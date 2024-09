Drop humlen og bryg med vilde urter hvis du vil undgå ølpatter

Denne artikel blev oprindeligt publiceret på MUNCHIES USA i juni 2015

Der er ikke mange, der ved det, men humlen i din favorit IPA er faktisk god til at bekæmpe søvnløshed og problemer, der relaterer til overgangsalderen. Der er altsammen takket være stoffet phytoøstrogen.

Videos by VICE

Men de selvsamme phytoøstrogener kan også give mænd ølpatter.

Personligt ammer jeg ikke eller lider af søvnløshed, så derfor drikker jeg ikke øl med humle i. Jeg laver i stedet min egen øl med vilde urter. Nogle vil måske kalde humleløst øl for kættersk, men tro mig, når jeg fortæller, at medicinsk øl er det nye sort – og hvis det brygges på en ordentlig måde, så kan det også kurere dine små skavanker.

Dengang havde alle europæiske landsbyer med respekt for sig selv en ‘ølkone’, og i de fleste samfund rundt omkring på jorden indtog kvinder lignende roller. Ølkonen specialiserede sig i urter og planter, som de brugte til at brygge drikke, der bandt lokalsamfundet sammen. Ølkonen var en slags medicinkvinde. Hun var en af dem, der sørgede for at holde forfædrenes viden om planternes gavnlige effekter i hævd og for at den viden blev videregivet til den næste generation. Men den måde at gøre tingene på begyndte så småt at forsvinde omkring år 1512, da ølbrygning så småt begyndte at blive industrialiseret, og bryggerkunsten blev til en pengemaskine.

Før det, var det kvinderne der bryggede ale baseret på lokalsamfundets behov, men da man i begyndelsen af 1500-tallet indførte renhedspåbud, var det ikke længere tilladt at brygge øl på andet end humle, byg og vand. Det var dermed slut med at brygge øl til medicinsk brug.

Vi finder aldrig ud af, hvor mange af de gamle opskrifter, der gik tabt dengang, men vi har stadig resterne af nogle af dem. En af dem, vi stadig har opskriften på, er en pilsner lavet på bulmeurt. Med den helt korrekte dosering kan planten tage dig med på en svimlende rutsjetur ind i andre verdener. Men bulmeurten er lumsk. Den er medlem af den dødbringende natskyggefamilie og i familie med pigæble. Den skal derfor behandles med respekt. Bruger man den forkert, kan det resulterer i en rædsom oplevelse – og i visse tilfælde endda døden.

Det var først efter, at jeg havde læst om de historiske aspekter af ølbrygning, at jeg selv kastede mig over at brygge øl. Det var en overvældene oplevelse at finde ud af, hvor let det egentlig var at brygge øl med medicinske egenskaber. Da jeg så boblerne og det hvide skum på toppen af min første portion, tænkte jeg: Wow! Vi gjorde det sgu, mikroberne og jeg.

Det var faktisk kun fordi, at hjemmebryg var ulovligt, at jeg begyndte på det. Det var et levn fra forbudstiden, hvilket i mine øjne handlede mere om, at Rockefeller-familien skulle tjene penge end om at højne nationens sundhed. Rockefeller donerede mange penge til afholdsbevægelsen, og forbuddet betød, at destilleringsapparater over hele landet blev destrueret. Derfor var man nødt til at bruge benzin som brændstof i biler og traktorer i stedet for det langt renere æblealkohol, mange brugte, indtil alkoholforbuddet trådte i kraft.

I 2009 satte en gruppe ølentusiaster sig for at ændre lovgivningen i Utah og gøre det lovligt at brygge øl hjemme i privaten. Men at det nu er blevet lovligt, ændrer ikke på, at det meste af lokalsamfundet ser skævt til, at der bliver brygget alkohol i deres nabolag. Og vores forkærlighed for urte-ale, der hverken indeholder humle, byg eller kommercielt udviklet gær, får den lokale hjemmebrygekspert til at råbe højt omkring manglen på kemiske rensemidler og den forfærdelige smag af bitter ale.

Er du allergisk over for gluten, så bliver du fornøjet, når du hører, at vi bruger honning i stedet for korn, når vi brygger – ligesom i etiopisk t’ej (honningvin). Honning gør også bryggeprocessen nemmere, da man hverken skal behandle, malte eller riste kornet for at lave en mæsk.

Husk, at øl oprindeligt er et afkog af en te, som man køler ned, søder og derefter lader fermentere med gær. Så tænk derfor på din yndlings IPA eller stout som en mousserende humle-te, der er sødet ved hjælp af bygmalt.

Medmindre at man brygger et større parti med kommercielt salg for øje, så behøves ølbrygning ikke være den super præcise, formelle eller rigide proces, det har ry for at være. Bryggeriet er omgivet af en aura af frygt, der hindrer folk i at kaste sig over bryggergerningen. Men i virkeligheden er det en både simpel og ærlig affære, der har bragt glæde til rigtig mange mennesker. Det kan være en både rodet, sirlig, udmattende og intuitiv proces – og også en smule frustrerende – men det er altid sjovt.

Da jeg begyndte at brygge medicinsk øl, ville jeg egentlig bare gerne reducere mængden af ibuprofen, jeg tog imod mine menstruationssmerter. Jeg startede med en salviebryg, og udover at være god imod for eksempel menstruationssmerter bliver salvie også brugt flittigt i øl nu om dage.

Det var noget af det mest velsmagende hjemmebryg, jeg har lavet – og det viste sig at være meget effektivt.

Ikke bare som smertestillende middel, men også som en hurtig opstrammer.