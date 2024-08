Drik dig stiv som en Demogorgon på den her ’Stranger Things’-bar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Stranger Things er en hyldesterklæring til 80’er-nostalgi med grydefrisurer, højtaljede jeans, Spielberg-monstre, cykeljagt og et Foreigner-soundtrack. Men nu hvor der er gået mere end et år, siden den første sæson udkom, (og serien netop er blevet fornyet med en tredje sæson), er fans allerede begyndt at længes efter det skumle univers.

Videos by VICE

Heldigvis skal vi ikke vente længe på sæson to – den udkommer den 27. oktober – og nu kan folk i Chicago begynde at varme op til premieren på en udførligt dekoreret pop-up-bar på Emporium.

LÆS MERE: Sulten efter Demogorgon-tærte? Nu kan du lave mad inspireret af Stranger Things

Under det meget passende navn “The Upside Down” blev baren åbnet i fredags, og der er tonsvis af visuelle referencer og kendte rekvisitter, der skal få fans til at føle, at de har trådt ind i Stranger Things-universet. Fra de deprimerende julelyskæder i Joyces stue til den sumpede uhygge fra Upside Down, der er ikke sparet på noget i baren, og selv det ildevarslende hegn omkring Hawkins National Laboratory har fundet vej til pop-uppen.

Man starter med at gå ind gennem Castle Byers…

… Så sniger man sig ind på Energiministeriets forbudte område…

Og så drikker man sig en kæp i øret naturligvis. Deres cocktails lyder heller ikke dårlige. Man kan bl.a. få en Mouthbreather (gin med karamelliseret ananas, lime, Ancho Reyes-likør og “helvedeskrat”) og en “She’s Our Friend & She’s Crazy” (der består af reposado-tequila med amaretto, citron og jordbær).



Baren er opkaldt efter den uhyggelige helvedesdimension, hvor Demogorgon bor, og den kan man selvfølgelig også finde på stedet. Forrest i lokalet er scenen indrettet som et gammelt skoleteknikrum, og ifølge Emporium vil man fra tid til anden kunne opleve “musikalske optrædener fra særlige, mystiske gæster.”

Hvis du bliver sulten af at lytte til al den mørke synthmusik og drikke Mouthbreathers med dertilhørende Snack Packs, så kan du nappe en Eleven’s Eggo slushie – en slushice garneret med et stykke ristet vaffel.

Hvis du ikke har fået nok af nostalgitrippet endnu, så har Emporium også en masse gamle spillemaskiner stående, hvor du bl.a. kan prøve at få topscoren i TRON eller Terminator 2: Judgment Day eller på Twilight Zone-pinballmaskinen (desværre er der ingen Dragon’s Lair, som man ellers ser i traileren til sæson to).

Pop-uppen kan opleves frem til slutningen af september – og til den tid er der ikke lang tid tilbage, før du kan mure dig inde med din laptop og se en flok teenagere spille Dungeons & Dragons, lytte til new wave og bekæmpe dæmoner ni timer i træk – og er åben indtil klokken to på hverdage og klokken tre om lørdagen. Fik vi nævnt, at der også er en Jägermeister-maskine dedikeret til Barb?

LÆS MERE: ‘Stranger Things’ har gjort det sejt at spise chokoladebudding

Lad nu være med at drikke så meget, at du rent faktisk havner i upside down og ender med at ligge og glo på en tallerken vafler på loftet.