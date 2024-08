Drikker du, fordi du er deprimeret over verdens tilstand? Du er ikke alene

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA



I en weekend tilbage i august sad forfatter Danielle Guercio med en hel dags arbejde foran sig på skrivebordet, da hun hørte nyheden om, at en bil var smadret ind gennem en gruppe moddemonstranter til den nationalistiske forsamling i Charlottesville, Virginia. Danielle, som er 30 år og bor i New York, havde svært ved at fokusere og begyndte i stedet at drikke for at holde det hele ud.

“Jeg tænkte bare, okay, så begynder jeg bare at drikke klokken 14, selvom jeg ikke har spist noget hele dagen,” siger Guercio. ”I stedet for at spise noget, greb jeg ud efter en flaske.”

Den reaktion er ikke unik. Guercio siger, at hun har forsøgt at drikke mindre, siden hun stoppede som bartender – en livsstil, der dominerede hendes liv, da hun var i starten af 20’erne – og drikker nu kun en eller to drinks et par gange om ugen. Men i slutningen af 2015 faldt hun i igen. Familiefesterne blev en ubehagelig omgang, da nogle af hendes familiemedlemmer udtrykte deres støtte til Donald Trump. Så hun begyndte at drikke mere for at holde det ud.

”Til familiefester drak jeg, som om jeg var i byen med mine venner,” siger hun.

Efter præsidentvalget blev det kun værre. Hun fik en følelse af ”angst og uduelighed”, og det begyndte at påvirke hendes dagligdag – så meget, at hun begyndte at drikke hver aften for at forholde sig til den stress, hun følte omkring verden, og de problemer, hun havde med at koncentrere sig om sit arbejde.

”I januar drak jeg to eller tre glas vin hver aften tre måneder i træk,” siger Guercio. ”Jeg begyndte at få det rigtig dårligt rent fysisk.”

Politik og verdens beskaffenhed er en kilde til angst for mange amerikanere. Ifølge en undersøgelse udført af American Psychological Association i januar sagde 57 procent af de adspurgte amerikanere, ligegyldigt hvilken side af det politiske spektrum de kommer fra, at det nuværende politiske klima er en stor stressfaktor. 49 procent af dem sagde, at det var valget af Donald Trump, der gjorde dem angst.

Vores konstante forbindelse til nyhedskanaler, og den måde vi konstant bliver beskudt med nye informationer, får vores stress til at vokse, fordi historierne fremprovokerer vrede, frygt og frustration. Overskrifterne giver os alle sammen angst.

Ifølge en undersøgelse lavet af den amerikanske online sundhedsportal CareDash forvandler amerikanerne den angst til en dårlig vane: 41 procent af de adspurgte mellem 18 og 44 år siger, at de er begyndt at drikke, ryge eller spise dårlig mad for at holde resultatet af præsidentvalget ud.

Steven Stosny, som er parterapeut og har en Ph.D, var med til at lave undersøgelsen sammen med CareDash, og han kaldte det for ”valgstress-lidelse” – et fænomen, hvor det emotionelle ”barn” inde i vores hjerne overtager impulskontrollen fra den ”voksne” hjerne. Det betyder, at vi øger vores had til folk omkring os. Han døbte lidelsen, da han troede, det var en midlertidig ting, fordi han gik ud fra, at følelsen ville forsvinde efter valget.

”Jeg regnede med, at det var forsvundet igen, når det blev jul,” siger Stosny, ”men jeg tog fuldkommen fejl.”

Han kalder det nu i stedet ”nyhedsstress-lidelse” og ser det som en bivirkning ved vores konstante forbrug af nyheder og sociale medier 24 timer i døgnet. Vores konstante forbindelse til nyhedskanaler, og den måde vi bliver beskudt med nye informationer, får vores stress til at vokse, fordi historierne fremprovokerer vrede, frygt og frustration. ”Overskrifterne giver os alle sammen angst,” siger han.

Smartphones gør det muligt at følge med konstant og have nyhederne med os overalt. Foto: Getty Images

Folk benytter forskellige metoder for at forholde sig til de stærke følelser, lige fra motion til meditation. Men en nem løsning, når man sidder og drukner i en malstrøm af breaking og/eller fake news, er at dulme virkeligheden med en drink eller to.

Alkoholforbruget i USA er steget betragteligt under bestemte tidspunkter i valgkampen og i de efterfølgende måneder. Drizly er en online virksomhed, der leverer øl, vin og spiritus til folk, og de oplevede en stigning på 86 procent i deres salg på valgaftenen i november 2016, sammenlignet med en almindelig tirsdag.

Minibar Delivery, der tilbyder den samme service, fortalte, at valgaftenen udløste et øget salg på 64 procent (og det største salg fandt sted på Manhattan, Brooklyn, og i Dallas, Houston og Washington DC). Den gennemsnitlige bestilling lå på 450 kroner per person.

Amerikanere har også tidligere tyet til alkohol inden valget, når politik var på programmet. Under den sidste debat mellem præsidentkandidaterne var salget 29 procent højere end på en almindelig torsdag i oktober.

”Alkoholiske drikke kan bruges til at dulme angsten,” siger Stosny. ”Selvfølgelig virker for meget alkohol som en depressant, men den første drink giver dig ro på. Alkoholforbruget vil stige, når der er noget, der trykker folk.”

Karen Borgesi på 48 var frustreret over valgresultatet, og derfor øgede hun sit forbrug af både nyheder og alkohol. Hun bor i New Jersey og har altid fulgt meget med i politik, men de utrolige ting, der foregik efter valget, har gjort virkelighedens politiske spil til et realityprogram, som hun ikke kan slippe igen.

Borgesi siger, at hun sidder oppe sent og ser MSNBC, og i de ekstra vågne timer drikker hun et ekstra glas vin. ”Bliver det et problem på et tidspunkt?” spørger Borgesi. ”Jeg burde nok få styr på det. Jeg gør det ikke hver aften, men næsten.”

Efter valget har Curt Fox også set flere nyheder og haft en øl i hånden imens. Den 55-årige mand er aktiv på sociale medier, hvor han ”gør mange folk sure”. Den selvtillid, der følger med den ekstra øl, og det, de snakker om i fjernsynet, giver ingeniøren fra New Jersey rigelig ammunition til at skrive den næste rødglødende facebookopdatering.

”Hvis det er fredag aften, sidder jeg og ser Bil Maher, og han pisser mig af, og så skriver jeg nok nogle mere intense og spydige ting, fordi jeg har fået lidt at drikke,” siger Fox.

Præsidenten foran Det Hvide Hus d. 4. december 2017. Foto: Getty Images / Alex Wong

Borgesi siger, at hun i gennemsnit drikker mellem to og fire genstande om dagen, og i forhold til andre amerikanere er hun ikke alene. The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, New York State Psychiatric Institute og Columbia University offentliggjorde i sommer en undersøgelse i JAMA Psychiatry, der undersøgte amerikanernes drikkevaner fra 2001-2002 og igen fra 2012-2013. Andelen af kvinder, der drak mindst fire genstande om dagen (og mænd, der drak mindst fem), blev øget med 30 procent i den periode.

Kunstneren AnnaLiisa fra New York siger, at hendes øgede alkoholforbrug efter valget hænger sammen med, at hun går mere i byen. Hun kommer på klubber, der gør en aktiv indsats for at være safespaces for minoritetsgrupper, og hun ser dem som et forsøg på at opretholde en lille smule kontrol. Efter et valg, hvor mange tvivler på deres egen sikkerhed, så er den slags åbne steder en måde at minde hinanden om menneskeheden.

”Folk har langt hen af vejen brug for at feste,” siger 30-årige AnnaLiisa. ”De har brug for at have steder, de kan tage hen, hvor deres frustrationer kan få frit løb, og hvor de har et vist ejerskab. Vi har behov for at generobre steder.”

Selvom man kunne tænke, at mange indtager alkohol for at miste kontrollen, så virker det som om, at det politiske klima har inspireret mange til at tage kontrollen over deres eget liv – om det så er at føle sig tryg på en klub eller at finde modet til at skrive en opdatering på Facebook, som man ellers ville have droppet.

Fox siger endda, at han er blevet mere empatisk, især overfor dem som bliver direkte ramt af den nuværende regerings beslutninger, når han drikker mere. Og det er måske dét, verden har brug for lige nu.

”Jeg løber ikke fra det. Jeg vil gerne kunne sige, at jeg er i stand til at se en situation fra en andens synspunkt,” siger Fox. ”For at jeg skal blive rigtig følsom omkring et emne, kræver det, at jeg har drukket noget… En øl eller to er nok til, at jeg virkelig kan blive rørt. Jeg er mere i kontakt med mine følelser på den måde.”