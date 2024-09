På Bali køber turister hundekød forklædt som kylling

Der bliver hvert år slår syv gange så mange hunde ihjel på Bali som under den notoriske Yulin Lychee- og Hundekødsfestival i Kina. Sådan står der i en årlig rapport, der netop er blevet udgivet af dyrevelfærdsgruppen Animals Australia (AA).

Det lyder voldsomt, men ifølge rapporten er det kun toppen af isbjerget. Den påstår nemlig også, at meget af kødet fra de døde hunde ender som menneskeføde for særligt turister, der tror, de køber “satay sticks” med kylling.

Det er ikke ulovligt at spise hundekød på Bali, men den indonesiske ø besøges hvert år af mere end fire millioner turister, der sandsynligvis ikke er særligt interesserede i at spise hund. Derudover påstår AA også, at nogle af hundene bliver dræbt med gift som cyanid, og det kan også være farligt for mennesker.

For at kunne infiltrere hundehandlen på Bali, fik AA en “undercover efterforsker” til at udgive sig for at være en “dokumentarfilminstruktør interesseret i det lokale cuisine”. Efterforskeren fik endda filmet, hvordan gadesælgere løj om kødets oprindelse overfor turister. De billeder blev efterfølgende vist på den australske TV-kanal ABC.

“Satay kylling, ikke hund?” spørger en uidentificeret turist i videoen, hvortil sælgeren svarer: “Nej, ikke hund.” Turisten køber og spiser spydet med kød på. Lidt senere indrømmer den selvsamme sælger overfor AA-efterforskeren, at kødet, han solgte, rent faktisk var hundekød.

Den unavngivne efterforsker dokumenterede også, hvordan hunde blev tæsket til døde, hængt i træer og forgiftet. MUNCHIES har kontaktet AA for at få yderligere kommentarer til både rapporten og videoen, men vi har endnu ikke modtaget et svar.

Animals Australia fortæller, at de har præsenteret beviserne for det “højeste regeringsniveau” og til “alle fra ledere i lokalsamfundet, religiøse ledere, professionelle i sundhedssektoren og forretningssektoren”. Organisation håber, at dette kan føre til et forbud mod handlen med hundekød, som, de påstår, er i strid mod både dyrevelfærds- og fødevaresikkerhedslovgivningen.

På trods af rygter om at et forbud mod hundekød har sat en stopper for dette års udgave af hundekødsfestivalen i Yulin, melder kinesiske medier nu om, at festivalen vil blive afholdt, som den plejer, i den kommende weekend.