Donald Glover-fans har stormet en Trump-subreddit for at få navnet “the Donald” tilbage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Indtil for nylig var r/thedonald en subreddit, hvor Reddit-brugere samledes for at dele links og deres kærlighed til Amerikas Kære Leder. Eller som den officielle beskrivelse lyder: “Et sted, hvor vi fri for fordomme kan diskutere Donald Trumps store bidrag til det moderne samfund.”

Men henover den sidste uges tid har Donald Glover-fans oversvømmet gruppen på Reddit med billeder og memes med Glover for at tage navnet Donald tilbage. Og indsatsen har båret frugt. I skrivende stund er gruppen næsten udelukkende dedikeret til Childish Gambino.

Indlægget med titlen “The One True Donald” er blevet stemt op 45.000 gange.

Det her indlæg har også nogle virkeligt gode pointer:

Og det her kan vi vist alle sammen blive enige om:

Men r/thedonald er ikke nær så populær som den kæmpestore r/the_donald-fanpage, der beskrives som en “evig hyldest til den 45. præsident af USA, Donald J. Trump.” Den kan prale af 609.000 patrioter, og headerbilledet forestiller Trump, som giver det amerikanske flag en krammer, lidt som personificeringen af et dril-tweet. Bemeldte gruppe er stadig fuld af fremmedfjendske, transfobiske indlæg fra folk, der anser Donald Trump for at være en superhelt, selv om han mest af alt ligner skurken fra samtlige film nogensinde.

I har måske luret, hvor vi er på vej hen med det her. Måske kan Donald Glover-fans også have held med at tage den subreddit tilbage. Nu er ideen i hvert fald derude. Hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke jer, at titlen “The Donald” gik til en anden end Donald Trump, så er det her link et godt sted at starte kampagnen. Held og lykke, Gambino-redditors. Noisey er med jer.