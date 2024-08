DMX har lige smidt et officielt cover af “Rudolf med den røde tud”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

For nu at bruge et sprog, som alle folk i Twitterland kender, så ‘er det snart juletid, baby. Du ved godt, hvad det betyder. Det er tid til at drikke noget kulørt blegemiddel og ringe til bedstemor.’

Den søde tid er atter over os, og forretningslivet har brugt den sidste måneds tid på at bygge stemningen op ved at hælde kanel i kaffen og ”subtilt” reklamere for varer op til højtidens crescendo. På fredag sparker vi officielt julesæsonen i gang, hvilket vil sige, at det er jul 24-7 de følgende 30 dage. Det er tid til at hænge ud med familien og dyrke alle traditionerne (som at snave med en kollega til julefrokosten, drikke sig i hegnet juleaften på den lokale bodega sammen med dine venner fra folkeren og efterfølgende have så hårde tømmermænd, at du bliver nødt til at gemme flæskestegen til efter nytår). Og så er der selvfølgelig den bedste (værste) tradition af dem alle: Den allestedsnærværende julemusik.

Musikere udgiver hvert år julealbum (i år har blandt andre Sia og Gwen Stefani lavet juleplader, som vi kunne rapportere i, øhh, august), til trods for at bogstaveligt talt intet menneske på planeten er interesseret i at høre ny julemusik. Det er derfor, Spotify, som i dag har offentliggjort ‘Holiday’-playlisten fra ‘Spotify Singles’, i hvert fald i teorien, har fat i den lange ende: De har sat en liste sammen bestående af (hovedsageligt) kendte kunstnere, der præsenterer deres egne versioner af gamle jule-bangers. Et af numrene er DMX’s cover af klassikeren ”Rudolph the Red Nosed Reindeer”, som han første gang udsatte verden for under en radiooptræden i 2012:

// BUT DO YOU RECALL / THE MOST FAMOUS REINDEER OF ALL??? //

Med mindre du er nede med Miley Cyrus, der aggressivt minder verden om, at hun er hvid igen, eller Kelly Clarkson, der spyr sin sædvanlige sødme (bliver det overhovedet jul, hvis ikke Clarkson har maltrakteret en klassiker?), så er DMX’s track det absolutte højdepunkt – og sikke et højdepunkt det er – selv om Lalah Hathaway og Wolf Alice også gør et godt indtryk. Lyt til hele listen herunder, fyr op under gløggen og mærk den gode stemning sprede sig, okay?