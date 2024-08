Drake fejrede endnu en gang sin fødselsdag som en forkælet teenagedreng

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Drake holder nogle ret vilde fester, men han jo også vildt rig og berømt, så folk ville sikkert dukke op til hans fødselsdagsfest, selv hvis han udeblev. Da han fyldte 30, var der ingen, der fattede dresscoden, men folk dukkede op alligevel, fordi Drake. I årene siden da er Drizzy tilsyneladende blevet besat af at detronisere Diddy som kongen af hiphop-fester. Sidste år holdt han en ”re-bar mitzvah” for sig selv (som ikke skal forveksles med den ceremoni, han afholdt i 2011 i forbindelse med ”HYFR”-videoen), hvilket på en måde passer fint, da 31 er 13 bagfra. Men i år gik Drake helt amok med en 00’er-temafest, hvor han blandt andet havde arrangeret en Blockbuster-bar, en Motorola pager-kage og adskillige kostumeskift, fordi det bare er noget, man gør, når man er Drake.

Videos by VICE

Throwback-jerseys er helt sikkert tilbage. Da verden indså, at Y2K ikke ville udslette menneskeheden, var det et fremragende påskud for at finde alt sit gamle fanboygear frem. Her er Drake iført en retro-Kobe jersey, et af to kostumer han havde på til festen. Gud velsigne bandanaer. Det var simplere tider. Vent lidt… det ser bekendt ud. Fab var helt sikkert kongen af throwback, men at klæde sig ud som Fabolous i 2018 føles lidt forkert (for slet ikke at nævne, at Kobe-jerseyen også er problematisk). Drizzy, vi går ud fra, du ikke følger nyhederne?

https://www.instagram.com/p/BpVFgdCAJZC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Kan du forestille dig at se en Toronto-rapper i et Sean John-jakkesæt i velour? Måske er der stadig håb for, at Push og Drizzy bliver venner igen. Diddy slog Drake, men Push beskyldte ham jo bare for at have et hemmeligt barn. Det er da ikke så slemt, vel? Bonuspoint for pandebåndet, men det giver jo sig selv, når han allerede havde fundet bandana frem.

Prøv at se de der airbrushede t-shirts! Noisey sang fødselsdagssang for dig. Fortjener vi ikke en?

Alt i alt en meget Drake-agtig fest, men der var også nogle mindre heldige aspekter ved aftenen. Man kunne vinde Chanel-tasker i en tombola, og selv om det selvfølgelig er tidsløst klassisk design, så kan vi vist alle blive enige om at Louis Vuitton er mere 00’er-agtigt. Drake havde arbejdet hårdt på sit look, men LL Cool J havde allerede styr på det før 00’erne. Det gav selvfølgelig Drake anledning til at være sej, fordi han selv brugte 00’erne på at optræde i Degrassi. Selv om begivenheden var veludført, så var årtusindskiftet helt overgearet, og selv Drake har ikke kraft nok til at gøre det smooth. Jeg havde nu alligevel smidt en croptop og lavtaljede jeans på, hvis Drake havde ringet, for når Drake ringer, så tager man den.