Donald Trump fortryder tilsyneladende, at han blev præsident

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den fuldvoksne, 71-årige Donald Trump har den seneste uge givet efter for sin indre, lille dreng. Han har gjort det modsatte af, hvad han fik besked på, han har kaldt de andre øgenavne (selvom det er standard opførsel for ham), og han har truet med at tæve Joe Biden i skolegården. Timingen giver på en eller anden måde mening: Det hele sker samtidig med, at store grupper af drenge besøger Det Hvide Hus i forbindelse med Generation Next, en konference for Generation Y, som Trumps administration afholdt torsdag.

Det var under det møde, at præsidenten blev stillet spørgsmål af Charlie Kirk, som er grundlægger af den konservative gruppe Turning Point USA, og i den forbindelse blev han bedt om at reflektere lidt over sin ungdom.

“Hvilket råd vil du give til 25-årige Donald Trump med al den viden, du har i dag?” spurgte Kirk.

“Lad være med at stille op som præsident,” sagde Trump, uden så meget som et øjebliks betænkningstid.

Trump forklarede bagefter, at inden han kastede sig ud i den kedelige og rædselsfulde opgave med at lede den frie verden, havde han set langt bedre ud i pressen, fortæller Hill – det er øjensynlig det eneste, den mand går op i.

“Jeg fik den bedste omtale. Det var så godt – indtil jeg stillede op som præsident,” sagde Trump.

Det er ikke første gang, han har sagt mere eller mindre direkte, at han hader sit job. I april sagde han til Reuters, at han “elskede sit tidligere liv” og længtes efter de dage “hvor det hele gik så godt.”

“Jeg arbejder hårdere, end jeg nogensinde har gjort,” sagde han om livet som præsident. “Jeg troede, det ville være nemmere.”

Man kan ikke lade være med at undre sig over, hvorfor han bliver hængende i Det Hvide Hus, når de fleste – inklusiv ham selv – helst vil være fri. Selv hans egen stabschef har sammenlignet arbejdet for Trump med at blive straffet af gud.