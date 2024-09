Du kan faktisk dø af at spise rå kagedej

Det er svært ikke at finde nogen i den vestlige verden, der på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, har set stort på de helbredsrisici, der er forbundet med indtagelsen af ubehandlet kagedej. Ja, der er rå æg i, men risikoen for rent faktisk at blive syg er lille og usandsynlig; man tænker, at det er lige så farligt for helbredet som at gå udenfor med vådt hår.

Men en kvinde fra Las Vegas’ død kan måske puste nyt liv i vor kollektivt undertrykte kagedejsfrygt.

Selvom det virker som om, der er gået en menneskealder siden Nestlé i 2009 tilbagekaldte 3.6 millioner pakker præfabrikeret småkagedej, så resulterede den dårlige dej i, at 69 mennesker fra hele USA blev indlagt på grund af E. colibakterier. Udbruddet blev hurtigt fejet ind under gulvtæppet og druknede derefter i den overflod af regelmæssige udbrud af madforgiftning, der rammer mediestrømmen. Men for Linda Rivera var det en fatal begivenhed.

I Maj 2009 tog hun, ifølge hendes søn Ricky Simpson, “et par bidder” af kagedejen. To dage senere blev hun frygteligt syg og røg på hospitalet med hurtigt forværrende influenzalignende symptomer, der resulterede i ti dage i kunstigt koma, en ødelagt tyktarm, septisk chok og efterfølgende organsvigt og hjertestop.

Den stamme af E. coli hun var blevet udsat for – E. coli O157:H7 – var usædvanligt slem, og dét, der for de fleste mennesker, resulterer i blodig diarré, mavekramper og opkast, udviklede sig i Riveras tilfælde til at være langt værre end 24 timer på lokum.

Selvom lægerne i første omgang formåede at udrydde bakterien, så fortsatte hende helbredsproblemer i mere end fire år indtil hendes død i 2013. De sidste år var hun derfor ofte indlagt på hospitalet.

Ricky Simpson vidnede i 2014 foran et panel bestående af ansatte ved den amerikanske sundhedsstyrelse (FDA), og han fortalte i tragiske detaljer, hvordan hans mor måtte kæmpe for sit liv på grund af et par sekunders uagtsomhed. Hvis man da overhovedet kan kalde det det. Før moderens død indgik Rivera forlig med Nestlé for et endnu ukendt beløb.

De fleste af dem, der blev ramt af E. colibakterieudbruddet i 2009, var “teenagepiger og børn”, hvilket kun får sagen om Rivera til at skille sig endnu mere ud. Men det mest interessante ved udbruddet var, at Karen Neil, epidemiolog ved Center for Disease Control and Prevention, afslørede over for radiostationen NPR, at bakterien [sandsynligvis skyldtes fordærvet mel]. Normalt er det risikoen for at blive smittet med salmonella fra rå æg, der er hovedårsagen til, at man bør undgå at spise rå kagedej – ikke kontamineret mel. Æggene i Nestlés præfabrikerede småkagedej er pasteuriserede, hvilket betyder, at risikoen for at de skulle være inficeret med salmonella er minimal. Men mel – ja, det var mere overraskende.

Jeg spurgte en talskvinde for Nestlé (lad os kalde hende “Rachel”), om det var farligt at spise rå kagedej. Svaret, hun gav mig, var ikke så overraskende. “Vi har en meget konservativ tilgang til håndtering af fødevarer, og vi anbefaler derfor absolut ikke, at man spiser produkter råt, hvis det er meningen, at man skal tilberede dem,” fortalte Rachel. “Præcis ligesom den dej, man laver derhjemme, kan vores præfabrikerede kagedej potentielt set indeholde patogener. Selvom æggene vi bruger i vores småkagedej er pasteuriserede og ikke burde indeholde patogener, så kan andre ingredienser i teorien godt indeholde patogener.”

På spørgsmålet om hvor vidt Nestlé havde modtaget klager fra andre folk, der havde spist rå småkagedej, svarede hun: “Den slags informationer er fortrolige, og vi anbefaler ikke, at man spiser rå småkagedej.”

Sagen om Linda Rivera er ekstrem, men jeg var alligevel nysgerrig efter at finde ud af, om det var normalt at få madforgiftning efter at have spist rå småkagedej. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder bliver en ud af seks amerikanere ramt af madforgiftning hvert eneste år, og omkring 3000 mennesker dør som følge af madforgiftning. I 2011 blev mere end 19.000 mennesker indlagt med salmonellaforgiftning, og kun 2000 af de tilfælde skyldtes E. colibakterien. Salmonella toppede listen over dødelige fødevarerelaterede sygdomme, og E. coli lå ikke engang i top fem.

Jeg mødte Dr. Adrienne Kassis fra One Medical Group for at få svar på, hvor bange vi skal være for at slikke skeen, når vi laver kager. Hun bekræftede, at selvom der er titusindvis af salmonella tilfælde i USA hvert eneste år (de fleste ramte er børn under 15 år), så er kun ét ud af 20.000 æg kontamineret. “Overordnet set er risikoen for, at blive smittet med salmonella ret lille, og infektionerne er sjældent alvorlige.” Hun fortalte, at der er meget større risiko for at blive smittet via kød, der ikke er ordentligt stegt, og mælkeprodukter der ikke er pasteuriserede. “Jeg er personligt aldrig blevet ramt af madforgiftning efter at have spist rå kagedej – og det er ellers noge,t jeg har gjort hele livet,” tilføjede hun. “Jeg har heller aldrig haft en patient med en salmonellainfektion, der skyldtes rå kagedej”.

Men, som vi allerede har slået fast, så skyldtes Riveras sygdomsforløb sandsynligvis ikke æggene men dårlig mel. Måske har vi i vores pasteuriserede tilværelse anskuet de potentielle farer, der er forbundet med rå kagedej helt forkert. Eller også så var Rivera bare usandsynligt uheldig.

Efter E. colibakterie-udbruddet i 2009 ændrede Nestlé sin opskrift og tilføjede en advarsel til etiketten, der informerede om farerne ved at spise kagedej råt. De styrkede også både test og inspicering af produkterne og begyndte at varmebehandle deres mel. Risikoen er lille, men det kan stadig have alvorlige konsekvenser.

I et interview fra hospitalssengen i 2010 advarede Rivera andre imod indtagelsen af ubehandlet kagedej. “Tag ikke chancen. Det er ikke det værd. Det kan være dit liv, det går ud over. Du kan miste alt.”

