Du kan hælde den her miso-citrondressing på alt

Foto af Sydney Mondry

Er det en salatdressing? Nej, vent, det er en dip. Eller er det egentlig en marinade?

Det her ikke et indslag fra TV-Shop. Vi taler om en latterligt let-at-lave men samtidig både luksuriøs og alsidig miso-citrondressing fra restaurant Ox i Portland.

Videos by VICE

Dressingen — der laves med hvid miso, friskpresset citronsaft, citronskal, hvidløg, mayonnaise og sort peber — er så let at røre sammen, at enhver kulinarisk analfabet kan klare det. Og ja, du kan også bruge den som dip eller marinade. Eller bare spise det med ske uden noget andet: Vi skal nok lade være med at sladre.

Selv hvis du bare ender med at fylde en bankboks til randen med det her stads og går i Onkel Joakim-mode, så garanterer vi, at den her dressing vil gøre dit liv bedre.