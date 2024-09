Nu er spiselige spisepinde en realitet, og de smager lidt af møbler

Det viser sig, at spisepinden endnu ikke har nået sin endelige form. Selv efter mere end 6000 års brug over hele Sydøstasien er der plads til forbedringer.

Den japanske konditorvirksomhed Marushige har for nyligt løftet sløret for, hvad der helt sikkert kommer til at gå ned i historien som en lige så skelsættende bedrift som tøjlingen af elektricitet: Man har opfundet spiselige spisepinde, der skulle være både miljøvenlige og samtidig bidrage til bevarelsen af oldgamle japanske landbrugstraditoner.

Videos by VICE

Nå ja, og så smager de af møbler.

Marushiges spisepinde er lavet af igusa-strå (bløde siv), et materiale der traditionelt er blevet brugt til at lave tatami, som er de kendte japanske dørmåtter. RocketNews24 skriver, at den Nagoya-baserede konditorvirksomhed rent faktisk markedsfører spisepindende som værende med “tatami-smag”, og at man håber på, at opfindelsen vil promovere igusas kulturelle betydning, da brugen er faldet i senere år.

Igusa er bestemt ikke en normal ingrediens i det japanske køkken, da det eftersigende skulle have en bitter og græslignende smag.

Indtil videre har Marushige fundet to restauranter i Japan — Casa Afeliz Ginza og Umato, der begge ligger i Tokyo — der er villige til at tilbyde spisepindende og få gæsterne til at agere forsøgskaniner. Det er stadig uklart om Marushige også påtænker at sælge spisepindene til andre end bare de to restauranter.

LÆS MERE: Mød keramikeren, der laver tallerkenkunst til Københavns kokke

De spiselige spisepinde er på ingen måde verdens første spiselige bestik. Tilbage i 2016 lancerede den indiske bestikproducent Bakeys en serie af “søde” og “salte” skeer, som alle var spiselige og lavet af ris, hvede og durra. Bakeys skulle angiveligt også have udvist interesse for at udvide serien med spiselige spisepinde, men man har altså endnu ikke realiseret den drøm.

I tilfælde af at du tror at spiselige spisepinde, der smager af møbler, er så godt som det sidste, verden har brug for, så tænk lige på, at man alene i Kina i 2013 producerede mere end 80 milliarder engangsspisepinde. Det er meget skrald.

På trods af det svimlende tal står man i Kina stadig overfor en akut mangel på spisepinde, der her ledt til en stigning i importen af engangsspisepinde fra producenter i USA.

LÆS MERE: Jeg levede en hel dag af spiselige tallerkener

Så verden har i højeste grad brug for spispinde lavet af alternative materialer. Fremtiden kan derfor meget vel komme til at smage foruroligende meget af traditionelle japanske gulvmåtter.