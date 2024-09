Rosé er hemmeligheden bag et langt liv, siger 100-årig

Hvad er vejen til at sikre dig et langt liv? Frisk frugt og grønt, et mådeholdent forbrug af alkohol og regelmæssig motion?

Spørger man folk, der rent faktisk har rundet de 100 år, er deres svar som regel noget helt andet. Emma Morano, der døde i sidste måned i en alder af 117, sværgede for eksempel til rå æg og en singletilværelse, og 111-årige Agnes fra New Jersey påstår, at tre øl og et shot whiskey er det, der holder hende i live.

Videos by VICE

Nu er der så kommet endnu en 100-årig på banen, og hun har også et godt råd til, hvordan du forlænger dit liv. Skotske Ella Macleod fra Glasgow, der kunne fejre sin 100-års dag sidste måned, fortæller, at hendes lange liv kan tilskrives rosé-vin.

LÆS MERE: Vi fik gode råd om alkohol fra nogle øldrikkende bedstemødre

Videnskabelige studier har allerede påvist, at du kan forlænge dit liv, hvis du tyller rødvin som en italiensk nonna, men Macleods søn Alastair fortæller, at hans mor ikke rører andet end det lyserøde stads. Han udtalte til det lokale medie Glasgow Live: “Rosé har altid ligget min mors hjerte nært. Hun kunne aldrig drømme om at røre et glas rød eller hvid, og hun er overbevist om, at rosé er nøglen til et langt og sundt liv.”

Tag den, rosé-hadere. Det er slet ikke så røvsyg en drik, når alt kommer til alt.

Men lad nu alligevel være med at tage glæderne for meget på forskud. Alastair tilføjede nemlig, at Ella balancerer indtaget af alkohol med motion: “Hun gør en dyd ud af at holde sig aktiv. Hun elsker at være social, og hun har spillet bowls (den britiske udgave af pétanque) i mange år, udover at hun har været aktiv i den lokale syklub.”

Ella har lagt bowls-udstyret på hylden, men roséflaskerne holder hun altså stadig fast i.