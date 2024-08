Drik Mikkellers nye David Lynch-øl, mens du prøver at fatte, hvad der foregår i Twin Peaks

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Hvis du tilhører den (ret store) del af Twin Peaks-fans, som også elsker at drikke øl, så er der noget at glæde sig til. I den her uge afslørede New York-afdelingen af det danske mikrobryggeri Mikkeller tre nye øl med de vidunderlige navne Log Lady Lager, Damn Good Coffee Stout og Red Room Ale, som en hyldest til Twin Peaks. Og øllene er ikke skabt af en eller anden fanatisk fan med for meget fritid; de er resultatet af et direkte samarbejde mellem Mikkeller i New York og seriens skaber, David Lynch.



Videos by VICE

“Øllene bliver brygget i et begrænset oplag, så de bliver nok udsolgt ret hurtigt,” skriver Jim Raras, som er Mikkellers chef i New York. Han forklarer, at knapt 100 kasser øl kommer på markedet i Californien fra fredag d. 13. oktober. Øllene kan købes til Festival of Disruption, som foregår i Los Angeles. Begivenheden er arrangeret af Lynch, og der vil være koncerter, filmvisninger, talks og udstillinger. Øllene bliver også solgt fra Mikkellers barer og bryggerier i Los Angeles, Oakland, San Diego og San Francisco.



Samtalerne med Lynch i forbindelse med ølbryggeriet har stået på i seks måneder. Nogle af Mikkellers ansatte i New York kendte folk, der arbejdede med Lynch, og de to parter blev enige om et samarbejde kort tid efter. Lynch var tæt involveret i produktionsprocessen, lige fra det konceptuelle overblik til finpudsning af smagen. Mikkellers art director i New York, Keith Shore, designede de bemærkelsesværdige dåser og gik efter den let foruroligende æstetik fra både den originale Twin Peaks og den nye sæson fra 2017.

Hver øl har sin egen karakteristiske smag: Log Lady Lager er en pilsner med “rustikke og jordede aromaer”, der hviler på en dejagtig maltbund, mens Red Room Ale er “en hvedeøl i Berliner-stil brygget med en gavmild mængde granatæble”, hvilket ifølge bryggeriet giver den en dyb, rubinrød kulør. Damn Good Coffee Stout er til gengæld en havre-stout, der er lidt bitter, og som er brygget med kaffe fra David Lynchs eget økologiske kaffemærke.

Indtil videre siger Raras, at han mest fokuserer på Festival of Disruption, men han er bestemt ikke afvisende overfor at sælge øllene udenfor Californien. Han er henrykt over den interesse, som de har oplevet, siden nyheden kom frem. “Når man tænker på, hvor fantastisk en respons, vi fik bare nogle få timer efter, vi havde annonceret det, er det helt sikkert en mulighed,” siger Raras, da vi spørger, hvornår vi andre får lov at smage.

Vi krydser i hvert fald fingre.