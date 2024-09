Ed Sheeran foreslår, at alle jordbærhjelme samles til et gigantisk ginger-gangbang

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey

Ed Sheeran er en ginger. Det er hverken en god eller en dårlig ting. Det er bare en ting. Eller rettere, det var det i hvert fald, indtil Sheeran – der fortsat er popstjerne-manifesteringen af den fnisende dreng, der læner sig hen over sædet i skolebussen, fordi han ikke helt er med i kliken, men alligevel vælger at blande sig og kommentere på samtalen – for nyligt begyndte at snakke om gangbangs i offentligheden. Se venligst nedenstående klip:

I et interview med den belgiske radiostation Studio Brussel snakker Sheeran med en journalist, der også er rødhåret, som foreslår ham, at de skal parre sig for at forhindre ginger-racen i at uddø. Hun skænker ham også indrammede billeder af, hvordan deres fremtidige børn ville se ud – en radikal interview-finte, som jeg egentlig personligt ville være helt nede med, hvis det altså ikke involverede ideen om Ed Sheeran, der forplantede sig.

Samtalen ender med at gode, gamle Ed bliver en smule for opslugt i snakken om rødhåret elskov og jokende foreslår, at hele Bruxelles’ ginger-population burde samles til “et stort gangbang” (men ikke før han nævner, at han altså helt klart har en kæreste), og følger op med et selvtilfredst, Ricky Gervais-i-The-Office-agtigt grin.

I bund og grund svarer hele situationen til, når du er til fest, hvor folk pingponger over en eller anden joke, og alle griner indtil det uundgåelige øjeblik, hvor en eller en anden tager den for langt – og så bliver det hele sådan lidt mærkeligt og akavet.

Den eneste forskel er, at personen, der fortæller joken her, er en vanvittigt succesfuld superstjerne med stor indflydelse på musikindustrien, som har betydeligt bedre chancer for ikke at blive mødt med akavet stilhed. Lad os bare runde den her seance af med at blive enige om, at det nok er bedst for alle, for hele menneskeracen, hvis Ed Sheeran bare ville undlade at bruge begrebet “gangbang” for åben skærm igen. Nogensinde.