Drag-queens viser os deres bedste protest-looks

Trods stigende accept af deres køns- og seksuelle identiteter, så har de sidste to år bragt mange angreb på amerikanske LGBTQ-borgere med sig. Med North Carolinas transdiskriminerende “bathroom bill”, sidste sommers skyderi på natklubben Pulse og med 2016 som det voldeligste år for transpersoner med mindst 27 rapporterede mord (næsten alle på ikke-hvide transkvinder), er det nemt at føle sig modløs over for fremtiden for LGBTQ-personer i USA. Og det var, før Donald Trump og hans trans- og homofobiske lovgivere kom til magten i Washington.

Men i politisk stormvejr bliver drag et endnu stærkere udtryk. Kernen i drag er at undergrave den måde, samfundet marginaliserer dets mest undertrykte borgere på – og hvis du havde troet, at USA’s drag-queens ville se de næste fire år i øjnene uden at gøre noget, så kan du godt sashay away.

Vi bad ni drag-queens fra hele USA om give landets politiske dagsorden et fierce twist:

Landa Lakes, San Francisco

“Trump-regeringens samlede formue er mere end en tredjedel af alle amerikanske husstande tilsammen. Som en person, der har bibeholdt sin magt gennem retssager, så vil Trump ikke fremme den slags retfærdighed, som Lady Justice er et symbol på.”

Lil Miss Hot Mess, New York

“Mens det måske virker som småting, at Facebook har adgang til vores privatliv og vores beskeder sammenlignet med vores nært forestående politiske undergang, så er det vigtigt at huske, at regeringsovervågning ofte giver vores politikere muligheden for at udleve deres værste planer.”

Kitty Buick, Austin

“Kvinder og feminine mænd føler sig allerede utrygge hver eneste dag på grund af deres marginaliserede identiteter, og Trumps politik, adfærd og hadske retorik har allerede ført til vold mod disse grupper. Selvom det her billede repræsenterer mig som stærk og magtfuld, så er Trumps ‘toxic masculinity’ alt andet end autoriserende.”

LOL McFiercen, San Francisco

“I forlængelse af Cocks Not Glocks-bevægelsen på University of Texas, hvor demonstranterne gik med dildoer på campus for at illustrere absurditeten i den lovgivning, der gav de studerende ret til at bære ladte skydevåben i klasselokalerne, så forestillede jeg mig et USA, hvor finansieringen af våben og militæret i stedet blev investeret i seksuel sundhed, så ydelserne kunne blive tilgængelige for alle.”

Blackberri og Barbara Coa, Houston

“Trump-regeringen har signaleret planer om at afskaffe lovgivning, der giver transkønnede studerende ret til at benytte offentlige toiletter i overensstemmelse med deres kønsidentitet.

Vi identificerer os begge som ikke-binære, ikke-hvide queer-personer – vi er hverken mænd eller kvinder, og vi vil bruge de toiletter, vi vil. Trump skal vide, at ingen lovgivning kan slette vores liv. Vores ret til at indtage rum, der afspejler vores identiteter, skal ikke undertrykkes af nogens frygt.”

Kristi Yummycochi, San Francisco

“Trump-regeringen forfølger specifikke religiøse og etniske miljøer over hele landet. Deres hadefulde rationale er skræmmende velkendt for ofrene for indespærringen af japanere. Den japansk-amerikanske oplevelse under anden verdenskrig er mere end blot en enkelt uretfærdighed i USA’s historie – dens betydning giver stadig ekko i dag. Historien gentager sig kun, hvis vi giver den lov. Kæmp imod.”

Ambrosia Salad, Los Angeles

“Forvokset ego. Fascistisk facon. En ulv i fåreklæder. Det er kun et spørgsmål om tid, før ‘two-face’ afslører sig…”