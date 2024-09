Du skal klare den her test for at blive professionel emoji-oversætter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE News

I USA er emojien i form af en hånd, der laver “ok”-tegnet, et udtryk for enighed. I Brasilien er det til gengæld nogenlunde det samme som at give nogen fingeren.

Derfor leder det globale oversætterfirma Today Translations efter en emojioversætter, hvis primære ansvar bliver at oversætte emojier og rapportere månedlige brugertrends. I takt med at emojis dukker op i alt fra reklamekampagner til retssager, så er det blevet en værdifuld egenskab at vide, hvad de betyder – især på tværs af kulturer.

500 mennesker har allerede besvaret Today Translations’ jobannonce. Tag her et uddrag af den oversætter-quiz, som hver deltager skulle udføre, for at tjekke dine egne færdigheder i emoji.

Hvordan vil du oversætte de følgende emoji-udtryk til engelsk?

(se svarene nederst i artiklen)

VICE News-korrespondent Mary H.K. Choi tog til London for at interviewe Today Translations’ CEO og stifter Jurga Zilinskiene, som siger, at der er et voksende marked for emojikundskaber.

“Det handler mere om social adfærd,” udtaler Zilinskiene i firmaets hovedkvarter i London. “Det handler om at forstå, hvorvidt du bruger en specifik emoji i den rigtige kontekst, og det er i stigende grad et forvirrende felt.”

Svar:

A: Happy to be number one

B: “Dancing Queen” af ABBA

C: Red Bull

D: My phone is dead. Please, can I borrow your charger? (credit: New York Times)

E: New York Jets