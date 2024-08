Drake stjæler fra børn, når man ser “God’s Plan”-videoen baglæns

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Langt de fleste af os mennesker med samvittigheder kom ikke engang halvvejs gennem Drakes “God’s Plan“-video, før vi måtte overgive os til en ustyrlig tudetur. Ham den bekymringsfrie fyr, som alle elsker at hade, hævede rent faktisk en million dollars fra sit pladeselskab, som han delte ud til udsatte i samfundet under Black History Month. Aubrey Graham blev pludselig til et vaskeægte religiøst ikon, og folk, der tidligere havde afskyet ham, måtte hejse det hvide flag og rent faktisk overveje at høre Views fra ende til anden. Narrativet blev, for nogle, ændret til Drakes fordel. Andre var derimod hurtige til at kritisere Drizzys gestus som værende performativt filantropi. Men nu, efter afsløringen af hidtil mørkelagte begivenheder fra den dag, “God’s Plan”-videoen blev filmet, kan det være, at vi allesammen er nødt til at genoverveje, hvad vi egentlig ved.

Videos by VICE

I går eftermiddags blev en ny version af videoen uploadet til Twitter, der viser begivenhederne udspille sig baglæns. I stedet for at være Miamis nye Robin Hood, ses en smilende Drake nu tage penge fra grædende familier og dagligvarer fra sultne, amerikanske borgere. “Baglæns”-klippet ser til gengæld så flydende og realistisk ud, at vi nu er nødt til at overveje, hvilken version der i virkeligheden er en tro gengivelse af, hvad der udspillede sig på de skæbnesvangre eftermiddage.

Ja, den varme og bløde følelse af at se folk græde, fordi deres liv bliver forandret – midlertidigt forandret, i det mindste – er fantastisk. Men husk, at vi lever i en æra af deepfakes, og at selv troværdigt videobevismateriale ikke kan tages for gode varer. Måske græd og hoppede de her mennesker rundt, fordi Drake faktisk er en tyv – en kynisk skurk, der nyder at stjæle slik direkte ud af munden på børn. Tjek selv det selvglade glimt, han har i øjnene, mens han snyder en grædende mor og hendes søn for et bundt penge. Lige da vi troede, at vi vidste, hvor vi havde ham.