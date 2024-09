Disse menukort er så flotte at folk bliver ved med at stjæle dem

Over hele London foregår miniature-kup hver eneste aften. Bittesmå kunstværker smugles ned i håndtasker og rygsække og stjæles med hjem, hvor de skamfuldt udstilles.

Det er ikke Da Vincis tegninger på National Gallery eller Hockneys skitser fra Royal Academy, der bliver hapset, men derimod menukort fra restauranter og barer.

Den tid, hvor en menu bare var et tyndt stykke papir, der kun fortalte, hvad man kunne få at spise og drikke, er for længst forbi. Det er ikke længere bare noget man læser og giver tilbage til tjeneren. Nu er de kunstværker i sig selv, lækkert designede minder, det er svære at slippe igen. Om det er fordi de er smukt illustrerede eller sjove, eller bare fordi de er alt for lette at stikke i lommen, så ender menukort fra barer og restauranter alle mulige andre steder, end hvor de hører til.

En cocktail-menu, der er designet til at ligne et Oyster-rejsekort på baren Callooh Callay. Billede fra Callooh Callay.

“Designet af menuen er det mest fundamentale æstetiske aspekt ved en bar,” siger Richard Wynne, ejer af cocktailbaren Callooh Callay i London-bydelen Shoreditch. “Det er det, der gør, at vi skiller os ud.”

Callooh Callay er kendt for at have skæve menukort, der giver sig ud for at være noget andet. De har blandt andet haft en menu, der lignede et Pantone farvekort, en holder til et Oyster-rejsekort og et kassettebånd. I stedet for at bekæmpe tyveriet med hård hånd, har Wynne accepteret, at folk tager dem med hjem, og han har vendt kundernes kleptomani til sin egen fordel. Callooh Callays nuværende menu er derfor udformet som et klistermærkealbum, som folk direkte opfordres til at beholde og fuldende i løbet af deres gentagende besøg ved at samle på de klistermærker, der hører til de forskellige drinks – ligesom børn og fodboldnørder gør med Panini-album.

“Vi vil gerne have, at vores kunder føler, de virkelig er en del af aktiviteterne og engagerer sig mere end ved bare at kigge på en liste og vælge deres favorit,” siger Wynne. “Klistermærkealbummet er et eksempel, på hvordan vi nærmest har tvunget folk til at prøve nye ting, så de kan fuldende deres bog.”

En side fra baren Nightjars spillekort-inspirerede cocktailmenu. Foto fra Nightjar.

Nightjar er en anden cocktailbar i London, og den fremviser sine drinks i en pakke spillekort. Der er udkommet en ny udgave med nyt design hvert år siden 2010.

“Vi har altid tænkt på vores menuer, som noget folk har lyst til at tage med sig hjem og vise til andre mennesker, så de forhåbentlig også får lyst til at besøge baren,” siger medejer Edmund Weil.

Nightjar sælger sine spillekort-menuer for at prøve at komme det uundgåelige tyveri til livs.

“Vi sælger dem som souvenirs,” forklarer Weil. “For hver person, som beslutter sig for at stjæle én, er der heldigvis en anden, som har respekt og integritet nok til at betale for deres.”

En side fra Dandelyans cocktailmenu, designet af Magpie Studio. Foto fra Dandelyan.

Men det er ikke kun de skæve menuer, der bliver rapset. Dandelyan er en anden bar, der har skabt en takeaway-udgave af deres menuer, fordi de forsvinder så ofte. Hele herligheden er designet af Magpie Studio, og siderne er krydret med botaniske tegninger og neonfarver, som et billede på barens fokus på planter og botanik i deres måde at skabe cocktails på. De illustrationer ser tilfældigvis også utrolig godt ud, når de kommer i en ramme og bliver hængt op derhjemme.

Tyvene må have virkelig god smag. Den tredje udgave af Dandelyans menu vandt en pris for “Verdens Bedste Cocktailmenu” ved dette års Tales of the Cocktail Spirited Awards, en af de mest prestigefulde prisuddelinger. Selvom vurderingen mest går på indholdet, så er den fysiske fremtoning og designet også en væsentlig faktor. “Det er meget vigtigt, at man tænker på den tid, kunderne har menuen i hænderne,” siger Zia Zareem-Slade, chef for restauranten 45 Jermyn St. “Det er en integreret del af hele oplevelsen.”

En illustration fra 45 Jermyn St.s cocktailmenu, inspireret af Beau Brummel.

45 Jermyn St. har fundet inspiration hos elegantieren fra 1800-tallet, Beau Brummel (“en vaskeægte pioner og helt igennem elegant mand”), og menuen er designet af den prisvindende illustrator Jonathan Burton. Der skal trykkes nye menuer på 45 Jermyn St. hver tiende dag. Selvfølgelig er nye tryk nogle gange nødvendige, fordi der forekommer ændringer i menuen, eller fordi de er slidt, men nogle forsvinder også, fordi de ser så skønne ud.

“Vi går virkelig op i de små detaljer,” siger Zareen-Slade. “Vi ville have, at alt skulle være smukt, taktilt og lækkert, og det betyder, at kunder med lange fingre nogle gange ikke kan lade være med at stikke menuerne i lommen.”

Tyverierne er langt fra forbeholdt London. Restauranten Xiringuito i Margate på den engelske østkyst hyrede kunstneren John Booth til at producere illustrationer til deres menu.

Menuen på restauranten Xiringuito i Margate af illustrator John Booth.

Dandelyan-menuen, der viser hvornår på dagen det er det bedste tidspunkt til en cocktail.

“Et bemærkelsesværdigt design af menuen giver noget ekstra til oplevelsen af at være på restauranten,” siger medstifter Conor Sheehan. “Vi vidste, at menuerne ville ‘blive væk’, men det er en del af det sjove. Tanken om at nogen har lyst til at tage vores menu med hjem, kigge på den i det daglige og blive mindet om Xiringuito er en rar følelse.”

At få sine menuer nakket var måske en uforudset bivirkning ved barer og restauranters øgede fokus på de små detaljer. Alligevel har efterspørgslen – om de så bliver stjålet eller købt – overrasket mange.

“Hvert eneste år trykker vi flere pakker spillekort, og hvert år løber vi tør et par uger, før de nye kommer,” siger Weil.

Wynne er enig: “Det svære for os er at regne ud, hvor hurtigt folk vil tage dem med hjem. Vi forbrugte 9000 af de menuer, der ligner Oyster-kort på to måneder, og der havde vi regnet med, at de ville holde mindst fem måneder.”

Til trods for al sin indbyggede skønhed, kreativitet og humor er et menukort stadig i sidste ende et menukort. Det skal være en klar og tydelig repræsentation af den mad og de drikke, der bliver serveret.

“Det tager månedsvis at udvikle cocktails på det niveau, vi stræber mod. At finde ingredienser, regne og forfine,” siger Weil. “For slet ikke at nævne den kærlighed, umage og knokleri, der hører med til at lave de forskellige drinks.”

“Vi ved, at det er vigtigt, at maden taler for sig selv,” siger Zareen-Slade. “Og at vi sikrer os, at de fantastiske ingredienser og kokkens kreativitet skinner igennem. Det er klart, at menuen er informativ og lokkende, men den skal også afspejle stedets personlighed. Hvis folk tager en menu med hjem, har vi ikke noget imod det. Det betyder bare, at vi har gjort et godt stykke arbejde.”

Så du skal ikke have alt for dårlig samvittighed over at snige en smuk menu ned i tasken og liste væk med den som en sjov souvenir. Hvis det betyder, at du har haft en god aften, så er menuen bare prikken over i’et.