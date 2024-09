Du kommer ikke til at gennemføre hvid januar, og det er din kærestes skyld

Okay. Det er den første uge af januar. Hvid januar. Du skal være veganer, begynde til yoga og være alkoholfri i en måned. Det er fordi, alkoholfri januar ikke bare er en undskyldning for at tale højt om, hvor “totalt frisk” du føler dig, mens dine venner kæmper for at holde deres pizzaer nede i mavesækken. Det er en helse-ting. Og så kommer du også til at spare helt vildt mange penge (som så bliver brugt på åndssvage kurser i fintnesscentret, du kun kommer til en enkelt gang).

Men er du i et forhold, og overvejer du at tage den alkoholfri ed, så skal du passe på med at tage munden alt for fuld med din tørlagte selvfedme. Din plan kommer til at mislykkes, og det er alt sammen din udkårnes skyld.

Eller det er det i hvert fald, hvis man skal tro ny forskning fra den britiske velgørenhedsorganisation Drinkaware, der er støttet økonomisk af alkoholindustrien. De adspurgte for nyligt 2000 par om deres forsøg på at skære ned på sprutten.

Resultatet viste, at eventuelle forsøg på at droppe alkoholen i januar har størst sandsynlighed for at blive afsporet af en kæreste. Kun 57 procent af de adspurgte udtalte, at de ville drikke mindre for at hjælpe deres bedre halvdel med at formindske indtagelsen af alkohol.

Rent faktisk lader det til, at mange aktivt opfordrer deres kæreste til at drikke. En tredjedel af de adspurgte mænd fortalte, at de nød at foreslå deres kærester at drikke en enkelt genstand mere, når de var ude, selvom parteren havde intentioner om at stoppe.

Måske er det derfor, at flere kvinder end mænd sagde, at de ville drikke mindre, hvis det ikke var for deres alkoholelskende kærester.

På trods af antallet af mennesker, der indrømmede, at de opfordrede deres partnere til at drikke (15 procent af kvinderne fortalte, at de også gjorde det), viste Drinkawares undersøgelse, at 26 procent af kvinderne og 21 procent af mændene var bekymrede for de helbredsmæssige konsekvenserne af deres kæresters alkoholindtag.

Sådanne bekymringer kan være velbegrundede ifølge Drinkawares statistik, der viste, at 40 procent af de adspurgte mænd og 20 procent af de adspurgte kvinder drak mere end 14 genstande om ugen.

Elaine Hindal, direktør for Drinkaware, kommenterede på resultaterne af undersøgelsene: “Vi ved, at par, der planlægger den slags helsekure sammen, har større chancer for at gennemføre, hvis de oprigtigt støtter op om hinanden.”

To afholdsmænd er altså bedre end én.