Dræberstoffet fentanyl er kommet til Danmark

Første gang jeg stiftede bekendtskab med stoffet fentanyl var i 2010, og jeg glemmer det aldrig. En halv time forinden var jeg skvattet på en isglat metalplade under en våd bytur i Nykøbing Sjælland, og nu lå jeg i en ambulance på vej mod Holbæk Sygehus med udsigt til min brækkede ankel og 6 uger på sofaen. På trods af en promille, der ifølge lægen var “foruroligende høj”, var smerten så intens, at jeg flere gange besvimede, mens jeg lå midt på gågaden og ventede på hjælp. Anklen var godt og grundigt flækket – på begge sider endda – og min fod sad i en vinkel, der i sig selv var nok til at få det til at vende sig i mig. Og der, midt i mit selvforskyldte smertehelvede, smækkede ambulanceredderen et plaster på mig ledsaget af ordene: ‘Vi bliver nødt til at rykke din fod tilbage på plads med det samme, så du får lige noget for smerten.’ Og så skete der noget magisk: Mens jeg lå der på båren, i hvad der havde været et af de værste øjeblikke i mit liv, blev jeg overstrømmet af en lykkefølelse så intens, at alt andet var fuldstændig ligegyldigt. Min splintrede ankel blev revet rundt, mens jeg lå med et stort, bredt smil på læben og elskede livet. Det var fentanyl, det ekstremt potente syntetiske opiat, der er omtrent 100 gange stærkere end morfin og 50 gange så stærkt som heroin, der gemte sig i plastret.

Og det er netop det, der er problemet med stoffet, der har fået narkodødeligheden i lande som USA, Canada og Estland til at skyde i vejret. Fentanyl er et vanvittigt godt stof. Godt som i effektivt, billigt at fremstille og hurtigt virkende. Men på den anden side rigtig skidt som i ekstremt afhængighedsskabende og virkelig, virkelig farligt at rode med, fordi det er så afsindigt potent. Få milligram kan afgøre, om du får den ønskede rus eller holder op med at trække vejret, fordi dit åndedræt bliver lammet.

Videos by VICE

Ganske som det skete for musikeren Prince, der nok er fentanyl-epidemiens mest prominente offer. Den 23. april blev popikonet, der ellers i sine senere år var kendt for afholdenhed, fundet livløs i en elevator i sit hjem i Minneapolis, USA. I begyndelsen af juni fastslog en obduktionsrapport, at det 57-årige popikon var død af en overdosis fentanyl, som han selv havde administreret.

I Canada er antallet af fentanyl-overdoser nu så alarmerende, at delstaten British Columbia har erklæret en form for undtagelsestilstand. Kigger man på tallene, forstår man godt hvorfor: Denne artikel viser, hvordan narko-epidemien har bredt sig i staten, der blandt andet huser millionbyen Vancouver. I 2012 var fentanyl involveret i fem procent af narkodødsfaldene, men i 2015 var det tal steget til 31 procent. Og i 2016 er fentanyl indtil videre skyld i 61 procent af alle narkotika-relaterede dødsfald i staten. Alene 200 i årets første tre måneder.

Samme tendens ser man i amerikanske delstater som Ohio, hvor der fra det ene år til det andet er sket en stigning på 550 procent i narkodødsfald – fra 92 dødsfald i 2013 til 514 året efter, ifølge statens Center for Disease Control – og fentanyl har fået skylden. Samme billede viser sig i en række andre misbrugsplagede stater, hvilket har fået DEA, det amerikanske narkotikapoliti, til at kalde fentanyl “en trussel mod folkesundheden og sikkerheden” – og de tilføjede, at overdoserne skete med en “alarmerende frekvens.”

Søren Bøgevig, som er overlæge på Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, forstår godt, hvorfor så mange mennesker dør af at misbruge fentanyl. Her er tale om et stof, der er så potent, at man kan gennemføre en operation i ren fentanyl-bedøvelse, siger Bøgevig, der er tidligere anæstesilæge. Ifølge ham har der på hans afdeling kun været et enkelt tilfælde af fentanyl-forgiftning. Det var en misbruger, som afdelingen allerede kendte, der havde tygget fentanylplastre. Sagen er helt ny, men Bøgevig håber ikke, at det er første tegn på en dansk fentanyl-bølge:

“Potensen er så stor, og den indsættende virkning så hurtig, at det kommer helt bag på folk. Det er samtidig det, der gør stoffet endnu mere afhængighedsskabende end for eksempel heroin – at det virker så effektivt,” siger han.



Stoffets udbredelse vækker også bekymring i Europa, specielt i Estland, hvor narkodødeligheden i 2014 var den højeste i EU med 191 dødsfald per million indbyggere. EU-gennemsnittet er til sammenligning 17 per million indbyggere. I den tidligere sovjetrepublik er ulovligt produceret fentanyl skyllet ind over grænsen fra Rusland, hvor uhumske kemifabrikker fremstiller dræberstoffet med svingende styrke og renhed – hvilket gør et i forvejen farligt stof endnu mere risikabelt at tage. Også i Finland, Sverige og Tyskland har myndighederne noteret en stigning i brugen af stoffet, hvilket denne rapport sætter fokus på.

Statistik fra politiet i Canada, der viser antallet af fentanyl-dødsfald i British Columbia fra 2012 til 2016.

Spørgsmålet, der trænger sig på, er, hvordan det kunne gå så galt – og hvorfor det sker lige nu. I USA og Canada peger eksperter på de to landes i forvejen enorme forbrug af opiater, der bunder i lægers overudskrivning af morfinpræparater. Ikke mindst det smertestillende præparat OxyContin, der på grund af dets misbrugspotentiale og dengang lette tilgængelighed blev kaldt for hillbilly heroin. I 2012, da misbruget af OxyContin var på sit højeste, blev producenten bag pillerne presset til at tage produktet af markedet. Men da var det allerede for sent. På det tidspunkt var der svimlende 2.1 millioner opiatafhængige amerikanere og dermed akut efterspørgsel på et stof, der kunne dække det behov, som OxyContin havde skabt. Det banede vejen for en stigning i efterspørgslen på heroin såvel som på billigere alternativer – og her kommer fentanyl ind i billedet. Modsat traditionelle opiater som heroin er fentanyl et syntetisk stof, som relativt let kan fremstilles på illegale laboratorier i lande, hvor kontrollen er ringe. Det er især Rusland og Kina, som har sat sig tungt på den uautoriserede fremstilling af stoffet, og i mellemtiden er de mexicanske narkokarteller blevet storkunder hos producenterne.

Men som denne artikel viser, er det også i høj grad muligt at skære mellemleddet fra og bestille sin fentanyl direkte hos specialiserede, netbaserede forhandlere. Dermed er stoffet lige så tilgængeligt i Danmark som i alle andre lande.

VICE har talt med en lang række danske eksperter om forekomsten af fentanyl på det illegale stofmarked i Danmark, men ingen har kunnet svare entydigt på, hvor udbredt det er. I Danmark er fentanyl stadig først og fremmest et receptpligtigt lægemiddel, der bruges til akut smertelindring i ulykkessituationer og til døende cancerpatienter.

Uanset omfanget af udbredelsen er det dog en kendsgerning, at uofficielle afarter af fentanyl er dukket op i danske misbrugsmiljøer. Det bekræfter Nordjyllands Politi, der tilbage i maj måned udsendte en advarsel om, at stoffet var i omløb.

Det mest håndfaste bevis på stoffets udbredelse i Danmark leveres af Institut for Retsmedicin i Aarhus. Her har man inden for de seneste par måneder haft “to dødsfald, hvor fentanyl-lignende stoffer har været involveret,” skriver institutleder Christian Lindholst i en mail. Sagerne er dog ikke endeligt afsluttede, understreger han.

Fentanyl i pilleform og knust til pulver. Billede stammer fra Calgary Police.

I sidste ende er det Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for at gribe ind, hvis nye stoffer dukker op på markedet og begynder at blive misbrugt som narkotika. Kari Grasaasen, som er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, oplyser, at man lige nu overvejer at indstille to fentanyl-lignende stoffer til at blive optaget på listen over narkotiske stoffer, så de dermed kan blive forbudte.

“Vi har fået indberetninger fra de retskemiske institutter på nogle af de her afarter af fentanyl. Vi har særligt fokus på et par stykker, som vi vurderer i øjeblikket i forhold til, om de skal indstilles til at blive optaget på listen over narkotiske stoffer. Hvis det viser sig, at der er dødsfald relateret til dem, så vil det gå stærkt, for så har vi dokumentation for deres farlighed. Men som sagt foreligger de endelige rapporter endnu ikke på de to dødsfald, du refererer til,” siger hun til VICE.

Indtil videre er der ikke noget der tyder på, at fentanyl for alvor er slået igennem i Danmark på samme måde, som vi ser i andre lande. Hos Skyen, som er navnet på det travle stofindtagelsesrum i hjertet af den københavnske stofscene, er de endnu ikke stødt på stoffet. Anja Plesner Bloch, der er formand for Brugernes Akademi, har heller ikke hørt om det. Og det ville hun, hvis det var var slået igennem, tilføjer hun. På samme måde har misbrugseksperten Michael Lodberg Olsen, der også redigerer narkotika-tidskriftet Illegal, heller ikke kendskab til, at fentanyl skulle udgøre en trussel mod stofbrugere i Danmark.

Ifølge ham kan forklaringen være, at mere traditionelle opiater som heroin og især metadon er relativt nemme at få fat på i Danmark, hvilket gør det mindre attraktivt at eksperimentere med farlige, obskure alternativer. Men det kan hurtigt ændre sig, og hvis først fentanyl eller et andet stærkt opiat fra medicinalindustrien skyller ind over stofscenen, vil det uden tvivl kræve dødsofre i Danmark, advarer Michael Lodberg Olsen. I den forbindelse slår han et slag for næsesprayen Naloxone, der kan redde liv i tilfælde af overdoser:

“Vi bliver simpelthen nødt til at udbrede modgift. Vi skal gøre Naloxone tilgængeligt i håndkøb, inden vi står i en situation som i Canada og USA. Og når man får udskrevet et opiat, så skal man have tilbudt modgift med hjem og viden om at håndtere en overdosis,” siger han.

Læs mere om narkotika fra VICE:

En sky i rendestenen – reportage fra et københavnsk fixerum

Vi talte med et offer for klapjagten på kokain-kunder i København

Taberspeed, rottegift og narko-isterninger: Her er fordommene om stoffer i Danmark