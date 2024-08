Du skal være mere end almindeligt koldhjertet for at hade Modest

Modest har udviklet sig til et af de danske bands, folk er vilde med at sige, at de elsker. Og med god grund. De er fire gutter fra Aarhus, der spiller iørefaldende rock, som blander inspiration fra klassiske 80’er-rockbands som The Smiths med lyden af et dansk indierockband i 2019, serveret med den blanding af håb og fortvivlelse, der altid har været forbundet med at være et menneske i starten af sine tyvere. Og så bliver det hele bliver leveret med paraderne nede og en skamløst umaskeret dansk accent.

Med andre ord skal du være mere end almindelig koldhjertet for at hade bandet, der i 2017 spillede på Roskilde Festival og udgav ep’en Pretty Sure It’s Honest. Og nu kommer de med den seks sange stærke plade For The Better, hvor Julius Lykke (vokal/bas), Stinus Kruse (trommer), Jacob Tjerrild (guitar) og Jakob Ahlers (guitar) viser Modest fra en lysere og mere alsidig vinkel – men uden at smide den lyd, der trækker tråde tilbage til klassisk britrock som The Cure og The Smiths.



“Det er ikke, fordi vi lever i guitarmusikkens tid. Og referencerne til andre bands kommer ud af nogle underbevidste valg, vi har truffet i processen. I bund og grund er det at lyde nostalgiske ikke noget, vi bestræber os på. Det er meget en underbevidst ting,” siger guitarist Jacob Tjerrild.

“I virkeligheden er vi nogle drenge, der har en forkærlighed for gode melodier. Det er klart, at vi rigtig godt kan lide The Smiths og hele den vibe, men det sidste stykke tid har vi også dyrket for eksempel Miley Cyrus og Robyns nye album.”

Gruppens ungdommelige blåøjethed ligger til grund for den nye plade, der på højdepunkter som “Please Keep An Eye On Me” og “Closer To Each Other” både tør at være melankolsk og forhåbningsfuld. Modest er altså blevet et par år ældre – men de er stadig unge.

Fordi vi lever i en tid, hvor vi hver dag bliver mere apatiske og distancerede, har vi nok alle sammen har godt af at høre noget musik, der sparker os i følelserne. Og derfor kan du allerede nu streame For The Better, der først officielt udkommer på fredag, herunder: