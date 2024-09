Du dør af nostalgitrip, når du ser, at de her musikvideoer alle er fra 1997

Det var det år, du knækkede dig ude i buskene, mens “Smack My Bitch Up” bragede videre inde fra dit første halbal i et svedlugtende idrætscenter. Eller året, hvor du skulle være Geri i Spice Girls-konkurrencen, fordi ingen af de andre turde, fordi hun var “klam.” For mig var det året, hvor vi spillede “MMMBop” på musikholdet i fritteren, og vores musikalske stolthed ikke var til at skyde igennem. Det var 1997, og det var et genialt musikår.

Det er 20 år siden. Tyve. Fucking. År. Den 26. marts skrev Søren Rasted fra Aqua på sin Facebookprofil i anledningen af 20-års jubilæet for udgivelsen af popgruppens debutalbum Aquarium, at pladen havde været “soundtracket til en masse menneskers ungdom i hele verden”. Jeg fik Aquarium på min otte års fødselsdag i 1997. Den var min første cd, og jeg kan stadig huske, hvordan jeg stod på mit værelse og hoppede til “My Oh My”. Dengang så jeg MTV og Top of the Pops, hørte Tjeklisten på P3 og læste min storesøsters MIX-blade for at følge med i popmusikkens verden.

Men 1997 var ikke kun poppens år, for der var en enorm alsidighed i den mest populære musik, hvor hip hop og RnB også var stærkt repræsenteret på hitlisterne. Og så stod vi på tærsklen til det nye årtusind og den digitale revolution, hvilket også kom til udtryk i musikken. Måske kan du også huske det? Eller måske er du født i 1997? Uanset hvad er du nødt til at (gen)opleve de her legendariske sange og musikvideoer, der alle fejrer 20-års jubilæum i år:

“Barbie Girl” – Aqua

Aquas mest ikoniske sang er det ultimative eksempel på periodens eurodance-inspirerede tyggegummipop. Højdepunktet i videoen er selvsagt Rene Difs øjenbryn og mærkeligt formbarberede hår-nakkepølse (Close up: 01:00). Alternativt kan du prøve at se videoen, hvor du udelukkende fokuserer på gruppens mest anonyme medlem – den rødhårede Claus Noreen (som til gengæld var med til at skrive og producere de fleste af gruppens hits sammen med Søren Rasted). De kunne da i det mindste have givet ham en maracas eller noget.

“Everybody” – Backstreet Boys

Jeg kan umuligt være den eneste, der stadig kan finde på at smide det der “svinge-med-armene-og-så-et-skridt-til-siden”-dansetrin (04:53), som ligesom videoen i det hele taget er stærkt inspireret af Michael Jacksons “Thriller”. Videoen er i øvrigt instrueret af Joseph Kahn, som senere lavede videoerne “Say My Name” med Destiny’s Child, “Without Me” med Eminem, “Toxic” med Britney Spears og “Bad Blood” for Taylor Swift.

“Spice Up Your Life” – Spice Girls

Videoens tematisering af den britiske pigegruppes kontrol over verdensherredømmet i en dystopisk Blade Runner-inspireret verden hænger både sammen med titlen på gruppens andet album, Spiceworld fra november 1997 og så selvfølgelig det faktum, at Spice Girls rent faktisk regerede poppens verden dengang.

“MMMBop” – Hanson

På grund af det sprogligt maleriske hook “Mmmbop, ba duba dop Ba du bop” og forsanger Taylor Hansons militante nægtelse af at udtale teksten på en måde, så vi forstår mere end 12 procent af den, er der ingen i verden, der uden research ville kunne forklare, hvad sangen rent faktisk handler om.



Så derfor: “MMMBop” handler om at finde de mennesker, der virkelig betyder noget her i livet. For “In an Mmmbop they’re gone”. Og derfor skal man “hold on to the ones who really care”.

“Honey” – Mariah Carey

“Honey” var sangen, der genopfandt Mariah Carey som R&B-dronning med noter af hiphop i stedet for den mere uskyldige pop, der havde gjort hende berømt i begyndelsen af 90’erne. Set med 2017-briller er videoen egentlig ikke særligt opsigtsvækkende, men dengang repræsenterede den en langt mere seksualiseret udgave af Carey end set hidtil.



Især de første to minutter med Mariahs tåkrummende skuespil og forsøg på spansk dialog kræver din udelte opmærksomhed.

“My Heart Will Go On” – Celine Dion

I betragtning af at produktionen af Titanic trak ud i månedsvis og gik mange millioner dollars over budgettet, så kan jeg godt forstå, at musikvideoen til “My Heart Will Go On” egentlig bare er én lang trailer for filmen krydret med Celine Dion foran en green screen-solnedgang. Men det afholdt ikke sangen fra at være over-fucking-alt efter udgivelsen i december 1997.

“Around The World” – Daft Punk

Instruktøren Michel Gondry, som i 2004 stod bag filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, har senere forklaret, hvordan hver gruppe af dansere i videoen repræsenterer henholdsvis bassen (atleterne med de små hoveder), synthesizeren (discopigerne), guitaren (skeletterne), vocoderen (robotterne) og trommemaskinen (mumierne).

Ud over det gennemførte visuelle koncept i “Around The World” var der også i 1997 en række musikvideoer, der indeholdt en eller anden form for visuelt gimmick:

“Torn” – Natalie Imbruglia

For eksempel den statiske kameraindstilling, mens omgivelserne omkring australske Natalie Imbruglia ændrer sig. (Danske Lis Sørensen indspillede allerede i 1993 sangen med en lidt mere moden lyd under titlen “Brændt“, som også fortjener et lyt). I øvrigt beviser Natalie Imbruglia, at oversized cargobukser til kvinder fortjener et snarligt comeback.

“Bitter Sweet Symphony” – The Verve

The Verves “Bitter Sweet Symphony” giver også et take på “handlingen-sker-i-baggrunden”-genren, med forsangeren Richard Ashcrofts no-fucks-given-humør. Helt seriøst – giv dog manden et kram!

“Smack My Bitch Up” – The Prodigy

Et andet eksempel er brugen af POV-synsvinkel (og legen med seerens forventning, der bliver vendt på hovedet i det kønslige plottwist til sidst) i “Smack My Bitch Up”. Jonas Åkerlunds video til nummeret var dybt kontroversiel med sin skildring af stoffer, nøgenhed, opkast, hærværk og vold mod kvinder og blev derfor kun vist på MTV mellem 01 og 05 med en indledende disclaimer, inden musikkanalen valgte at fjerne den helt fra sendefladen – blandt andet efter stærke protester fra National Organization for Women.

“Karma Police” – Radiohead

Hvis vi stadig deler kram ud, så ligner Radioheads forsanger Thom Yorke også en, der godt kunne bruge et. Videoen er instrueret af Jonathan Glazer, som også stod bag Jamiroquais legendariske “Virtual Insanity” (udgivet i 1996). Konceptet til “Karma Police” havde han oprindeligt pitchet til Marilyn Manson, som dog blankt afviste det.



I øvrigt respekt til chaufføren, der evner både at køre bil OG filme på samme tid.

“Together Again” – Janet Jackson

Singlen fra albummet The Velvet Rope er skrevet til en nær ven af Janet Jackson, som døde af AIDS. Blandt andet dét var med til at give albummet status som et af hendes karrieres mest personlige.

Videoens Peak Point: Dansetrinnet der kan læses som moderne fortolkning af “hoved-skulder-knæ-og-tå” (0:54)



“Ghosts” – Michael Jackson

Langt før Beyoncés visuelle albums Beyoncé (2013) og Lemonade (2016) var der Michael Jacksons 40-minutter lange kortfilm Ghosts – som blev udgivet i 1996, mens singlen og den selvstændige video til Ghosts blev udgivet året efter.

Koreografien, computereffekterne og historiefortællingen – det hele er virkelig storladent for en 20 år gammel musikvideo. Selv for Kongen af Pop.

“Never Ever” – All Saints

Jeg elsker, at Melanie Blatt i All Saints bruger et gammeldags filmapparat (rulle og det hele) til at mindes sin eks-kæreste (2:31). Forestil dig 2017-udgaven af “Never Ever”, hvor Melanie ligger i mørket under dynen kun oplyst af iPhone-skærmens lys, mens hun konstant refresher eksens Instagram og kommer til at like et 36-uger gammelt billede, hvorefter hun snottuder af skam – det er bare ikke det samme, vel?

“Angels” – Robbie Williams

Op med lappen, hvis du har stået i et stort gruppekram og skrålet med på “Angels”, mens lyset til kollegiefesten blev tændt, og en eller anden idiot insisterede på at begynde at samle flasker midt i den episke guitarsolo.