Dine vingummibamser er fremstillet under slaveagtige forhold, siger rapport

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Sidste mandag bragte den tyske tv-station ARD en temmelig foruroligende rapport om slikfirmaet Haribo – dem der laver vores elskede vingummibamser, Matador Mix, Piratos og meget andet. I programmet påstår ARD, at Haribo er afhængig af moderne slavearbejde uden at vide det. Undersøgelsen viser, hvordan slikgigantens optimering af produktion og logistik har ført til kummerlige forhold for både arbejderne og de dyr, firmaet bruger til nogle af ingredienserne.

En stor del af den 45 minutter lange dokumentar, der er en del af ARDs programserie Markencheck, viser, hvordan arbejderne lever i nogle af de fattigste stater i det nordøstlige Brasilien, hvor mange af verdens carnaubavoks-palmer gror. Carnaubavoks er en vigtig ingrediens i Haribos produkter, fordi det er med til at give vingummibamserne deres glinsende overflade og forhindrer, at de klistrer sammen i store klumper. Det er det samme materiale, man finder i bilolie, skosværte og læbepomade.

Carnaubavoksindustrien er til gengæld afhængig af arbejdskraft fra underbetalte og udkørte brasilianere, hvoraf mange er mindreårige. De tjener omkring 40 real (cirka 80 kroner) om dagen på at indsamle voks fra høje træer, som de ikke kan nå uden at bruge lange, krogede knive. Ifølge programmet sover de udenfor eller i lastbiler. De har ikke adgang til drikkevand udover det ufiltrerede vand, de får fra nærliggende vandløb, og de bliver ofte nægtet adgang til toiletter.

En anden del af dokumentaren gransker de industrielle landbrug i det nordlige Tyskland, hvor grise opdrættes af Gelita – det firma Haribo får sin gelatine fra. Dokumentaren viser, hvordan grisene er smurt ind i deres egen afføring og render rundt i grisestier med åbne sår, som ikke bliver behandlet. Nogle gange ligger døde grise endda og rådner blandt dem.

Afsløringerne i dokumentaren har rystet Haribo, som har hovedsæde i Tyskland og sælger slik til hele verden. Firmaet lover, at de vil sætte gang i en omfattende efterforskning af problemerne.

“Vi vil gerne slå fast, at vi er ekstremt bekymrede over nogle af de billeder, der blev vist i forbrugerprogrammet på den tyske TV-kanal ARD i sidste uge,” siger en talsmand fra Haribo. “Forholdene i grisestaldene og på de brasilianske plantager er utålelige.”

Firmaet fortalte MUNCHIES, at de arbejder på en “omgående undersøgelse” af deres leverandører, lige fra de firmaer, der står for det direkte salg, ned til de enkelte gårde. Haribo insisterer på at være så åbne som muligt i hele processen og vil holde offentligheden informeret om status på undersøgelsen.

“I øjeblikket er vi i samarbejde med vores leverandører i gang med at undersøge præcis hvilke forhold, der er i de firmaer, der forsyner dem,” fortsætter talsmanden. “Skulle det vise sig, at det er nødvendigt med øjeblikkelige forbedringer, vil vi insistere på, at de ændringer bliver implementeret, og vi vil ikke stoppe før forbedringerne er gennemført.”