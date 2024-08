Dinosaur Jr.’s J Mascis viser, hvordan man laver en flammekaster ud af en guitar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

J Mascis – som har stået i spidsen for Dinosaur Jr. siden bandet blev grundlagt i 1984 og sammen med resten af medlemmerne har udgivet 11 fremragende studieplader – har skabt et musikalsk imperium på tårnhøje mængder feedback og distortion kombineret med melodier så dybe som Marianergraven. Hans brug af guitaren som både våben og hook-maskine har været toneangivende i den alternative rock gennem tre årtier, og hans vilde brug af effektpedaler er enhver guitar-nørds våde drøm. Hans musik er lyden af uovertrufne tekniske evner kombineret med kaotisk støj og hjerteskærende hooks og har været med til at bane vejen for kommerciel succes for bands som Nirvana og Pixies. I det her afsnit af Guitar Moves hænger Matt Sweeney ud med guitartroldmanden – der sjældent er særligt åben i interviews – og Mascis fortæller om, hvordan han fandt sin stil, hvordan Dinosaur Jr. udviklede deres lyd, og så deler han selvfølgelig også en håndfuld af sine yndlings-Guitar Moves.