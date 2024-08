Dødsfald og dårlige vilkår kan ikke holde Smoke Dawg tilbage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Smoke Dawg begyndte at få opmærksomhed, da han og MO-G udgav det virale hit “Still” i 2015. Siden da har den canadiske rapper indspillet med grime-sværvægteren Skepta, optrådt på Drakes Boy Meets World tour og udgivet flere hit med den eftertragtede producer Murda Beatz. I den har dokumentar går vi bag scenen og mødes med Smoke Dawg i Toronto, hvor han taler om sin succes, sin bedste vens død, og hvordan han kan bryde ud af de naturlige grænser, der er ved at være fra Torontos slum. Selv om han er reserveret, i hvert fald i forhold til sin rap-persona, har Smoke Dawg meget at sige og en masse at bevise, både lokalt og globalt.