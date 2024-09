Det skete der med mig, da jeg drak en hel flaske cannabis-glidecreme

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

Jeg fik skedesvamp for første gang som 11-årig lige efter min første menstruation. Det var i folkeskolen, hvilket gjorde hele oplevelsen en hel del værre. Jeg kan huske, at jeg tænkte, “Jeg er ved at blive til en kvinde” – også selvom jeg ikke vidste præcis, hvad det betød – og jeg prøvede desperat at overbevise mig selv om, at det, der foregik med min krop, var noget positivt. Jeg fandt trøst i tanken om, at det ville betyde, at jeg snart havde bryster.

Min vagina var en blodig, svampet krigszone. For at gøre det endnu værre, så var den ikke engang gammel nok til at forstå, hvad der skete med den. Selvom jeg havde haft seksualundervisning i skolen og var vokset op med en mor, som troede fuldt og fast på, at man skulle være hudløst ærlig, når man talte med børn om sex, så var der aldrig nogen, der havde fortalt mig om skedesvamp. Jeg begyndte at overveje, om det bare var sådan, det føltes at have en vagina – måske oplevede alle voksne kvinder den slags smerter hele tiden, og det generede mig kun, fordi jeg ikke var vant til det, eller fordi jeg var en tøs. Til sidst fortalte jeg min mor om kløen og svien, og så forklarede hun mig, hvad der foregik. Den snak blev efterfulgt af en traumatiserende oplevelse, hvor min mor indsatte en lille æggeformet kugle med svampedræbende creme i min vagina.

De irriterende svampeinfektioner fortsatte med jævne mellemrum, og da jeg blev seksuelt aktiv i en alder af 15, kom de oftere og oftere. Det var sådan, jeg fandt ud af, at min vagina er allergisk over for cirka alting: Alle slags latexkondomer og 99 procent af den glidecreme, man kan få i butikkerne, førte til en smertefuld svampeinfektion.

Jeg har haft skedesvamp mindst én gang om måneden hele mit voksenliv på grund af mit naturlige anlæg for det, min lettere promiskuøse livsstil og min ekstreme passivitet over for at gøre mine partnere opmærksomme på ting, som kunne give mig en infektion. Heldigvis er jeg nu i fast forhold, og jeg synes ikke længere, at det er pinligt at sige til min kæreste, hvis der er noget, der kan sætte ild til min skede. (Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg ikke har haft skedesvamp i et par måneder nu. Det er virkelig en velsignelse, og du skal huske at ønske mig tillykke, næste gang du ser mig.)

Jeg elsker tanken om at indtage THC gennem skeden, men cannabis-glidecremen havde bare ikke den psykoaktive effekt på mig, som når jeg plejede at ryge eller spise cannabis.



Jeg hørte om Foria – en cannabis-glidecreme baseret på kokosolie – og tænkte, at det ville ændre mit liv. Det var som om, at produktet var lavet specifikt til mig, for det kombinerede tre af mine yndlingsting i hele verden: Cannabis, sex og kokosolie – som var den eneste slags smørelse, jeg havde prøvet, som ikke gav mig en svampeinfektion.

Jeg købte en flaske Foria så hurtigt, jeg kunne, og skyndte mig hjem for at prøve den af. Jeg fulgte vejledningen og skrævede henover toilettet uden bukser, mens jeg sprøjtede glidecremen ud over min klitoris, indre og ydre kønslæber og inde i skeden. Jeg havde hørt virkelig gode ting om Foria – selv fra folk, som ikke er specielt glade for at være høje, men jeg elsker at være høj. Jeg havde en euforisk afslappende følelse i kroppen og kønsdelene, da jeg havde sex, hvor jeg brugte Foria, men jeg var ikke som sådan høj. Jeg elsker tanken om at indtage THC gennem skeden, men cannabis-glidecremen havde bare ikke den psykoaktive effekt på mig, som når jeg plejede at ryge eller spise cannabis.

Så jeg gjorde, hvad enhver anden stener ville gøre i den situation: Jeg drak glidecremen.

Det er ikke ligeså irrationelt, som det lyder. Da jeg købte flasken med Foria, sagde ekspedienten – som var en kvinde på min alder – at hun også havde købt en flaske, hvorefter hun havde indset, at hun havde brugt 550 kroner på en flaske glidecreme uden at have nogen at have sex med. Hun sagde, at hun havde prøvet at sprøjte det i munden, og at hun faktisk var blevet høj af det. Det var rigtig godt at høre. Selvom det måske ikke havde været en livsændrende oplevelse at have sex med glidecremen, så kunne jeg i det mindste sprøjte det i munden og blive høj, ikke?

Jeg gjorde, hvad enhver anden stener ville gøre i den situation: Jeg drak glidecremen.



Når det gælder spiselig cannabis, så har jeg generelt indtaget to-tre gange så meget, som min dealer anbefaler. De plejer at sige noget i retningen af, “Du skal kun spise en kvart af de her cookies, for de er virkelig stærke” og så tænker jeg med det samme, at de taler ned til mig. Jeg bliver sur og defensiv, når nogen antager, at jeg ikke kan håndtere stoffer, og det næste, der sker, er, at jeg spiser det hele for at bevise, at jeg godt kan. Jeg ved godt, at det er sindssygt og ulogisk, for selvom jeg køber flere gange om ugen, så er det jo deres job at vide, hvor stærke varerne er, så deres kunder ikke har en dårlig oplevelse. De ved helt sikkert mere end mig, og alligevel lytter jeg aldrig til dem.

Min oplevelse af at drikke Foria var til gengæld i en helt anden kategori end mine erfaringer med spiselig cannabis. En flaske foria indeholder 450 milligram THC, men det vidste jeg ikke. En anbefalet dosis for oralt indtag er på cirka 25 milligram, og det er allerede ret meget, hvis du spørger mig. Hvis jeg skulle give noget spiseligt til en ven, som ikke bruger det ligeså meget som mig, så ville jeg formentlig give hende 10 eller 15 milligram. Men jeg drak hele flasken. Jeg tyllede samtlige 450 milligram THC direkte ned i svælget. Da jeg brugte det på min vagina, blev jeg ikke høj, og derfor antog jeg bare, at der ikke var særlig meget THC i. Det viser sig bare, at THC bliver optaget på en anden måde gennem skeden end gennem fordøjelsessystemet.

Jeg havde stadig uglet hår og var nøgen, efter vi havde haft sex, da min kæreste kom ud fra badeværelset og fandt mig stirre forfærdet på Foria flasken, jeg lige havde drukket.

“Hvad er der galt?” spurgte han og antog sikkert, at jeg kunne mærke optakten til endnu en svampeinfektion.

“Jeg drak det,” svarede jeg med tårer i øjnene.

“Du har drukket… glidecreme…” sagde han tørt, uden antydningen af overraskelse over, at det var det, jeg havde gjort.

“Ja,” sagde jeg. “Der er 45 gange så meget THC i som den anbefalede dosis. Det vidste jeg ikke, og nu er jeg lidt bange.”

Min kæreste trøstede mig med, at det alligevel snart var sengetid, så det værste, der kunne ske, var, at jeg ville vågne i morgen og være lidt groggy. Nej. Overhovedet ikke. Jeg var høj i tre dage. Tre fucking dage. Mens jeg sidder og skriver det her, føler jeg stadig, at effekten er ved at aftage.

Jeg var høj i tre dage. Tre fucking dage.



Når jeg ikke skriver, så arbejder jeg som barnepige. Dagen efter skulle jeg op klokken seks om morgenen og passe en ekstremt energisk baby indtil klokken otte om aftenen. Lige inden Foriaen begyndte at virke, gik jeg i panik og tiggede barnets anden barnepige om at tage min vagt. Heldigvis gik hun med til det, og ellers ville jeg sikkert være død af at udleve enhver steners værste frygt: At have ansvaret for en andens baby, mens man er for skæv til at fungere. Men jeg var ikke helt reddet: Den nat havde jeg, hvad der føltes som et 12 timer langt mareridt om at miste babyen i alle mulige situationer. Babyen blev væk i en indkøbscenter, i en biograf, på min skole, i min ekskærestes hus og så videre.

Jeg vågnede den næste morgen og tudede til min kæreste over, at jeg ikke ville med i Disneyland, selvom vi ikke havde nogen planer om at skulle i Disneyland den dag. Eller nogensinde. Efter jeg var faldet til ro, puttede han mig med en stor pose chips og tændte for Gilmore Girls. Efter en lang hallucination, hvor Lauren Grahams ansigt blev forvandlet til Ryan Goslings ansigt et par sekunder ad gangen, fik jeg en lille lur på fire timer. Jeg vågnede med chips over hele kroppen og bad min kæreste om at vaske mig, fordi det ikke føltes som noget, jeg selv kunne gøre. Jeg har også et svagt minde om, at jeg fik et panikanfald, fordi jeg ikke vidste, hvor vores kat var. Vi har ikke nogen kat.

De næste par dage er en lang tåge af snacking og tuderi. Der er ti sms-tråde i min telefon, som jeg ikke kan huske at have deltaget i, og der er mystiske, tomme Ostepops-poser strøet ud over min lejlighed.

Min anmeldelse af at drikke Foria Cannabis-glidecreme

Score: 2 ud af 5 stjerner

Noter: Jeg vil ikke anbefale at drikke en hel flaske glidecreme – inklusiv, og især ikke, cannabis-glidecreme. Måske nogle få sprøjt i munden kan føre til en mild, behagelig buzz?

