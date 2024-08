Dørmænd fortæller, hvordan du skal behandle dørmænd

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Frankrig

Hvis du vil ind på en klub, skal du først forbi vagten i døren. Som regel – og i kraft af deres jobbeskrivelse – er dørmænd ikke nemme at gøre tilfredse. Lige meget hvor intenst du – for at virke ædru – fokuserer på den flyer, der hænger bag dem, eller hvor længe dine venner argumenterer for, at du skal med ind – så er der ikke noget at gøre, hvis først dørmanden har sagt nej.

Jeg har talt med tre dørmænd fra det parisiske natteliv, for at finde ud af hvad man skal gøre for at komme ind. Élisa arbejder på udendørs Wanderlust, Dido arbejder på den latinamerikanske bar La Mano, og Bak arbejder på Le Baron og Cannes Film Festival. De fortæller alle tre, at fornærmelser, bestikkelse og racisme ikke får dig tættere på festen.

Vær civiliseret

De fleste mennesker er ret venlige til daglig, siger Élisa, men efter et par drinks forvandler folk sig til ulidelige, arrogante væsener. ”Det er en god start, hvis man ikke er alt for fuld, og prøver at være høflig,” siger hun.

Élisa fortæller, at på Wanderlust er de yngste gæster de mest provokerende. ”Der er ingen grund til at lukke en 18-årig ind, som lige har sagt, at jeg skal lukke røven, fordi jeg bad om at se gruppens ID, og de er for fulde til at kunne finde det.”

Dido synes, de værste gæster er dem, som tror, de kan springe køen over, bare fordi de påstår, at de kender DJ’ens tidligere klassekammerats svoger. ”Jeg vurderer virkelig folks attitude, inden jeg overhovedet overvejer at gøre dem en tjeneste,” siger han. ”Et almindeligt ’hej’ kommer man langt med.”

Lad være med at være racist

”Der var engang en midaldrende kvinde i en pels, der blev kørt op til klubben i en Rolls-Royce med chauffør,” fortæller Bak. ”Da hun trådte ud af bilen, gik hun direkte op til mig, og sagde: ’Jeg kommer direkte fra George V Hotel, hvor jeg bor i en suite.’ Efter jeg roligt havde forklaret hende, at jeg var fuldkommen ligeglad med, hvem hun var, og hvor hun sov, svarede hun: ’Jeg fatter ikke, at jeg bliver afvist af en neger – det her er virkelig det 21. århundrede.’ Det burde ikke være nødvendigt for mig at sige det, men lad være med at være racistisk – det kommer du ikke ind af.”

Lad være med at bestikke dig til at komme ind

Ifølge Élisa får man ikke meget ud af at stikke en krøllet 100-krone-seddel i dørmandens lomme, for der er stor sandsynlighed for, at dørmanden tjener mere end dig, og har mere integritet – i hvert fald nok til ikke at blive bestukket. ”Jeg bliver også tilbudt mange gaver – eksempelvis parfume eller tøj,” tilføjer Dido. ”Men det fungerer ikke sådan, når man vil ind. 99 procent af gæsterne er enten fulde eller på stoffer, så jeg ved godt, at deres velvilje ikke er oprigtig.”

Accepter dit nederlag

Med mindre du har virkelig gode forbindelser, så er der ingen idiotsikker metoder til at komme ind på en klub. ”Chefens venner kan gøre, hvad de vil, men det gælder ikke alle andre,” forklarer Dido. ”Generelt tænker jeg meget over, hvem jeg afviser, og hvordan jeg gør det, så det er rart, hvis folk affinder sig med det med et smil.”

På Wanderlust er de færreste gæster klar til at acceptere et nej. ”Folk kan blive virkelig voldsomme,” siger Élisa. ”De tænker: ’Hvorfor fanden ødelægger den kælling min aften?’, og så bliver de meget vrede. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker til, at kvinderne er dem, der har det sværest med at blive afvist af en anden kvinde. Det er næsten, som om de føler sig forrådt, og de er meget hurtige til at miste besindelsen. Jeg ved udmærket godt, at vi har magten til at ødelægge en persons aften, men det hjælper ikke at fornærme os.”

Anerkend, at dørmand er et rigtigt job

Det er et rigtigt arbejde, som har specifikke regler, restriktioner og ordrer fra chefen. Hvis du anerkender, at dørmænd ikke er til for at ødelægge din aften, bliver mødet med dem nemmere. ”Os dørmand ser os selv som kunstnere, som hver aften forsøger at male det smukkeste billede ved at forene det helt rigtige mix af mennesker og energier,” siger Bak.

Så hvis du skal være en del af det billede er det en god idé hverken at være arrogant, vred eller racistisk.