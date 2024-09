Trump bandlyser ‘Washington Post’ fra sin kampagne

Billede af Gage Skidmore via Flickr



Donald Trumps reaktion på søndagens tragiske angreb i Orlando var stort set, som man kunne forvente: Han gentog sin plan om at forbyde alle muslimer adgang til USA og gik endda så langt, at han antydede, at præsident Barack Obama måske kunne have forbindelser til Islamisk Stat.

Netop da det så ud til, at den mulige republikanske kandidat havde opnået sin daglige kvote af absurd konspiration og retorik, gik Trump til tasterne på Facebook for at annoncere, at Washington Post var bandlyst til alle hans fremtidige kampagneevents, fordi avisen havde offentliggjort en historie, politikeren ikke brød sig om.

Washington Post slutter sig dermed til en række af medier, der er blevet bandlyst af Trumps kampagne, heriblandt BuzzFeed, Huffington Post og Politico.



Forbuddet kom som reaktion på en artikel offentliggjort mandag, der beskæftigede sig med Trumps reaktion på skyderiet i Orlando. Selvom historien med titlen “Donald Trump seems to connect President Obama to Orlando shooting,” bestod stort set udelukkende af kandidatens egne ord, skrev Trump på Facebook, at overskriften var “uærlig.” Tyve minutter senere skrev han igen, denne gang for at annoncere, at han inddrog avisens presseakkreditering som straf. “Baseret på den ufatteligt upræcise dækning og rapportering fra den historisk succesfulde Trump-kampagne,” skrev han, “tilbagekalder vi hermed presseakkreditering fra falske og uærlige Washington Post.”

I en kort pressemeddelelse udsendt mandag aften uddybede Trumps kampagnefolk og anklagede Washington Post for at lobbye på vegne af avisens ejer, grundlægger af Amazon Jeff Bezos. “Hr. Trump har intet imod en dårlig historie, men den skal være ærlig,” stod der i meddelelsen. “Faktum er, at Washington Post bliver brugt af Amazons ejere som deres politiske lobbyist, så de slipper for at betale skat og ikke bliver sagsøgt for monopolistiske tendenser, der har ført til ødelæggelsen af stormagasiner og detailforretninger.”

Som modsvar skød avisens administrerende redaktør, Martin Baron, Trumps overreaktion ned, og sagde, at kampagnens beslutning var “intet mindre end en afvikling af den frie og uafhængige presses rolle.”

“Når dækningen ikke stemmer overens med, hvad kandidaten ønsker, så er en nyhedsorganisation forvist,” fortsatte Baron. “Washington Post vil fortsætte med at dække Donald Trump, som den hele tiden har gjort – hæderligt, ærligt, præcist, energisk og uden at vakle. Vi er stolte af vores dækning, og vi har tænkt os at blive ved.”

Nogle journalister begynder nu med god grund at stille spørgsmålstegn ved, hvem der er tilbage til november, udover Breitbart og Fox News.

