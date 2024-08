Dømte fortæller, hvorfor det er hårdere at have fodlænke på end at sidde i fængsel

“Finger” står der på indersiden af hans langefinger. Det var hans første tatovering, og siden er der kommet en del flere til. I åbningen af hans skjorte er der et dansk flag, og både hans hals og hans arme er fyldt med tegninger.



Paulo Kongsbirk er 39 år i dag, og lægger man hans domme sammen, har han siddet fængslet for vold i otte af dem. Inden han afsonede sin seneste dom, havde han ikke lavet noget kriminelt i en del år, og fordi hans kone var gravid, fik han mulighed for at afsone med fodlænke. Men det var hårdere, end han havde regnet med at afsone derhjemme. Så en dag tog Paulo sin hobbykniv og skar fodlænken af for at komme tilbage i fængslet.



Paulo Kongsbirk, 39 år.

“Jeg har levet som gadedreng i 39 år, og det var meget svært at lave om på. Jeg havde svært ved at få det til at hænge sammen med en lille datter og et normalt liv. Jeg havde brug for at komme i fængsel og få lidt ro,” siger han. Så Paulo, der laver musik under kunstnernavnet Hr. Kongsbirk, købte en stak cd’er og håbede, at han kunne få lidt ro til musikken i Vestre fængsel. ”Jeg havde brug for at samle mig selv. Jeg ville bare sidde i fængslet og få styr på mit liv, inden jeg skulle ud i virkeligheden for alvor.”



Han vidste, at hvis han skar fodlænken af, ville han blive sendt tilbage i fængslet. “Jeg har det altså bedre, når jeg sidder i fængsel. Jeg synes, at det var hårdt med fodlænken,” siger han. “Det er bare nemmere i fængsel, hvor der er struktur, og tiden går. Der er mad og mennesker.”

Paulo er ikke alene om at savne cellen. Nye tal, som Kriminalforsorgen har sendt til VICE, viser, at der i 2017 blev givet 2107 tilladelser til at afsone med fodlænke. 396 af disse tilladelser blev tilbagekaldt og skiftet ud med afsoning i fængsel. I 95 af tilfældene var det de dømte selv, der bad om det, mens resten overskred retningslinjerne ved for eksempel at indtage alkohol og stoffer eller forlade hjemmet uden for det tilladte tidsrum.



Bob havde brug for at komme tilbage i fængsel og få lidt ro, så han skar fodlænken af.

Ifølge Fængselsforbundet er fængslerne fyldt helt op, det såkaldte belæg er på over 100 procent, og de fleste steder må man sidde to mand i hver celle. Derfor aflaster den elektroniske fodlænke systemet. Siden lænken blev indført i Danmark i 2005, er der, ifølge en rapport som Kriminalforsorgen lavede i 2016, blevet gennemført omkring 19.000 afsoninger i egen bolig.



Det er samtidig billigere for samfundet, når en dømt undgår et ophold i et fængsel. I et lukket fængsel koster en indsat 1975 kroner om dagen, i et åbent fængsel er dagsprisen 1389 kroner, men med fodlænke er vi helt nede på 412 kroner om dagen, oplyser Kriminalforsorgen på mail.

I dag kan man få lov at afsone en ubetinget fængselsstraf på op til seks måneder i hjemmet uanset kriminalitetstypen. Et krav er dog, at man ikke må bo på herberg eller hotel, og at det skal være muligt for Kriminalforsorgen at foretage kontrol og overvågning på bopælen. En anden betingelse er, at den dømte studerer, har et job eller er i en anden form for beskæftigelse.

“Fængsel er jo bare et stort drengehjem, hvor det er fangerne mod vagterne. Det er ren sjov og ballade, hvor jeg kunne sidde og ryge mig snotskæv. Hvad ville de gøre? Putte mig i fængsel? Der var jeg jo allerede.” – Bob Krintel, tidligere dømt

Når man afsoner med fodlænke, må man ikke indtage alkohol eller stoffer, og Kriminalforsorgen kommer på uanmeldte besøg og tjekker med urinprøver.

I dag er Paulo færdig med at afsone sin seneste dom, og han håber, det bliver den sidste. Han er i lære som maler – det første ikke-kriminelle job, han nogensinde har haft, og som han fik i forbindelse med fodlænke-afsoningen. Men hvis det skulle ske, at han faldt i igen, vil han takke nej til fodlænken og ja til cellen. “Jeg vil ikke have fodlænke igen. Nu er jeg så gammel, at jeg bare vil ind og sidde i fængslet. Man kender reglerne, og hvis man bare slapper af og passer sig selv, går tiden meget hurtigere derinde.”

Privatfoto af Brian Levy Petersen

Brian Levy Petersen er 37 år gammel, og han har nu haft en fodlænke bundet om benet i 7 uger. Han er en såkaldt “backdoor”-afsoner, hvilket betyder, at han har afsonet størstedelen af den 2-årige dom, han har fået for narko, i fængslet, og nu skal afsone de sidste 4 måneder med fodlænke i sit hjem i Christiansfeld i Sønderjylland. “I næste uge overgår jeg til natlænke, og det betyder, at jeg kun skal være hjemme, når jeg sover. Det bliver dejligt at kunne køre min søn til fodbold og kunne drikke en øl i sofaen, når børnene sover.”



Normalt forsøger Brian at gemme sin fodlænke med en sok, men det er svært, når man kun har badebukser på. Han mærkede de mange blikke fra de andre voksne, da han for et par søndage siden var i svømmehallen med sine tvillinger. Fodlænken gik i stykker efter turen i klorvand, så nu har han fået sig en ny. Den skal sidde der et par måneder endnu, og Brian bryder sig ikke om, at andre kan se den.

Udover at være flov over sin fodlænke synes Brian også, det er meget hårdere at have den på end at sidde i fængsel.



“I fængslet kan du bevæge dig rundt, træne, gøre hvad du vil. Her skal du være hjemme døgnet rundt. Når dømte kommer hjem, kan de ikke tage stoffer og drikke, men inde i fængslet har jeg oplevet, at det er ligesom at komme på ferie.”

Brians hverdag med fodlænken er skemalagt. Han står op om morgenen, sender børnene afsted, og så har han 50 minutter til at køre på arbejde, og kommer han for tidligt eller for sent, skal han registrere det. Når han har fri, kan han ikke lige svinge forbi Kolding for at købe ind – i stedet skal han nå hjem, inden de 50 minutters køretid er gået, og så kan han køre tilbage til Kolding bagefter og bruge nogle af de fire ugentlige timer, han har til indkøb. I weekenderne har han 16 timer, han må fordele på to dage, hvor han må være ude. Det er i de timer, han eksempelvis går i svømmehallen med sine børn.



Bob Krintel, 37 år. Har været kriminel, siden han var 14.

Bob Krintels ben er tatoverede, muskuløse og solbrune. Bortset fra en helt hvid ring rundt om anklen. Det sidste fysiske tegn på den elektroniske fodlænke, som han havde om benet i fire måneder i sommer, mens han afsonede en dom for seks et halvt kilo hash. “Når folk spurgte, hvad jeg havde om anklen, sagde jeg, at det var en skridttæller.”



Han er 37 år og har, når han taler om kriminalitet, “været i det her fag,” siden han var 14 år. Han har siddet i de fleste fængsler i Danmark og har afsonet i alt 11 år med sammenlagte domme for narko og vold. Da han ved sin seneste dom fik mulighed for at afsone med fodlænke, flyttede han ud i sit kolonihavehus med lænken om benet.

Det har været en varm sommer og shorts-vejr, så Bob har stadig et minde efter sin fodlænke.



Han kan godt selv høre, at det kan lyde helt hyggeligt at gå rundt i solen i kolonihaven og kigge på vandet, mens man afsoner en fængselsdom. Men sådan oplevede han det ikke. “Det er ikke lutter lagkage med fodlænke. Den er hård nok, og jeg ville på mange måder hellere sidde i fængsel. I fængslet havde jeg ikke et hyr med min kone, der stresser over, at jeg ikke laver noget, og min søn der gerne vil lave noget, som jeg ikke kan. Det er nemmere i fængslet. Det er satme ikke en straf – der får du mad tre gange om dagen, der er fællesskab, det er jo bare et forbrydersyndikat.”

Især Kriminalforsorgens uanmeldte besøg, hvor de blandt andet afkrævede urinprøver, var hård for Bob Krintel, som på det tidspunkt havde haft et årelangt hashmisbrug. Pludselig var han tvunget til at stoppe sit misbrug.

Den motivation fandt Bob aldrig, mens han afsonede i fængslerne. “Altså fængsel er jo bare et stort drengehjem, hvor det er fangerne mod vagterne. Det er ren sjov og ballade, hvor jeg kunne sidde og ryge mig snotskæv. Hvad ville de gøre? Putte mig i fængsel? Der var jeg jo allerede. Man kan blive straffet med isolation, og bagefter kommer man jo igen op til den samme gang, og så er det bare ind og ryge noget mere hash. Det er ét stort drenge-fritidshjem – bare med gamle mennesker,” siger han og tilføjer:

”Under hver eneste afsoning, bortset fra når jeg har afsonet med fodlænke eller været på pension, har jeg røget mig skæv i hash”. Han fortæller desuden, hvordan det foregik under hans seneste afsoning i Nyborg Fængsel:



”Der sad jeg på en særlig sikret afdeling, og der røg jeg mig skæv dagligt. Samtlige af mine urinprøver taget i fængslet er positive for THC (hash, red.). Det kan de se, hvis de kigger i mine sager.”



Vi har forelagt Kriminalforsorgen den beskrivelse af livet i fængsel, som både Bob Krintel og Brian Levy Petersen kommer med i denne artikel. Sikkerhedschef Lars Rau Brysting har ikke ønsket at medvirke i et interview, men svarer på mail: “Der er tale om groteske beskrivelser, som vi på ingen måde kan genkende.”

Kriminalforsorgen sender os desuden videre til Nyborg Fængsel. Her kan de heller ikke genkende beskrivelserne, siger fængslets institutionschef Henrik Marker.

“Helt grundlæggende er det meget langt fra den virkelighedsopfattelse, vi har i fængslet,” siger han og uddyber: “Jeg synes, at det lyder som om, at den tidligere indsatte synes, der er en stor grad af frihed i fængslet. At man stort set kan holde fest, som man vil, det kan vi ikke genkende. Det er min klare opfattelse, at det er personalet, der både sætter dagsordenen og styrer hverdagen.”

VICE: Min kilde siger, at han er skæv hver dag i Nyborg Fængsel. Hvad siger du til det?

Henrik Marker: “Det er svært at sige noget om. Vi er klar over, at der er indsatte, der forsøger at smugle hash ind i fængslet og ryge det, det visiterer vi efter så tit, vi kan, og finder vi noget, konfiskerer vi det og anmelder det til politiet. Vi accepterer ikke alkohol og stoffer i fængslet. Hvis det skulle være kommet ind, så sætter vi ind med sanktioner. Det kan eksempelvis være, at man anbringes i strafcelle eller mister retten til udgang.”

Min kilde fortæller også, at han ganske rigtigt kom i isolationsfængsel, da han blev taget med hash i fængslet, men at han bare kunne fortsætte med at ryge hash, da han kom tilbage på sin gang. Bør I så ikke gøre noget mere i forhold til det her?

“Hvis vi har indsatte, der bliver taget i at ryge hash, så sanktionerer vi og holder ekstra øje med deres adfærd og motiverer dem til at gå i behandling. Det er jo også en opgave at hjælpe dem af med misbrug, mens de er her.”

Bob Krintel



Alle de tre dømte, vi har talt med, er enige om, at tilværelsen med fodlænke på mange måder er hårdere end at sidde i fængsel. Samtidig er de også enige om, at det netop er en af grundene til, at lænken har hjulpet dem mere end fængslet, når det gælder om at lægge afstand til deres kriminalle løbebane.



“For mig har fodlænken haft kæmpe betydning. Jeg har ikke arbejdet, siden jeg var 16 år gammel, men på grund af fodlænken fik jeg et arbejde som gårdmand, og nu er jeg ved at starte op som selvstændig,” siger Bob Krintel og uddyber: “Efter jeg afsonede med fodlænke, har jeg smidt alt det kriminelle, jeg ellers havde fingrene i før. Jeg hverken sælger eller ryger tjald mere. Jeg gør faktisk ingenting, jeg ikke må.”

Men noget tyder dog på, at færre dømte i fremtiden vil få tilladelse til at afsone med fodlænke.



Justitsminister Søren Pape Poulsen udtalte nemlig i august til Ritzau, at regeringen vil begrænse samfundstjeneste for voldsdømte, og i den forbindelse nævnte han også, at elektroniske fodlænker er problematiske. “Jeg synes, det er krænkende, at personer, der for eksempel har begået seksualforbrydelser, i dag kan afsone derhjemme med en lænke om foden,” sagde han.

Vi har forsøgt at få ministeren til at uddybe den udtalelse for at finde svar på, hvilke kriminelle, udover seksualforbrydere, der skal afsone i fængslet frem for derhjemme. Og hvorfor flere generelt skal ind og sidde, frem for at få fodlænke på. Ministeren ville ikke stille op til interview, men hans kommunikationsrådgiver skriver til os i en mail, at “ministeren har bedt sine embedsmænd komme med et bud på en ny model for fodlænke-ordningen. Så det afventer ministeren pt.”

Både Paulo (tv) og Bob (th) har fået deres første ikke-kriminelle job på grund af afsoningen med fodlænke.

