Disse stoffer giver dig skrumpediller

Op med lappen hvis din pik nogensinde er krympet, når du har taget stoffer. Ikke bare kold svømmehal-lille, men sådan bekymrende lille – til det punkt, hvor det bare er en masse hudfolder, som er hæftet fast i skridtet på dig. Den slags pik, der skal ordnes mellem tommel- og lillefinger, og som du ikke har lyst til at fortælle en levende sjæl om.

Nej? Hvis ikke, så er du helt sikkert bekendt med den anden almindelige bivirkning, der overgår den mandlige anatomi på stoffer: den stendøde, slappe pik. Den er lidt uheldig, for mange stoffer giver dig som bekendt virkelig lyst til at knalde, men eliminerer samtidig din mulighed for at gøre det. Men hvilke stoffer har den værste effekt på det område, og hvorfor?

“Når vi snakker erektionsfysiologi, så er blodtilførslen helt essentiel, så alt der begrænser blodtilførslen er ikke så godt,” fortæller John P. Mulhall, som er formand for afdelingen for mænds seksuelle og reproduktive sundhed ved Memorial Sloan Kettering Center i New York. “Ligesom adrenalin er en kæmpe hæmmer for blodtilførslen, så kan alt, der har en lignende virkning – MDMA for eksempel – være rigtig skidt for rejsningsfunktionen.”

Mulhall og jeg har tilbragt 20 minutter med at diskutere videnskaben bag svulmelegemer. Genialt nok er hans yndlingscitat: “Du er aldrig bedre end din seneste erektion.” Jeg vil gerne vide, hvilke stoffer der er værst for pikken, og han svarer ivrigt, at der er meget lidt forskning på området. “Vi beskæftiger os mest med de basale principper og personlige fortællinger fra patienterne,” fortæller han og tilføjer: “Men jeg tror, at stoffer som ecstasy og metamfetamin har en alvorligt negativ effekt. Jeg tror godt, man kan formode, at der er en forbindelse mellem de to og rejsningsproblemer.”

MDMA og ecstasy er gode eksempler på det paradoks, jeg nævnte. Med al den serotonin – det “lykkestof” som ecstasy frigiver – der kører rundt i systemet, bliver man kærlig, kælen og forelsket i hele verden og alle menneskerne i den. “Alle stimulerende midler har en funktionsfremmende effekt på alle områder i hjernen, så det forstærker også den seksuelle drift,” fortæller Tim Williams, som er klinisk leder af Bristol Specialist Drugs and Alcohol Service.

Men som Mulhall forklarede, så er det MDMA’en, der gør dig kælen og liderlig, som samtidig forhindrer dig i at gøre noget ved det. Stoffet forårsager vasokonstriktion, hvilket betyder, at det indsnævrer blodkarrene blandt andet i penis. Derfor trækker den sig sammen og bliver næsten helt ubrugelig. Du har muligvis også prøvet ikke at kunne lade vandet, mens du var på MDMA. Det har intet at gøre med penis eller indsnævringen af blodkarrene, men er fordi MDMA’en stimulerer udskilningen af hormonet vasopressin, som kontrollerer nyrernes tilbageholdelse af vand.

Kokain er også et kraftfuldt stimulerende middel, som sandsynligvis giver dig lyst til at have sex men samtidig potentielt forhindrer dig i at gøre det af de samme grunde. Der findes også nogle ret gruopvækkende teorier om, at længerevarende kokainforbrug permanent slukker for motoren.

“Kokain er et virkelig modbydeligt stof for hjernen,” siger Mulhall. “Det får blodkarrene til at trække sig sammen, og derfor vil dele af hjernen mangle ilt. Der findes beviser fra mennesker, der er døde efter et længerevarende kokainforbrug, som har en masse bittesmå områder af hjernedød, så det påvirker selvfølgelig en masse forskellige områder. Hvis du får et dødt område, som påvirker sexlysten, så er det klart, at det vil skabe problemer.

“Jeg tror, at når man taler med folk om kokain, så vil de ofte sige, at sex bliver meget bedre,” siger Mulhall. Det passer tilsyneladende sammen med en undersøgelse fra 2002, hvor 40 til 50 procent af respondenterne oplevede øget sexlyst, nydelse, præstation og usædvanligt risikabel seksuel adfærd ved brugen af coke. “Men det handler om, hvordan man ser på det. Jeg tror ikke, der er nogen gavn – i forhold til erektil funktion – ved nogle af de her stoffer, hverken på kort eller langt sigt.”

Men hvad nu hvis det sker midt i akten? Det øjeblik, hvor det rent faktisk er lykkedes at få den op, blot for at den svigter dig det sekund, I skifter stilling eller du bliver distraheret af at tænke på et eller andet tåbeligt?

“Igen handler det om adrenalin,” siger Mulhall. “Man ser de samme tendenser hos folk med ADHD. De bliver nemt distraherede og mister nemt fokus. Det er det samme med en orgasme. En orgasme forekommer med lethed, når man er ‘i zonen’ og når man ikke er i zonen, er det et problem. Folk med erektil dysfunktion kan også risikere at blive tilskuere til deres egen erektion. Så hvis man tænker, ‘Hvordan klarer jeg den? Gør jeg det rigtigt?’ så er det igen noget, der kan tage dem ud af zonen.”

Både Mulhall og Williams er enige om den ødelæggende effekt, alkohol kan have på din pik – “Der findes meget bedre data om alkohols effekt på rejsningen,” siger Mulhall – og når man tager i betragtning, at en global spørgeundersøgelse om stoffer antydede, at 80 procent af kokainbrugere havde drukket, mens de brugte stoffet, så er det ikke beviser, man skal se bort fra.

“Det er et socialt smøremiddel, som får en til at slappe bedre af, men hver persons tolerance er forskellig, og går man udover den, så går det udover hjernens centrale funktion,” siger Mulhall. “Det er et middel, der beroliger centralt i hjernen, så ved en vis dosis vil det have en negativ effekt på de centre i hjernen, som udløser erektioner. De er ligesom den gnist, der sætter alting i gang. Der er brug for dem.”

Folk har selvfølgelig også sex under påvirkning af andre stoffer end ecstasy og kokain. Hvad for eksempel med ketamin? Ved små doser – “et lille skud,” ifølge Williams – vil det stimulere hjernefunktionen og derved “forstærke sexdriften.” Ved højere doser vil den dissociative virkning betyde, at det at gnubbe kønsdele med folk er det sidste, man tænker på.

Med hensyn til cannabis er der heller ikke så megen forskning at trække på, men en nylig pilotundersøgelse viste, at det, at cannabis er ulovligt, muligvis bidrager til at facilitere sex. “Jeg har ikke set forskning, der antyder, at cannabis skulle hænge sammen med nedsat sexlyst eller præstation,” siger Williams. “Til gengæld hænger et tungt cannabis forbrug sammen med nedsat motivation, så man er ikke lige så tilbøjelig til at gå i skole, forlade hjemmet, tage på arbejde eller dyrke motion. Jeg tror ikke, at det hjælper på sexlysten.”

Der er et spørgsmål, der står tilbage: Findes der noget, man kan gøre, for at hjælpe tingene på vej? Udover Viagra, som kombineret med stoffer virkelig sætter hjertet og kredsløbet på prøve.

“Det bedste råd, jeg kan give, hvis du gerne vil have erektion?” spørger Mulhall. “Lad være med at tage stoffer.”

Fint nok.

