Dustin fra ‘Stranger Things’ fortæller om Pokémon og livet med en kronisk sygdom

Hvis man sætter sig for at se Netflix’ nye serie Stranger Things med Winona Ryder, svarer det lidt til frivilligt at træde ind i den monsterfyldte paralleldimension, som karaktererne i serien kæmper sig rundt i. Seere har mistet aftener og hele weekender på maratonseancer, hvor det ene afsnit af dette sensationelle sci-fi/horror-drama tager det andet. De børn og teenagere, der er med i serien, gør den magisk, men der er især en enkelt karakter, som har vundet fansenes hjerter: Dustin med sit krøllede hår og nørdede ansigt, der sammen med sit crew frygtløst kaster sig ud i at smadre de monstre, der har stjålet en af deres venner.

Mens ham og vennerne kæmper for deres liv rundt omkring i verden, giver Dustin deres fortvivlede situation en munter kant ved at lovprise det smukke i chokoladebudding eller charmere seerne med sin læspen. Dustin bliver spillet af 13-årige Gaten Matarazzo, og han appellerer hurtigt til seerne, da han i et tidligt afsnit bliver mobbet i skolen, fordi hans voksentænder ikke er kommet frem endnu. Resolut råber drengen tilbage, at han har en sygdom ved navn, cleidocranial dysplasia, der forsinker udviklingen af knogler i kraniet, og at det burde de faktisk vide. Hans tænder skal nok komme! (Matarazzo har faktisk sygdommen i virkeligheden) I serien kommer Dustins venner og hjælper ham, og så kan historien tage fart: De er et uadskilleligt hold, som er hjertet i en serie, der på rekordtid er blevet ikonisk.

Matarazzos status som fan-favorit har ført til en mindre mediebesættelse. Der har været artikler, der fortæller om hans fornemme karaoke-evner og de falske tænder, han stolt viser frem på den røde løber. Vi talte med Matarazzo om hans tid på Stranger Things, hans desperate jagt på Dungeon & Dragons- brætspillet, og hvordan han formår at finde en balance mellem livet som skuespiller og karrieren som Pokémon Go -træner.

BROADLY: Hvordan har dit liv ændret sig, siden Stranger Things kom ud?

Gaten Matarazzo: Det har været fuldstændig vanvittigt! Jeg så serien, og det var rigtig fedt – jeg kan virkelig godt lide resultatet. Tit går jeg ind i 7-11 eller sådan noget, og straks kommer folk og siger “Er du Dustin fra Stranger Things?”

Hvad synes du om det?

Det er ret sejt. Engang, da jeg gik rundt i parken og spillede Pokémon Go, kom en hel gruppe 20-årige op til mig. Jeg elsker alle seriens fans.

Hvilket Pokémon-hold er du en del af? Alle må vide det!

Team Valor, det røde hold. Rød front!

Jeg har hørt, at du var på vej til at droppe skuespil, fordi du havde været til mange auditions uden at få en rolle, men så fik du endelig en og hang på. Hvilken rolle var det?

Det var i 2011 . Jeg var lige ved at give op, men så kom jeg med i Priscilla, Queen of the Desert på Broadway. Da jeg fik rollen, var jeg 8 år, da vi begyndte, var jeg 9. Det var så sjovt. Jeg var egentlig for ung til at se showet, for man skulle være mindst 16 for at se det, men det var i hvert fald sjovt.

Kan du godt lide at lave teater?

Ja, det kan jeg. Det er rigtig sjovt. Jeg får lov til at stå foran alle de mennesker, der ser på. Man kan høre, når de klapper. Nogle gange ved man ikke, hvad der kommer til at ske; nogle gange ved man ikke, om noget går galt på settet. Teateret er meget uforudsigeligt, og det er rigtig sjovt.

Er du fan af science fiction?

Ja, jeg elsker sci-fi. Star Wars er min yndlingsfilm i hele verden. Da jeg hørte, at jeg skulle være med i Stranger Things , og jeg læste manuskriptet, tænkte jeg: Helt sikkert, det her er lige noget for mig.

Det overnaturlige element i serien vokser ud af et spil Dungeons & Dragons, som du har gang i med de andre knægte. Har du nogensinde spillet D&D før?

Mig og de andre har ledt efter det så mange forskellige steder. Vi gik ind i alle mulige butikker og sagde “OK, vi skal have den, den og den – men hold lige udkig efter Dungeons & Dragons .” Vi kunne ikke finde det. Jeg tror, at næste år, så køber vi det på eBay eller sådan noget. Jeg har ikke spillet det, men jeg vil rigtig gerne.

Synes du, at Dustin minder om dig selv?

Helt sikkert. I starten, da vi kom til audition på projektet, var karakteren virkelig endimensionel, en stereotyp nørd. Han havde ikke nogen personlighed. Da først jeg fik rollen, valgte de at ændre og forme karakteren efter mig. Det var fedt. Jeg følte mig meget tilpas i rollen – det var rigtig sjovt at spille en karakter, som får folk til at komme og stille spørgsmål og sige, “du er en virkelig god skuespiller.” Så siger jeg altid, “nej, Dustin er bare en virkelig god karakter.” Han er nem at spille, og han minder om mig. Når jeg kommer, siger jeg bare replikkerne som mig selv, og så er det Dustin.

Jeg har læst, at du har den sygdom, din karakter også har, cleidocranial dysplasia. Er det rigtigt?

Ja, det er rigtigt. Den sygdom har jeg.

Hvordan har du det med den del af din karakter? Hvordan opstod det?

Det var rigtig fedt, for man kan ikke undgå at lægge mærke til det, især med mine tænder. Jeg fortalte til min audition, at jeg havde sygdommen, og jeg viste dem armtricket. Kan du huske i Stranger Things, da Dustin tager sine skuldre og vrider dem rundt om sit bryst? Det viste jeg dem, og så tog de det med i serien. Det var fedt. Mange mennesker har den sygdom, og mange er hårdere ramt end mig. De er stået frem og har kontaktet mig for at sige, at jeg virkelig har inspireret dem, og at de sætter pris på, hvordan jeg favner det i serien og ikke lader, som om det ikke er der.

Jeg går ikke med hat i virkeligheden

Hvad vil du gerne have at verden lærer om cleidocranial dysplasia?

Det er en lidelse, der er forskellig fra person til person. Man bliver født uden kraveben. Ofte påvirker det dine led i benene, altså knæene og anklerne. Tit er er det svært at gå, fordi folk med sygdommen har helt flade fødder. Det kan være rigtig svært for mange. Det er ikke alene svært at leve med sygdommen, men behandlingen er også meget dyr. De fleste skal gennem mange operationer.

Er der andre ting ved Dustin, der passer på dit eget liv? Går du også med kasket?

Nej, det gør jeg ikke. Jeg går ikke med hat i virkeligheden.

Interessant. Dustin elsker virkelig chokoladebudding. Hvordan har du det med budding?

Jeg elsker budding. Budding er fantastisk! Budding er lækkert, og jeg elsker chokoladebudding – især chokolade. Chokoladebudding er det bedste.

Snakker dig og de andre stadig sammen, efter at serien er slut?

Ja, vi holder kontakten. Vi har en stor gruppechat ved navn “de sejeste fra Stranger Things.” Det ville være lidt trist, hvis vi ikke stadig snakkede sammen, for vi svinger godt sammen.

Hvad arbejder du på lige nu?

Jeg arbejder ikke på noget lige nu. Jeg nyder bare sommeren og slapper af.

Du må snakke en del med pressen?

Ja. Jeg tog til LA for nylig til en pressefest, hvor jeg blev interviewet af folk fra hele landet og resten af verden. Pressen har været rigtig søde.

Et sidste spørgsmål: Hvem er din yndlingskarakter i Stranger Things?

Jeg ved godt det er lidt underligt, men det er altså… [hvisker] Dustin.

