Efter Just Eat og MUF10: Her er det mad-tøj, vi vil se til næste modeuge

Det er modeuge i København, og allerede på førstedagen nåede fejringen af dansk skrædderkunst i går sit kulinariske højdepunkt. Streetwear-brandet MUF10 er åbenbart gået sammen med takeaway-portalen Just Eat, og resultatet er den mest gadeplan kollektion i verden.



En af jakkerne, der blev præsenteret ved MUF10’s modeshow i en herskabslejlighed i indre København, er en gennemført fysisk manifestation af Just Eats hjemmeside i grå, rød og regnbuefarver. Den er plastret til med Just Eat-logoer på ærmerne samt MUF10-logo på ryg og bryst. En anden model indtog catwalken i en sort læderjakke, der så ud til at kunne holde din Hawaii-pizza lun under en længere knallert-transport.

I en pressemeddelelse fortæller designeren bag MUF10, Reza Etadami, at hans ungdomsjob som pizzabud har været inspirationen til den nye kollektion. “Jeg var 16 år og omringet af pizza-ejerne, som var de sejeste i den verden, jeg voksede op i. De havde penge, de gik i det fedeste tøj og kørte rundt i byens vildeste biler,” skriver han. “Vi havde idéen om at bruge pizzatasken, og efter en dialog med Just East gav et samarbejde omkring netop denne kollektion god mening.”

Men det er selvfølgelig ikke første gang, modeindustrien lader sig inspirere af mad og drikke.

Mikkeller har for eksempel været med til at lave en sneaker i lyst læder, der er overhældt med mørk stout-øl (personligt plejer jeg selv at stå for at hælde øl på mine nye sko i timerne umiddelbart efter, jeg har købt dem), Scharwarma Design parrer kebab med badesandaler og tennissokker, og for et par modeuger siden dedikerede Henrik Vibskov en hel kollektion til sønderjysk salami.

“Det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig,” sagde den danske modedesigner dengang. “Jeg har været i kontakt med en tarmgrafiker!”

Tarmgrafikere og fastfood-jakker. Mad er modens muse. Og selv om Just Eat-jakkerne fra MUF10 allerede har rykket vores bong-liv markant tættere på modeverdenen, drømmer vi allerede om flere danske samarbejder, der passer mindst lige så godt sammen.

Inden designerne laver SS20-kollektionerne til efterårets modeuge i København, pitcher vi derfor et par forslag til nye partnerskaber, der gør os sultne og tørstige.

Jensens Bøfhus x Jardex

Forestil dig et overflødighedshorn af bearnaisefarvede jakkesæt og slips, der er lige så tynde som tyren i bøfhusets relancerede logo. Lad whiskeysovs-haters være whiskeysovs-haters, og bekend kulør og stil som en rigtig bøfkonge.

Steff Houlberg x Le Fix

Til dig, der har fået nok af Stone Island og Umbro. Til dig, der skal til Thisted FC mod Fremad Amager på Sundby Idrætspark, men er overbevist om, at det er Boca Juniors mod River Plate. Der skal park dogs til at drive et firm, og du bærer dem på ærmerne som en modebevidst supporter.

Nupo x Store Robert

Det er, når modsætninger mødes, at ægte magi opstår. Store Robert er en butik på Valby Langgade, der er kendt for i årevis at have været specialiseret i store størrelser til mænd. Vi kunne kalde den en pioner inden for kropspositivisme. Nupo er et dansk slankepulver, der tidligere var fuld af aspartam, og det absolut modsatte af kropspositivisme.





Ali’s Bageri x ALIS

Umiddelbart er her ikke det store overlap i venn-diagrammet mellem mad og mode, men det er også fuldstændigt lige meget. Det her må være enhver logodesigner og grafikers våde drøm.

Hovsa Bodega x Han Kjøbenhavn

Indre by og Vestegnen mødes i en trenchcoat, der har hængt otte måneder i loftet på Brøndbys mest rowdy værtshus. Det tætteste du kommer på at gå i hundene, når du faktisk har råd til Han Kjøbenhavn.

Joe & The Juice x Den Kongelige Livgardes Skrædder

Det er tid til stilskifte hos Kong Blendet Gulerod. Ikke flere strikhuer i sommervarmen og v-hals-trøjer med udskæring ned til navlen. Nu skal der stilmæssig disciplin over hele linjen, når fremtidens juicesoldater skal rekrutteres, og hvem bedre til at eksekvere den her opgave end holdet bag livgardens uniformer. Farveglad militærmode og en stor Energizer bliver hot på catwalken.

Harry’s Place x Malene Birger

En Børge til ham og en Birger til hende.

Samtlige gourmetbagerier i København x Stine Goya

Du er ikke længere tilfreds med det perfekte Insta-lys i vinduet på Juno, når du skal fotografere din svenske fastelavnsbolle. Den glinsende kanelglasering på Andersen & Mailards croissant reflekterer både din iPhone og dit outfit, men det er bare ikke nok for dig. Skal der skydes seriøs kaffebarporno i 2020, så skal det gøres i en ny kollektion med latte-stænk, surdejskrummer og en abstrakt illustration af en 25 minutter lang brødkø.