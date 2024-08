Du ødelægger dit liv ved at arbejde på din telefon

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Måske sidder du på arbejdet og læser det her, eller måske læser du det på din telefon. Bare du ikke gør begge dele samtidig, for man skal arbejde på arbejdet og holde fri derhjemme.

Videos by VICE

Forskerne har nu bevist det, som du godt vidste aller inderst inde i dit forjagede sind. Hvis du bruger din telefon i “arbejdsøjemed” derhjemme, så påvirker det dit liv negativt – og det gælder både dit arbejdsliv og din partners.

Wayne Crawford er assisterende professor i ledelse ved University of Texas, og han er en af de fem forskere, der har lavet undersøgelsen Your Job Is Messing With Mine! The Impact of Mobile Device Use for Work During Family Time on the Spouse’s Work Life, som for nylig blev udgivet i Journal of Occupational Health Psychology.



Crawford og hans kollegaer undersøgte 344 ægtepar, som alle sammen havde fuldtidsjobs og brugte deres telefon eller tablet til at løse arbejdsopgaver derhjemme. Det viste sig, at brugen af telefonen skabte spændinger i parforholdet, hvilket gjorde dem mindre glade for deres arbejde samtidig med, at de faktisk præsterede dårligere på jobbet – og det gjaldt begge parter.

“Resultatet er, at begge ægtefæller får problemer på arbejdet,” skriver Crawford. “Så uanset om virksomhederne går op i, at de ansatte konstant er online eller ej, så er det vigtigt, at virksomhederne er klar over, at det stress, der opstår ved interaktionen med deres ansatte udenfor arbejdstiden, ender med at kompromitere deres indsats.”

Som formand for fakultetet for ledelse, Abdul Rasheed pointerer, så er det vigtigt, at virksomhederne hører efter. “Den ekstra indsats, som de ansatte lægger i deres fritid, er måske ikke det værd, fordi det forårsager frustration og mindre produktivitet, som bliver taget med på arbejdspladsen,” skriver Rasheed. “Virksomhederne bliver nødt til at finde metoder til, at de ansatte kan løse deres opgaver mens de er på arbejde.”

Amen.