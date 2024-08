Drifting i den tidligere ISIS-højborg Mosul

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Arabia.

Mellem halvt forladte og slidte bygninger bliver der hver uge afholdt tafheet-konkurrencer (drifting) i Iraks næststørste by, Mosul, som stort set er blevet smadret af ISIS.

Bilerne er gamle, og den eneste markør på banen er et enkelt dæk, som kørerne skal drifte rundt om. Pladsen er omkring halvt så stor som en fodboldbane, og langs den ene side er der en vold af grus og sten, som tilskuerne kan stå på. I udkanten af pladsen holder omkring ti biler, som venter på, det bliver deres tur til at drifte foran de tilskuere, der i nogle tilfælde har kørt i timevis for at være med.

Efter ISIS tog kontrollen over Mosul i 2014, forbød terrororganisationen den populære sport, og folk, der blev taget i at gøre det alligevel, fik frataget deres kørekort. Men lige siden byen blev befriet i juli 2017, har unge mennesker mødtes hver fredag, og driftingkonkurrencerne er et billede på, at byen (som i visse områder er næsten 80 procent ødelagt) langsomt er ved at genopbygge sit kulturliv.

En af kørerne er 29-årige Sinan Adel. Han har været med til at starte konkurrencen, og nu vil han sprede det ud til flere byer rundt omkring i Irak. ”Vi arbejder med grupper fra hele landet, så vi kan lave lignende konkurrencer så mange stedet som muligt,” fortæller han. ”C fra resten af verden. Det eneste, vi mangler fra regeringen, er et ordentlige stadion.”

Men for nu er Sinan og hans venner på egen hånd. De har hverken sponsorer eller præmier, og de tager heller ikke entré. Alle de penge, de bruger på biler og løb, kommer ud af deres egen lomme.

For 26-årige Salem Ahmad er drifting en hobby. Han siger, at han elsker at hænge ud omkring banen og ”vedligeholde bilerne og reparere motorer og dæk, så det passer til kørernes præferencer.” Men konkurrencerne bliver næppe ved med at foregå i undergrunden.

På det seneste er begivenheden nemlig begyndt at tiltrække publikum fra andre byer. Hani hadi er 28 år gammel og bor i Dohuk, som ligger omkring 90 kilometer fra Mosul og tæt ved den tyrkiske grænse. Han fortæller, at han og hans venner kører hele vejen til Mosul hver fredag for at kigge på.

”Vi fylder omkring ti biler i Dohuk og kører til Mosul,” forklarer han. ”Vi har ikke noget lignende i vores by. Men når det en dag sker, vil det være skabt af unge mennesker.”

Salem Ahmad