adfærdsforskere fra University of Chicago kan have fundet svaret på, hvordan man bliver bedre til at forhandle og til at få fremmede mennesker til at stole på en. Svaret findes i det, man spiser.

En artikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Consumer Technology i slutningen af juni, hævder, at “folk føler sig tættere knyttet til mennesker, der indtager det samme som dem selv.”

De to forfattere Kaitlin Woolley og Ayelet Fishbach påstod yderligere, at indtagelsen af mad “løser konfliktsituationer, og fremmede, der spiser det samme mad, arbejder bedre sammen, når de skal forhandle med hinanden, hvilket resulterer i højere lønninger.”

Måske er nøglen til den næste lønforhandling at bonde med chefen henover den ildelugtende tunsandwich, din boss insisterer på at indtage, mens han vader rundt i det åbne kontor hver dag ved frokosttid.

Woolley og Fishbach gav en gruppe fremmede mennesker det samme mad, mens en anden gruppe fik forskeligartet mad, før de fik dem til at udføre opgaver, som er designet til at teste forsøgspersonernes tillid. En af opgaverne var et rollespil, hvor en af deltagerne skulle udgive sig for at være et fagforeningsmedlem der skulle forhandle løn.

Selvom forskerne indrømmer at “indtagelsen af ensartede fødevarer ikke var ensbetydende med, at folk vil komme godt overens, eller om de finder andre tillidsvækkende,” så var mad “særligt godt, når folk ikke kendte meget til hinanden og skulle danne førstehåndsindtryk.”

Og man kan da rigtig nok også lære meget om en person ud fra deres bestilligner. Er din date til citrus og urter, skal man nok ikke forvente fyrværkeri i soveværelset efterfølgende.