Dream Wifes nye video er en blød og klæbrig hyldest til din seksualitet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Kan du huske dine studenterfester? Var det sjovt? Fik du endelig snavet med ham eller hende, du havde haft et crush på, siden du var 13? Havde du det perfekte outfit på? Blev du så fuld, at du endte med at ligge og rulle rundt på dansegulvet indsmurt i kage, glimmer og andre folks spyt? Nej, vel? For så fedt er det sjældent at gå i gymnasiet. Højdepunktet er som regel, når man brækker sig i sin bedste vens fars bil på vejen hjem, eller når man går hjem efter at have stået i et hjørne og været akavet i seks timer.

Her kommer London-trioen Dream Wife ind i billedet. De har lige smidt en fantastisk og super festlig hyldest til kvindelig seksualitet og samtykke med tracket ”Let’s Make Out”. Videoen er dybest set en hyldest til det ideelle afgangsbal. Videoen er instrueret af Aidan Zamiri, som bandet har arbejdet sammen med før, og viser the wives boltre sig til deres helt egen studenterfest med masser af snav og vilde dansetrin i en yderst betagende æstetisk ramme. Den minder lidt om alle dine yndlings-highschoolfilm fra 1980’erne, men er langt mere udfordrende, queer og så udfolder den sig selvfølgelig på et sonisk bagtæppe af sublim post-punk og ikke Billy Idol.

”Let’s Make Out” er en munter hyldest til seksualitet. ”Kvinder er og har ret til at være seksuelle væsner,” skriver bandet i en email til Noisey. ”Videoen er fjollet, hedonistisk og super sjov. Man skal ikke skamme sig over sin seksualitet, man skal ikke skamme sig over at have det sjovt. Men husk på: Samtykke er det vigtigste. Afgangsballet markerer det tidspunkt, hvor man træder ind i de voksnes verden. Det er en vigtig overgangsrite. Vi har holdt et IRL afgangsbal ved en koncert i London for nylig, hvor vi også annoncerede det nye album, og det endte med, at alle skuespillerne fra videoen snavede med hinanden og dansede sammen med os på scenen. På mange måder repræsenterer det også kulminationen på vores dannelsesrejse som band, og vi håber, vi kan være med til at skyde en ny æra i gang med den. Det handler om at danse, snave, lave ting sammen med vennerne og vende op og ned på konventionerne.”

Så tryk play på videoen her under og scroll ned for at se bandets kommende turnéplan.

https://youtube.com/watch?v=7vWXBAA2ZoY%3Frel%3D0

