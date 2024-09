Du kan takke Gucci Mane for, at weed nu er lovligt i Canada

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Den 17. oktober var en stor dag – af to årsager. For det første var det dagen, hvor cannabis blev lovligt i Canada. Vi røg alle sammen i forvejen, men nu kan man tweete til politiet, at man lige har hentet en pose, hvorefter de ifølge loven skal svare med en ild-emoji. Den anden grund til, at 10/17 er en særlig dato, er på grund af 1017 Brick Squad – det Atlanta-baserede pladeselskab grundlagt af rapper, forfatter og selvhjælpsguru Gucci Mane. De to ting er helt sikkert 100 procent forbundet med hinanden. Gucci Mane har sammen med kolleger som Waka Flocka Flame, Young Thug og Chief Keef været med til at legalisere den hellige urt i Canada. Eller noget. Jeg kan ærligt skrive lige, hvad jeg har lyst til, for min redaktør har røget sig helt ned.

Selv om VICE og Noisey ikke ligefrem er kendte for at bringe cannabis-relateret indhold, så kan man, hvis man læser lidt mellem linjerne, godt se, at vi er åbne over for ideen. Det er et frisk pust (af røg lol), at vi i dag lever i et land, hvor vi har mulighed for at undersøge emnet på et højere niveau. For at citere Waka Flocka Flame-sangen ”O Let’s Do It”: ”O let’s do it”. Hvis det ikke er bevismateriale nok for, at 1017 Brick Squad har været afgørende for legaliseringen af cannabis for mænd, kvinder og astmatiske børn i Canada, så tjek lige den her optagelse af Waka, der vader gennem lufthavnen i min hjemby Regina, Saskatchewan i 2011:

Tankevækkende bevismateriale. Jeg har rakt ud til premierminister Justin Trudeau for at spørge, om han går ”hard in the paint” ligesom Waka, men han har ikke svaret endnu. Den eneste mulige forklaring er, at Justin ikke har respekt for 1017 Brick Squad, eller også er han simpelthen for skæv til at tjekke sin email. Under alle omstændigheder synes jeg, det er respektløst ikke at acceptere min venneanmodning på Google Plus, når jeg trods alt er landets vigtigste journalist. Vores folkevalgte ledere bliver nødt til at tage sig sammen, lægge deres egoer på hylden og anerkende, hvor vigtig den her milepæl er. Som Gucci Mane engang sagde: “If a man does not have sauce, then he is lost. But the same man can get lost in the sauce.”

Fri cannabis kommer til at ændre alt i Canada. Nu bliver canadiske tv-programmer mere interessante at se, men vigtigst af alt kan det betyde, at vi i fremtiden får besøg af selveste Gucci Mane. Ud fra teksten til Guccis sang ”Both” med den canadiske rapper Drake, kan vi konkludere, at Drake havde direkte indflydelse på legaliseringen og arbejdede for det med henblik på at få trapguden til landet:

// I got so many felonies, I might can’t never go to Canada / But Drake said he gon’ pull some strings, so let me check my calendar //.

Det fører mig videre til min vigtigste pointe: med legaliseringen af tjald er Canada endelig blevet sejere end USA. Hvad har de overhovedet? Flamin’ Hot Cheetos og Florida? Bare behold dem. Vi har topskud fra kyst til kyst. USA har altid været som en storebror – en slags Gucci Mane – til Canadas Waka. Men nu er vi mere progressive, mere interessante og langt mere sexede – ligesom Young Thug. Som sidstnævnte engang sang på Rich Gangs ”Ridin”: “My weed is loud and you smokin’ libraries.”